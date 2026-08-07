Manchester Siti Rodri transferi boʻyicha Barselona taklifini rad etishga tayyor

·91·Sport
Manchester Siti Rodri transferi boʻyicha Barselona taklifini rad etishga tayyor
Qisqacha

Manchester Siti Barselonaning Rodri uchun 45 million yevro kafolatlangan to'lov va 15 million yevro bonuslarni o'z ichiga olgan dastlabki taklifini rad etishga tayyor, chunki klub 65 million yevro talab qilmoqda. Rodri Barselonaga o'tishga rozilik bildirgan va Hansi Flik bilan muloqotdan so'ng faoliyatini Kataloniya klubida davom ettirishga qaror qilgan. Real Madridning 40 million yevrolik taklifi futbolchi va uning vakillarida qiziqish uyg'otmagan.

Angliya Premyer-ligasining amaldagi grandlari va Yevropaning yetakchi klublari oʻrtasidagi yozgi transferlar mavsumining eng shov-shuvli voqealaridan biri pishib yetilmoqda. SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti yarimhimoyachi Rodri uchun Barselona tomonidan yuborilgan dastlabki rasmiy taklifni rad etishga qatʼiy qaror qilgan. Garchi ispaniyalik futbolchi Kataloniya klubiga oʻtishga rozilik bildirib, bosh murabbiy Hansi Flik loyihasini maʼqullagan boʻlsa-da, ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy talablar borasida hali katta tafovut saqlanib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Barselona rahbariyati tajribali xavbekni oʻz safiga qoʻshib olish uchun klublararo muzokaralarga kirishgan va transfer muvaffaqiyatli yakunlanishiga juda ijobiy baho bermoqda. Kataloniyaliklarning dastlabki taklifi 45 million yevro kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha 15 million yevro bonuslarni oʻz ichiga olgan. Biroq, Manchester Siti klubi oʻz yetakchisi uchun qatʼiy ravishda 65 million yevro talab qilmoqda va bu summadan bir tiyin ham pastga tushish niyatida emas.

Hansi Flik omili va Real Madridning ortga chekinishi

Rodri va Barselona oʻrtasidagi kelishuv jarayoni nemis mutaxassisi Hansi Flikning shaxsiy aralashuvidan soʻng keskin tezlashdi. Oʻtgan haftada murabbiy futbolchi bilan telefon orqali muloqot qilib, uning Kataloniyadagi kelajagi borasida oʻz rejalarini tushuntirgan. Bu suhbat futbolchining qatʼiy qaror qabul qilishida hal qiluvchi rol oʻynadi va u faoliyatini aynan Barselonada davom etishni maʼqul koʻrdi.

Shu bilan birga, Real Madrid klubining bu kurashdagi imkoniyatlari pasayib ketdi. Dastlab qirollik klubi ham Rodri uchun daʼvogarlik qilayotgan edi, biroq ularning 40 million yevrolik taklifi futbolchi va uning vakillarida jiddiy qiziqish uygʻotmadi. Futbolchining agenti Pablo Barquero El Larguero radioeshittirishiga bergan intervyusida bu holatni shunday izohladi: "Real Madrid hurmatga loyiq ish tutgani uchun, Rodri ularga oʻzining Barselonaga oʻtishga qaror qilganini ochiq bildirdi".

Transferning keyingi taqdiri va tomonlarning pozitsiyasi

Manchester Siti rahbariyati odatda oʻz xohishi bilan ketishni istagan futbolchilarning yoʻlini toʻsmaydi. Biroq, ingliz klubi 30 yoshli futbolchining qiymatini past baholashlariga yoʻl qoʻymaslikka bel bogʻlagan. Agar Barselona sport direktori Deko va klub rahbariyati inglizlarning moliyaviy talablarini toʻliq qondira olmasa, transfer barbod boʻlishi va boshqa daʼvogarlar yana kurashga qoʻshilishi mumkin.

Ayni paytda Rodri va uning vakillari Kataloniya klubi bilan shartnoma shartlarini toʻliq kelishib boʻlishgan. Endi barchasi Barselona rahbariyatining Manchester Siti qoʻyayotgan moliyaviy shartlarni qabul qila olishiga bogʻliq. Ushbu transfer qishki yoki yozgi oyna yopilguniga qadar Yevropa futbolidagi eng asosiy intrigalardan biri boʻlib qolishi kutilmoqda.

RodriBarselonaManchester SitiHansi FlikTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)