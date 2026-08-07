Miralem Pjanić Kerim Alajbegovićga Yuventusda muvaffaqiyat tiladi
Turinning Yuventus klubi Leverkuzendan 18 yoshli vinger Kerim Alajbegovićni 35 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib oldi. Miralem Pjanić yosh futbolchi sobiq jamoadoshi Paulo Dybalaning yo'lidan borib, Italiya grandida katta muvaffaqiyatlarga erishishiga ishonch bildirdi. Kerim Alajbegović o'tgan mavsumda Avstriya Bundesligasidagi 28 ta uchrashuvda 9 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Turinning Yuventus klubi tarkibini kuchaytirish maqsadida Leverkuzendan 18 yoshli iqtidorli vinger Kerim Alajbegovichni oʻz safiga qoʻshib oldi. 35 million yevro evaziga amalga oshirilgan ushbu transfer futbol olamida katta qiziqish uygʻotdi va yosh futbolchidan kelajakda porlashi kutilmoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoaning sobiq yarim himoyachisi Miralem Pjanić hamyurti boʻlgan yosh iqtidor sobiq yulduz Paulo Dybalaning yoʻlidan borib, Italiya grandida ulkan muvaffaqiyatlarga erishishiga ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Avstriya Bundesligasida ijara asosida toʻp surgan Kerim Alajbegović oʻyinlari bilan barchaning eʼtiborini tortdi. U oʻtkazgan 28 ta ichki chempionat uchrashuvida 9 ta gol urib, 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shuningdek, u Avstriya chempionatida bir nechta gol urgan eng yosh futbolchi rekordini oʻrnatdi va musobaqada beshta gol hamda 50 tadan ortiq muvaffaqiyatli aldab oʻtishni amalga oshirgan yagona oʻyinchiga aylandi.
Pjanić va Dybala qiyosloviTurin klubida Paulo Dybala bilan toʻrt mavsum birga oʻynagan Miralem Pjanić La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida yosh futbolchining salohiyatiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, transfer summasi va futbolchilarning xususiyatlari jihatidan oʻxshashliklar mavjud, biroq eng muhimi maydonda nima koʻrsatishi ekanini taʼkidladi.
Pjanić oʻz soʻzida shunday dedi: "Biz Kerim Pauloga taqlid qilishini istaymiz. Bu oʻxshash darajadagi sarmoya; asosiysi maydonda nima sodir boʻlishidir. Dybala Yuventus safida koʻp gollar urgan va sovrinlar yutgan. Alajbegović esa hali boshlangʻich bosqichda va u kamtarlikni saqlashi kerak, ammo uning yuqori saviyali faoliyat olib borish uchun salohiyati yetarli".
Bosniya termasidagi yorqin oʻyinlar va ogohlantirishlarKlubdagi muvaffaqiyatlaridan tashqari, Kerim Alajbegović Bosniya va Gersegovina terma jamoasi safida Jahon chempionatida ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U turnirda bitta gol urib, oʻz mamlakatining dribling koʻrsatkichlari boʻyicha yetakchisiga aylandi. Biroq Miralem Pjanić yosh futbolchiga qora-oq rangli libosni kiyish masʼuliyati juda katta ekanini eslatib oʻtdi.
Tajribali yarim himoyachi klub afsonalari qoldirib ketgan merosni hurmat qilish lozimligini taʼkidladi: "Siz Yuventusda ekanligingizda oldin shu libosni kiygan chempionlarning masʼuliyatini his qilasiz. Hozirgi eng muhim narsa Kerimning jamoadoshlarini yaxshiroq bilib olishi va italyan tilini tezroq oʻrganishi hisoblanadi, garchi biz tillar borasida uncha yomon boʻlmasak ham".
…