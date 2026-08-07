Shimoliy Koreyada issiqqa qarshi it sho‘rvasi tavsiya etildi

·1K·Dunyo
Shimoliy Koreyada issiqqa qarshi it sho‘rvasi tavsiya etildi
Qisqacha

Shimoliy Koreya rasmiylari misli ko'rilmagan jazirama sharoitida aholiga it va tovuq go'shtidan tayyorlangan sho'rvalarni iste'mol qilishni tavsiya qildi. 6 avgust kuni mamlakatda havo harorati 36,7 darajaga ko'tarilib, meteorologik kuzatuvlar boshlanganidan beri eng yuqori ko'rsatkich qayd etildi.

Shimoliy Koreyada kuzatilayotgan misli ko‘rilmagan jazirama fonida mamlakat rasmiylari aholiga g‘ayrioddiy tavsiya bilan murojaat qildi. Davlat ommaviy axborot vositalari issiq havodan himoyalanish uchun it va tovuq go‘shtidan tayyorlangan sho‘rvalarni iste’mol qilishni tavsiya etmoqda.

Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko‘ra, 6 avgust kuni mamlakatda havo harorati 36,7 darajagacha ko‘tarilgan. Bu Shimoliy Koreyada meteorologik kuzatuvlar boshlanganidan beri qayd etilgan eng yuqori harorat sifatida baholanmoqda.

Hukmron Koreya Mehnat partiyasining Rodong Sinmun gazetasida Pxenyan bosh shifoxonasi shifokorining yozgi mavsumda to‘g‘ri ovqatlanish bo‘yicha maslahatlari chop etildi. Tavsiyalarda tarvuz, bodring va mosh kabi organizmni sovutishga yordam beradigan mahsulotlar bilan bir qatorda, it go‘shtidan tayyorlangan sho‘rva, baliq hamda qizil loviyadan pishirilgan bo‘tqalar ham organizm uchun foydali taomlar sifatida ko‘rsatilgan.

Gazetada ayniqsa it go‘shtidan tayyorlanadigan sho‘rva yoz faslidagi an’anaviy milliy taom sifatida alohida tilga olingan. Nashr mualliflari xalq orasida keng tarqalgan naqlni keltirib, bunday sho‘rva hatto to‘kilib ketgan taqdirda ham «darmon» hisoblanishini ta’kidlagan.

Bundan tashqari, joriy yil boshida mamlakatda it go‘shtidan eng yaxshi taom tayyorlash bo‘yicha respublika miqyosida tanlov ham o‘tkazilgani ma’lum qilindi. Shuningdek, davlat axborot agentligi KCNA jenshen, guruch va chilonjiyda qo‘shib tayyorlanadigan tovuq sho‘rvasini ham organizm uchun foydali yozgi taom sifatida e’tirof etgan.

Ayni vaqtda davlat televideniyesi fuqarolarga issiq havoda ko‘proq suv ichish, suzish, ochiq havoda ehtiyotkorlik bilan jismoniy mashqlar qilish va salomatlikka alohida e’tibor qaratish bo‘yicha tavsiyalar bermoqda.

Rasmiylar mamlakatda jazirama bilan bog‘liq o‘lim holatlari haqida ma’lumot bermagan. Biroq qo‘shni Janubiy Koreyada kuchli issiq to‘lqini oqibatida 20 dan ortiq inson hayotdan ko‘z yumgan. U yerda havo harorati 42,5 darajagacha ko‘tarilib, 1904 yildan buyon kuzatilgan eng yuqori ko‘rsatkich sifatida tarixga kirgan.

Shimoliy KoreyaPxenyanJanubiy KoreyaRodong SinmunKCNA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi