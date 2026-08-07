Kola ichgan 12 yoshli bola qonli qusish bilan shifoxonaga yotqizildi
Rossiyaning Vladivostok shahrida 12 yoshli bola qon aralash qusish alomatlari bilan og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Endoskopik tekshiruvda uning oshqozon shilliq qavatida ko‘plab eroziyalar aniqlanib, eroziv gastrit tashxisi qo‘yildi. Bola uzoq vaqt davomida deyarli har kuni koka-kola iste’mol qilgan, shifokorlar esa gazlangan ichimliklar uning holatini og‘irlashtirganini aytmoqda.
Rossiyaning Vladivostok shahrida 12 yoshli bola og‘ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Shifokorlar ma’lumotiga ko‘ra, u qon aralash qusish alomatlari bilan olib kelingan bo‘lib, tekshiruvlar uning hazm tizimida jiddiy muammolar yuzaga kelganini ko‘rsatgan.
Bemorning aytishicha, u uzoq vaqt davomida deyarli har kuni koka-kola iste’mol qilib kelgan. Endoskopik tekshiruv davomida oshqozon shilliq qavatida ko‘plab eroziyalar aniqlangan. Mutaxassislar ta’kidlashicha, tekshiruv paytida shilliq qavatga eng kichik ta’sir ham mikroqon ketishiga sabab bo‘lgan. Bu esa eroziv gastrit mavjudligi va gazlangan ichimliklar uning holatini yanada og‘irlashtirganini ko‘rsatadi.
Endoskopist shifokor Margarita Lemzaning ta’kidlashicha, bola endi uzoq muddatli davolanishi va gastroenterolog nazoratida bo‘lishi kerak. Uning so‘zlariga ko‘ra, hazm tizimi kasalliklari mavjud bo‘lgan insonlar uchun gazlangan ichimliklar jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin.
Shifokorlarning qayd etishicha, so‘nggi yillarda bolalar orasida eroziv gastrit, pankreatit va hatto pankreonekroz kabi og‘ir kasalliklar bilan murojaat qiluvchilar soni ortib bormoqda. Mutaxassislar bu holatga nafaqat shirin gazlangan ichimliklar, balki fastfud mahsulotlari, sun’iy qo‘shimchalarga boy oziq-ovqatlar va nosog‘lom ovqatlanish tarzi ham sabab bo‘layotganini ta’kidlamoqda.
…