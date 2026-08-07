Tottenxem Krisian Romeroni Arsenalga sotishni qatʼiyan rad etdi

·37·Sport
Tottenxem Krisian Romeroni Arsenalga sotishni qatʼiyan rad etdi
Qisqacha

Tottenxem sardori Krisian Romeroni asosiy raqibi Arsenalga sotishni qat'iyan rad etdi. Arsenal Uilyam Salibaning jiddiy jarohati sabab himoyachi izlayotgan va avval Ezri Konsa uchun 60 million funt sterlinglik taklifi rad etilgach, Romeroga qiziqish bildirgan edi. Tottenxem Romeroni faqat xorijiy klublarga sotishga tayyor, Atletiko Madrid esa 28 yoshli himoyachini qo'lga kiritish uchun kurashmoqda.

Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalaridan biri boʻlmish Tottenxem oʻz sardori Krisian Romeroni asosiy raqibi Arsenalga qoʻyib yuborish niyati yoʻqligini qatʼiyan bildirdi. Transfer oynasi yopilishiga oz qolgan bir paytda Shimoliy London derbisi vakillari oʻrtasida kutilmagan kelishuv amalga oshmasligi oydinlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashrining xabar berishicha, Arsenal rahbariyati himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida kutilmaganda argentinalik markaziy himoyachiga qiziqish bildirgan. Bunga jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Uilyam Salibaning jiddiy jarohat olgani sabab boʻlgan. Fransuz futbolchisi JCh bahslarida ogʻriqlar bilan oʻynagani bois, endi uzoq muddatga safdan chiqqan.

Himoyadagi muammolar va muvaffaqiyatsiz urinishlar

Salibaning safdan chiqishi amaldagi chempionlarni transfer bozorida faol harakat qilishga majbur qildi. Operatsiya talab etilmasa-da, frantsiyalik futbolchi mavsumning muhim qismini oʻtkazib yuborishi aniq. Arsentalsiz qolgan Arsenal bundan oldinroq Aston Villa himoyachisi Ezri Konsa uchun rasmiy taklif yuborgan edi. Biroq Villa klubi ingliz futbolchisi uchun 60 million funt sterling talab qilib, taklifni rad etgan.

Shundan soʻng Arsenal rahbariyati eʼtiborini Krisian Romeroga qaratgan edi. Ammo Tottenxem oʻzining asosiy raqibiga futbolchi sotmasligini qatʼiy maʼlum qildi. Klublar oʻrtasidagi keskin raqobat sababli bu transferning amalga oshishi mutlaqo imkonsiz deb baholanmoqda.

Romeroning kelajagi va Yevropa klublari qiziqishi

Arsenal variantidan mahrum boʻlgan Tottenxem rahbariyati himoyachini faqatgina xorijiy klublarga sotishga tayyorligini bildirgan. GOAL.com maʼlumotiga koʻra, mazkur vaziyatdan Atletiko Madrid klubi unumli foydalanishga urinmoqda. Ispaniya grandi 28 yoshli markaziy himoyachini oʻz safiga qoʻshib olish uchun kurashni davom ettirmoqda.

Avvalroq Tottenxem Italiyaning Inter klubi bilan futbolchi transferi boʻyicha 40 million yevro (34 million funt) miqdoridagi kelishuvga erishgani xabar qilingan edi. Biroq Romeroning A Seriya klubi bilan shaxsiy shartnofa shartlarini hamon kelishib ulgurmagani boshqa daʼvogarlarga imkoniyat qoldirmoqda.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, Tottenxem rahbariyati Krisian Romeroning ehtimoliy ketishiga oldindan tayyorgarlik koʻrib qoʻygan. Shimoliy London klubi transfer oynasi davomida himoya chizigʻini sezilarli darajada mustahkamlashga ulgurdi:

  • Brayton klubidan Yan-Paul van Heke 52 million funt evaziga xarid qilindi
  • Bornmut safidan Markos Senesi erkin agent sifatida jamoaga qoʻshildi
Endilikda Krisian Romeroning faoliyatini qaysi chempionatda davom ettirishi yaqin kunlardagi muzokaralardan soʻng maʼlum boʻladi.

TottenxemArsenalKrisian RomeroTransferlarAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)