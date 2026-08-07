Manchester Siti Rodri transferi boʻyicha Barselona taklifini rad etishga tayyor
Manchester Siti Barselonaning Rodri uchun 45 million yevro kafolatlangan to'lov va 15 million yevro bonuslarni o'z ichiga olgan dastlabki taklifini rad etishga tayyor, chunki klub 65 million yevro talab qilmoqda. Rodri Barselonaga o'tishga rozilik bildirgan va Hansi Flik bilan muloqotdan so'ng faoliyatini Kataloniya klubida davom ettirishga qaror qilgan. Real Madridning 40 million yevrolik taklifi futbolchi va uning vakillarida qiziqish uyg'otmagan.
Angliya Premyer-ligasining amaldagi grandlari va Yevropaning yetakchi klublari oʻrtasidagi yozgi transferlar mavsumining eng shov-shuvli voqealaridan biri pishib yetilmoqda. SPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti yarimhimoyachi Rodri uchun Barselona tomonidan yuborilgan dastlabki rasmiy taklifni rad etishga qatʼiy qaror qilgan. Garchi ispaniyalik futbolchi Kataloniya klubiga oʻtishga rozilik bildirib, bosh murabbiy Hansi Flik loyihasini maʼqullagan boʻlsa-da, ikki klub oʻrtasidagi moliyaviy talablar borasida hali katta tafovut saqlanib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Barselona rahbariyati tajribali xavbekni oʻz safiga qoʻshib olish uchun klublararo muzokaralarga kirishgan va transfer muvaffaqiyatli yakunlanishiga juda ijobiy baho bermoqda. Kataloniyaliklarning dastlabki taklifi 45 million yevro kafolatlangan toʻlov hamda qoʻshimcha 15 million yevro bonuslarni oʻz ichiga olgan. Biroq, Manchester Siti klubi oʻz yetakchisi uchun qatʼiy ravishda 65 million yevro talab qilmoqda va bu summadan bir tiyin ham pastga tushish niyatida emas.
Hansi Flik omili va Real Madridning ortga chekinishiRodri va Barselona oʻrtasidagi kelishuv jarayoni nemis mutaxassisi Hansi Flikning shaxsiy aralashuvidan soʻng keskin tezlashdi. Oʻtgan haftada murabbiy futbolchi bilan telefon orqali muloqot qilib, uning Kataloniyadagi kelajagi borasida oʻz rejalarini tushuntirgan. Bu suhbat futbolchining qatʼiy qaror qabul qilishida hal qiluvchi rol oʻynadi va u faoliyatini aynan Barselonada davom etishni maʼqul koʻrdi.
Shu bilan birga, Real Madrid klubining bu kurashdagi imkoniyatlari pasayib ketdi. Dastlab qirollik klubi ham Rodri uchun daʼvogarlik qilayotgan edi, biroq ularning 40 million yevrolik taklifi futbolchi va uning vakillarida jiddiy qiziqish uygʻotmadi. Futbolchining agenti Pablo Barquero El Larguero radioeshittirishiga bergan intervyusida bu holatni shunday izohladi: "Real Madrid hurmatga loyiq ish tutgani uchun, Rodri ularga oʻzining Barselonaga oʻtishga qaror qilganini ochiq bildirdi".
Transferning keyingi taqdiri va tomonlarning pozitsiyasiManchester Siti rahbariyati odatda oʻz xohishi bilan ketishni istagan futbolchilarning yoʻlini toʻsmaydi. Biroq, ingliz klubi 30 yoshli futbolchining qiymatini past baholashlariga yoʻl qoʻymaslikka bel bogʻlagan. Agar Barselona sport direktori Deko va klub rahbariyati inglizlarning moliyaviy talablarini toʻliq qondira olmasa, transfer barbod boʻlishi va boshqa daʼvogarlar yana kurashga qoʻshilishi mumkin.
Ayni paytda Rodri va uning vakillari Kataloniya klubi bilan shartnoma shartlarini toʻliq kelishib boʻlishgan. Endi barchasi Barselona rahbariyatining Manchester Siti qoʻyayotgan moliyaviy shartlarni qabul qila olishiga bogʻliq. Ushbu transfer qishki yoki yozgi oyna yopilguniga qadar Yevropa futbolidagi eng asosiy intrigalardan biri boʻlib qolishi kutilmoqda.
…