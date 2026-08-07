Manchester Siti Malo Gustoning 75 million funtlik narxidan hayratda

·80·Sport
Manchester Siti Malo Gustoning 75 million funtlik narxidan hayratda
Qisqacha

Manchester Siti Chelsining fransuz qanot himoyachisi Malo Gusto uchun belgilagan 75 million funtlik narxidan norozi bo'lib, hozircha bu mablag'ni to'lash niyatida emas. 23 yoshli futbolchiga qiziqish jamoa himoya chizig'ini kuchaytirish rejalari bilan bog'liq. Enzo Maresca Chelsining yana bir futbolchisi Pedro Netoni ham Manchester Siti safiga qo'shishni istamoqda.

Manchester Siti rahbariyati Chempionlar ligasi doirasidagi tarkibni kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faollik ko'rsatmoqda, biroq so'nggi rejalarga ko'ra Londonning Chelsi klubi o'z himoyachisi uchun belgilagan ulkan narx "shaharliklar"ni qiyin ahvolga solib qo'ydi. GOAL.com xabar berishicha, Angliya amaldagi chempionlari fransuz qanot himoyachisi Malo Gusto transferidan manfaatdor, biroq londonliklar talab qilayotgan mablag' jamoani bu fikrdan qaytarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RMC Sport ma'lumotiga ko'ra, Chempionship va Yevropa maydonlaridagi moliyaviy feyr-pley qoidalarini muvozanatda saqlashga intilayotgan Chelsi yozgi xarajatlardan so'ng o'z yetakchisi uchun naq 75 million funt sterling talab qilmoqda. 23 yoshli sobiq Lion futbolchisi uchun bunday ulkan narxning qo'yilishi Manchester Siti klubini o'ylantirib qo'ydi, sababi jamoa hozircha bu talabni bajarish niyatida emas.

Enzo Marescaning sobiq shogirdiga bo'lgan qiziqishi

Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca o'zining sobiq jamoasidan himoya chizig'ini aynan tabiiy o'ng qanot vakili bilan mustahkamlashni maqsad qilgan. Londondagi faoliyati davrida italiyalik mutaxassis Gustoning jismoniy tayyorgarligi va taktik imkoniyatlariga tayanib ish ko'rgan hamda uni Manchesterdagi yangi taktik sxemasiga mukammal mos kelishiga ishonmoqda.

Biroq Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso ham jamoada keskin o'zgarishlarni amalga oshirib, tarkibni o'z qarashlariga moslashtirmoqda. O'tgan mavsumda Yevropa kuboklaridan chetda qolgan klub tarkibini yangilash maqsadida Aston Villadan Morgan Rodjersni 117 million funt evaziga safiga qo'shib olgandi. Katta xarajatlarni qoplash va moliyaviy muvozanatni tiklash uchun esa londonliklar bir qancha asosiy o'yinchilarni sotishga tayyor turibdi.

Transfer bozoridagi boshqa ulkan rejalar

Gusto transferi atrofidagi muzokaralar qizg'in pallaga kirgan bir paytda, Enzo Marescaning transfer rejalari faqatgina bitta futbolchi bilan cheklanib qolmayapti. Xabarlarga ko'ra, italiyalik murabbiy o'zining sobiq jamoasining yana bir yetakchisi Pedro Netoni ham o'z safiga qo'shib olishni istaydi. Chelsi portugaliyalik vinger uchun ham shunga o'xshash yuqori narx belgilagan bo'lib, Savino Tottenxemga yo'l olishi mumkinligini inobatga olgan holda, Neto hujum chizig'iga asosiy nomzod sifatida ko'rilmoqda.

Shuningdek, Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirish borasida ham jiddiy qadamlarni rejalashtirmoqda. Agar ispaniyalik tayanch yarim himoyachi Rodri o'z faoliyatini Barselona safida davom ettirish uchun La Ligaga yo'l oladigan bo'lsa, klub uning o'rniga argentinalik jahon chempioni Enzo Fernandezni orzudagi voris sifatida diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq Chelsi o'z yulduzi uchun 120 million funt sterlingdan yuqori mablag' talab qilishi taxmin qilinmoqda.

Manchester SitiChelsiMalo GustoEnzo MarescaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)