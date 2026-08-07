Miralem Pjanić Kerim Alajbegovićga Yuventusda muvaffaqiyat tiladi

·60·Sport
Miralem Pjanić Kerim Alajbegovićga Yuventusda muvaffaqiyat tiladi
Qisqacha

Turinning Yuventus klubi Leverkuzendan 18 yoshli vinger Kerim Alajbegovićni 35 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib oldi. Miralem Pjanić yosh futbolchi sobiq jamoadoshi Paulo Dybalaning yo'lidan borib, Italiya grandida katta muvaffaqiyatlarga erishishiga ishonch bildirdi. Kerim Alajbegović o'tgan mavsumda Avstriya Bundesligasidagi 28 ta uchrashuvda 9 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Turinning Yuventus klubi tarkibini kuchaytirish maqsadida Leverkuzendan 18 yoshli iqtidorli vinger Kerim Alajbegovichni oʻz safiga qoʻshib oldi. 35 million yevro evaziga amalga oshirilgan ushbu transfer futbol olamida katta qiziqish uygʻotdi va yosh futbolchidan kelajakda porlashi kutilmoqda. Goal.com xabar berishicha, jamoaning sobiq yarim himoyachisi Miralem Pjanić hamyurti boʻlgan yosh iqtidor sobiq yulduz Paulo Dybalaning yoʻlidan borib, Italiya grandida ulkan muvaffaqiyatlarga erishishiga ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Avstriya Bundesligasida ijara asosida toʻp surgan Kerim Alajbegović oʻyinlari bilan barchaning eʼtiborini tortdi. U oʻtkazgan 28 ta ichki chempionat uchrashuvida 9 ta gol urib, 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Shuningdek, u Avstriya chempionatida bir nechta gol urgan eng yosh futbolchi rekordini oʻrnatdi va musobaqada beshta gol hamda 50 tadan ortiq muvaffaqiyatli aldab oʻtishni amalga oshirgan yagona oʻyinchiga aylandi.

Pjanić va Dybala qiyoslovi

Turin klubida Paulo Dybala bilan toʻrt mavsum birga oʻynagan Miralem Pjanić La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida yosh futbolchining salohiyatiga yuqori baho berdi. Uning fikricha, transfer summasi va futbolchilarning xususiyatlari jihatidan oʻxshashliklar mavjud, biroq eng muhimi maydonda nima koʻrsatishi ekanini taʼkidladi.

Pjanić oʻz soʻzida shunday dedi: "Biz Kerim Pauloga taqlid qilishini istaymiz. Bu oʻxshash darajadagi sarmoya; asosiysi maydonda nima sodir boʻlishidir. Dybala Yuventus safida koʻp gollar urgan va sovrinlar yutgan. Alajbegović esa hali boshlangʻich bosqichda va u kamtarlikni saqlashi kerak, ammo uning yuqori saviyali faoliyat olib borish uchun salohiyati yetarli".

Bosniya termasidagi yorqin oʻyinlar va ogohlantirishlar

Klubdagi muvaffaqiyatlaridan tashqari, Kerim Alajbegović Bosniya va Gersegovina terma jamoasi safida Jahon chempionatida ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U turnirda bitta gol urib, oʻz mamlakatining dribling koʻrsatkichlari boʻyicha yetakchisiga aylandi. Biroq Miralem Pjanić yosh futbolchiga qora-oq rangli libosni kiyish masʼuliyati juda katta ekanini eslatib oʻtdi.

Tajribali yarim himoyachi klub afsonalari qoldirib ketgan merosni hurmat qilish lozimligini taʼkidladi: "Siz Yuventusda ekanligingizda oldin shu libosni kiygan chempionlarning masʼuliyatini his qilasiz. Hozirgi eng muhim narsa Kerimning jamoadoshlarini yaxshiroq bilib olishi va italyan tilini tezroq oʻrganishi hisoblanadi, garchi biz tillar borasida uncha yomon boʻlmasak ham".

YuventusKerim AlajbegovićMiralem PjanićPaulo DybalaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)