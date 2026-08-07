Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!

·194·Foydali
Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!
Qisqacha

Psixologiya va shaxsiy o'sish mutaxassislari ruhiy salomatlik, karyera va shaxsiy rivojlanishga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan 20 turdagi toksik insonni do'stlar ro'yxatidan chiqarishni tavsiya qilgan. Ular qatoriga doimiy yolg'onchi, xoin, hasadgo'y, g'iybatchi, drama ishqibozi, foydalanuvchi, soxta xayrixoh, narsiss va doim norozi insonlar kiradi.

Psixologlarning ta’kidlashicha, inson atrofidagi eng yaqin 5 nafar odamning o‘rtacha aksi hisoblanadi. Ammo ba’zi "do‘stlar" borki, ular bilan munosabat o‘rnatish ruhiy salomatligingiz, karyerangiz va shaxsiy rivojlanishingizga jiddiy putur yetkazadi.

Psixologiya va shaxsiy o‘sish mutaxassislari do‘stlik ruyxatidan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 20 turdagi toksik insonlar toifasini aniqlab berishdi.

Do‘stlashib bo‘lmaydigan 20 turdagi toksik insonlar:

  1. Doimiy yolg‘onchi — haqiqat u uchun hech qanday qiymatga ega emas. U bilan samimiy munosabat qurib bo‘lmaydi.

  2. Xoin (xiyonatkor) — manfaatdorlik va o‘ziga foydali bo‘lgan paytda sizni o‘ylamay sotib yuboradi.

  3. Hasadgo‘y — sizning muvaffaqiyatingizdan ichi qoralanib, muvaffaqiyatlaringizdan nafratlanadi.

  4. Hamma narsani biluvchi va solishtiruvchi — doim musobaqalashadi: unda hamma narsa yo sizdan ko‘ra yomonroq, yoki atayin yaxshiroq ko‘rsatiladi.

  5. G‘iybatchi — eng yaqin sirlaringizni yong‘indek atrofdagilarga tarqatadi.

  1. Drama ishqibozi — doimiy janjal va tartibsizlik (xaos) ichida yashaydi, sizni ham shu muhitga tortishga urinadi.

  2. Foydalanuvchi — faqat biror narsa, yordam yoki pul kerak bo‘lgandagina paydo bo‘ladi.

  3. Soxta xayrixoh — yuzingizga mayin tabassum qiladi, ammo ichida va orqangizdan mag‘lubiyatingizni tilaydi.

  4. Narsiss (o‘ziga bino qo‘ygan) — dunyo faqat uning atrofida aylanadi, deb hisoblaydi va faqat o‘zi haqida o‘ylaydi.

  5. Doim norozi — to‘xtovsiz shikoyatlari, salbiy energiyasi bilan sizni ruhan holdan toydiradi.

  1. Manipulyator — sizning his-tuyg‘ularingizni o‘ynab, sizni boshqarish uchun hamma narsani teskariga ag‘daradi.

  2. Munofiq (ikkiyuzlamachi) — tilida boshqa gap, amalda va ortingdan butunlay boshqa ish.

  3. Hurmatsiz inson — sizni, vaqtingizni va tuyg‘ularingizni mo‘ljalga olmaydi va hisoblashmaydi.

  4. Majburiyatlardan qochuvchi — qiyin damda unga suyanib bo‘lmaydi, mas’uliyatdan qochadi.

  5. Pessimist (tushkunlikka beriluvchan) — hali boshlashingizdan oldin orzularingizni barbod qiladi va ishtiyoqni so‘ndiradi.

  1. Dangasa — barcha og‘ir ishlarni va mas’uliyatni siz qilishingizni kutib yashaydi.

  2. Ayblovchi — o‘z xatolari uchun hech qachon mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olmaydi, doim boshqalarni aybdor qiladi.

  3. Doimiy "jabrdiyda" — vaziyat qanday bo‘lishidan qat’i nazar, har doim o‘zini jabr ko‘rgan deb ko‘rsatadi, ammo hech qachon aybdor emas.

  4. O‘ylamasdan tavakkal qiluvchi — beburd xatti-harakatlari bilan sizni xavfli va noto‘g‘ri qarorlar tomon sudraydi.

  5. Chegaralarni buzuvchi — shaxsiy hududingiz va chegaralaringizni zinhor hurmat qilmaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiMuammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiBugun, 06:46Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Bugun, 06:46Xotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiXotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiBugun, 00:41"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting..."Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...Kecha, 21:5099% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!99% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!Kecha, 13:51Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!Kecha, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?