Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!

·313·Foydali
Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!
Qisqacha

Eng yomon erlar antireytingida 1-o'rinni 6, 15 va 24-sanada tug'ilgan, uydagi qulaylikni ustun qo'yib, dam olish va yalqovlikni yoqtiradigan "divan qirollari" egallagan. 2-o'ringa 5, 14 va 23-sanada tug'ilgan kirishimli, ammo o'ta arazchi erkaklar, 3-o'ringa 4, 13, 22 va 31-sanada tug'ilgan doimiy norozi "ming'irloqlar", 4-o'ringa 2, 11, 20 va 29-sanada tug'ilgan drama qiroli va manipulyatorlar, 5-o'ringa esa 9, 18 va 27-sanada tug'ilgan emotsional beqaror erkaklar kiritilgan…

Kimdir oilaviy hayotda o‘ta yalqov va beparvo, boshqasi esa doimiy ming‘irlash va ezmalik bilan turmush o‘rtog‘ining asabini egovlaydi. Numerologlar va oilaviy psixologlar erkaklarning tug‘ilgan sanasiga qarab, ularning oilaviy hayotdagi eng nozik hamda injiq tomonlarini ochib beruvchi qiziqarli antireytingni tuzib chiqishdi.

Ushbu ro‘yxatni ko‘zdan kechirib, juftingizning xarakteridagi ba’zi sirlarni fosh etishingiz mumkin!

Eng yomon erlar antireytingi (1-dan 9-o‘ringacha):

1-o‘rin: 6, 15 va 24-sanada tug‘ilganlar — "Divan qirollari"

Bu sanada tug‘ilgan erkaklar uydagi qulaylikni hamma narsadan ustun qo‘yishadi. Ularni divandan turg‘izish va biror foydali ishga undash haqiqiy mashaqqat. Ularning asosiy xobbisi — dam olish va yalqovlik.

2-o‘rin: 5, 14 va 23-sanada tug‘ilganlar — Kirishimli va o‘ta arazchi

Ular har kim bilan tez chiqishib ketaveradi, ammo shu bilan birga juda ginachi. Kichik bir gapdan arazlab, kunlab sukut saqlashi va oilada sovuqlik paydo qilishi mumkin.

3-o‘rin: 4, 13, 22 va 31-sanada tug‘ilganlar — Doimiy norozi "ming‘irloqlar"

Bu erkaklarga hech narsa yoqmaydi. Uy issiq bo‘lsa ham, taom shirin bo‘lsa ham, ular albatta kichik bir xato topib, kun bo‘yi ming‘irlab yurishga sabab topishadi.

4-o‘rin: 2, 11, 20 va 29-sanada tug‘ilganlar — Drama qiroli va manipulyator

Ular o‘zini bechora ko‘rsatishni va ayolini aybdordek his qildirishni juda yaxshi uddalashadi. Manipulyatsiya ularning asosiy "urog‘i" bo‘lib, psixologik bosim o‘tkazish bo‘yicha mutaxassis hisoblanishadi.

5-o‘rin: 9, 18 va 27-sanada tug‘ilganlar — Emotsional beqaror

Ularning kayfiyatini oldindan taxmin qilib bo‘lmaydi. Bir soniyada mehribon va quvnoq bo‘lsa, keyingi daqiqada asossiz jahli chiqib, portlab ketishi mumkin.

6-o‘rin: 7, 16 va 25-sanada tug‘ilganlar — Ishonchsiz va bema’ni xayolparastlar

Bu sanada tug‘ilganlar tez-tez mantiqsiz xayollar yoki nojoiz ishlar bilan shug‘ullanib, atrofdagilarni hayratda qoldirishadi. Oilaviy hayotda ularga suyanish va to‘liq ishonish ancha qiyin.

7-o‘rin: 3, 12, 21 va 30-sanada tug‘ilganlar — Qaysar va o‘ta ezma

Fikrini o‘zgartirishning umuman iloji yo‘q. Agar ular bir narsani noto‘g‘ri deb hisoblasa, sizni soatlab ezmalik bilan ishontirishga urinishadi.

8-o‘rin: 8, 17 va 26-sanada tug‘ilganlar — Mehnatkash, munosabatlarga vaqti yo‘q

Ular kun-u tun ishlaydi. Uyda moddiy farovonlik bo‘lishi mumkin, ammo shaxsiy munosabatlar va oilaviy hordiq uchun ularda hech qachon vaqt topilmaydi.

9-o‘rin: 1, 10, 19 va 28-sanada tug‘ilganlar — Juda mukammal (ideal)

Hamma narsani a’lo darajada bajaradi. Sarishta, mas’uliyatli va mukammal. Ammo aynan shu "mukammalligi" va hammadan shuni talab qilishi bilan juftining asabiga tegadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiMuammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiBugun, 06:46Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Bugun, 06:46Xotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiXotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiBugun, 00:41"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting..."Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...Kecha, 21:50Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Kecha, 13:5499% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!99% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!Kecha, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?