Manchester Siti Malo Gustoning 75 million funtlik narxidan hayratda
Manchester Siti Chelsining fransuz qanot himoyachisi Malo Gusto uchun belgilagan 75 million funtlik narxidan norozi bo'lib, hozircha bu mablag'ni to'lash niyatida emas. 23 yoshli futbolchiga qiziqish jamoa himoya chizig'ini kuchaytirish rejalari bilan bog'liq. Enzo Maresca Chelsining yana bir futbolchisi Pedro Netoni ham Manchester Siti safiga qo'shishni istamoqda.
Manchester Siti rahbariyati Chempionlar ligasi doirasidagi tarkibni kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faollik ko'rsatmoqda, biroq so'nggi rejalarga ko'ra Londonning Chelsi klubi o'z himoyachisi uchun belgilagan ulkan narx "shaharliklar"ni qiyin ahvolga solib qo'ydi. GOAL.com xabar berishicha, Angliya amaldagi chempionlari fransuz qanot himoyachisi Malo Gusto transferidan manfaatdor, biroq londonliklar talab qilayotgan mablag' jamoani bu fikrdan qaytarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
RMC Sport ma'lumotiga ko'ra, Chempionship va Yevropa maydonlaridagi moliyaviy feyr-pley qoidalarini muvozanatda saqlashga intilayotgan Chelsi yozgi xarajatlardan so'ng o'z yetakchisi uchun naq 75 million funt sterling talab qilmoqda. 23 yoshli sobiq Lion futbolchisi uchun bunday ulkan narxning qo'yilishi Manchester Siti klubini o'ylantirib qo'ydi, sababi jamoa hozircha bu talabni bajarish niyatida emas.
Enzo Marescaning sobiq shogirdiga bo'lgan qiziqishiManchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca o'zining sobiq jamoasidan himoya chizig'ini aynan tabiiy o'ng qanot vakili bilan mustahkamlashni maqsad qilgan. Londondagi faoliyati davrida italiyalik mutaxassis Gustoning jismoniy tayyorgarligi va taktik imkoniyatlariga tayanib ish ko'rgan hamda uni Manchesterdagi yangi taktik sxemasiga mukammal mos kelishiga ishonmoqda.
Biroq Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ham jamoada keskin o'zgarishlarni amalga oshirib, tarkibni o'z qarashlariga moslashtirmoqda. O'tgan mavsumda Yevropa kuboklaridan chetda qolgan klub tarkibini yangilash maqsadida Aston Villadan Morgan Rodjersni 117 million funt evaziga safiga qo'shib olgandi. Katta xarajatlarni qoplash va moliyaviy muvozanatni tiklash uchun esa londonliklar bir qancha asosiy o'yinchilarni sotishga tayyor turibdi.
Transfer bozoridagi boshqa ulkan rejalarGusto transferi atrofidagi muzokaralar qizg'in pallaga kirgan bir paytda, Enzo Marescaning transfer rejalari faqatgina bitta futbolchi bilan cheklanib qolmayapti. Xabarlarga ko'ra, italiyalik murabbiy o'zining sobiq jamoasining yana bir yetakchisi Pedro Netoni ham o'z safiga qo'shib olishni istaydi. Chelsi portugaliyalik vinger uchun ham shunga o'xshash yuqori narx belgilagan bo'lib, Savino Tottenxemga yo'l olishi mumkinligini inobatga olgan holda, Neto hujum chizig'iga asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda.
Shuningdek, Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish borasida ham jiddiy qadamlarni rejalashtirmoqda. Agar ispaniyalik tayanch yarim himoyachi Rodri o'z faoliyatini Barselona safida davom ettirish uchun La Ligaga yo'l oladigan bo'lsa, klub uning o'rniga argentinalik jahon chempioni Enzo Fernandezni orzudagi voris sifatida diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq Chelsi o'z yulduzi uchun 120 million funt sterlingdan yuqori mablag' talab qilishi taxmin qilinmoqda.
…