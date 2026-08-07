99% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!

·111·Foydali
99% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!
Qisqacha

Kundalik muammolarni kamaytirish uchun jahl ustida sukut saqlash, hissiyotlarni nazorat qilish, qarorlarni shoshilmay qabul qilish va boshlangan ishni oxiriga yetkazish tavsiya etiladi. Shuningdek, rejalarni natija chiqmaguncha oshkor qilmaslik, ishonchni hammaga bermaslik, vaqtni qadrlash, adolatni kutib qolmaslik va shikoyat o'rniga o'zini rivojlantirish muhim sanaladi.

Ko‘p muammolar tashqi vaziyatdan emas, balki jahl ustida aytilgan gap, shoshilib qabul qilingan qaror yoki noto‘g‘ri odamga berilgan ishonchdan boshlanadi. Shuning uchun ba’zan hayotni o‘zgartirish uchun murakkab formulalar emas, oddiy odatlarni nazorat qilishning o‘zi yetarli bo‘ladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda «insonni 99 foiz muammolardan xalos qiladigan qonunlar» deb tarqalayotgan ushbu qoidalarning ayrimlari juda sodda ko‘rinsa-da, kundalik hayotda ularga amal qilish ancha qiyin.

Jahl ustida aytilgan bir og‘iz gap qimmatga tushishi mumkin

Inson qattiq asabiylashganda miya vaziyatni xolis baholashdan ko‘ra tezroq javob qaytarishga moyil bo‘ladi. Shu sababli keyinchalik afsuslanadigan qarorlar aynan hissiyot yuqori bo‘lgan paytda qabul qilinishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan birinchi qoida juda oddiy: jahlingiz chiqqan bo‘lsa, darhol javob berish shart emas. Biroz vaqt o‘tgach aytilgan gap munosabatni saqlab qolishi, jahl ustidagi bir jumla esa yillab esda qolishi mumkin.

Muvaffaqiyat ham sukutni talab qiladi

Har bir rejani oldindan aytib yurish yoki kichik yutuqdan keyin maqtanish ba’zan insonning o‘ziga qarshi ishlaydi. Natija hali yo‘q paytda ko‘p gapirish tashqi bosimni oshiradi, diqqatni esa ishning o‘zidan chalg‘itadi.

Shuning uchun ko‘p hollarda rejani emas, tayyor natijani ko‘rsatish samaraliroq. Ayniqsa, boshlangan ishni oxiriga yetkazish odati insonni bir necha yarim yo‘lda qolgan rejalardan qutqaradi.

Hayotni yengillashtirishi mumkin bo‘lgan 9 qoida

  1. Jahling chiqqan paytda sukut saqla. Hissiyot pasaygandan keyin qaror qabul qilish osonroq bo‘ladi.

  2. Ishing yurishganda maqtanishga shoshilma. Natija o‘zi gapirsin.

  3. Hissiyotlaringni nazorat qil. Har bir hissiyotga amal bilan javob berish shart emas.

  4. Qiyinchilikda nolishdan oldin o‘yla. Muammoni qayta-qayta aytish emas, keyingi qadamni topish muhim.

  5. Boshlagan ishingni oxiriga yetkaz. Intizom ko‘p hollarda motivatsiyadan kuchliroq ishlaydi.

  6. Ishonchni hammaga tarqatma. Insonni gapiga emas, vaqt davomida ko‘rsatgan amaliga qarab baholash xavfni kamaytiradi.

  7. Vaqtni puldan qimmatroq deb bil. Yo‘qotilgan pulni qaytarish mumkin, ketgan vaqtni esa ortga olib bo‘lmaydi.

  8. Har doim adolat bo‘lishini kutib yashama. Nazoratingizda bo‘lmagan narsaga kuch sarflash o‘rniga o‘z qarorlaringizga e’tibor qaratish foydali.

  9. Shikoyatdan ko‘ra o‘zingizni rivojlantiring. Bilim, tajriba va yangi ko‘nikmalar insonning imkoniyatlarini kengaytiradi.

Eng qiyin qoida — hissiyotni boshqarish

Bu ro‘yxatdagi ko‘p punktlarni bir narsa birlashtirib turadi: inson avvalo o‘z reaksiyasini boshqarishi kerak.

Boshqalarning gapini, dunyodagi adolatni yoki kutilmagan vaziyatlarni to‘liq nazorat qilib bo‘lmaydi. Ammo kimga ishonish, jahlga qanday javob berish, vaqtni qayerga sarflash va muammoga qanday munosabat bildirish — ko‘p jihatdan insonning o‘ziga bog‘liq.

Albatta, bu qoidalar «99 foiz muammoni» matematik ma’noda yo‘qotib yuboradigan ilmiy formula emas. Lekin ularning aksariyati impulsiv qarorlar, ortiqcha mojarolar va behuda vaqt yo‘qotish kabi kundalik muammolarni kamaytirishga yordam berishi mumkin.

Eng qizig‘i, ushbu to‘qqiz qoidadan qaysi biriga amal qilish eng oson ko‘rinadi — va qaysi biri amalda eng qiyin?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiMuammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiBugun, 06:46Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Bugun, 06:46Xotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiXotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiBugun, 00:41"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting..."Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...Kecha, 21:50Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Kecha, 13:54Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!Kecha, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?