Insonni 5 soniyada "o‘qish" siri: Psixologlar tavsiya etgan 5 ta oddiy usul

·166·Foydali
Insonni 5 soniyada "o‘qish" siri: Psixologlar tavsiya etgan 5 ta oddiy usul
Qisqacha

Psixologiya va amaliy verbalsiz muloqot bo'yicha mutaxassislar inson xarakterini tezkor baholashning 5 ta asosiy qoidasini ajratib ko'rsatgan. Oyoq kiyimning ozodaligi insonning tartibliligi va mas'uliyatini, boshqalar haqida qanday gapirishi esa siz haqingizda ham qanday fikr bildirishini ko'rsatishi mumkin.

Ba’zan yangi tanishgan insonimizni yillar davomida kuzatsak ham, uning haqiqiy xarakterini baholashda yanglishamiz. Vaholanki, insonning ichki dunyosi va asl qiyofasini bir necha soniya ichida aniqlab olish mumkin bo‘lgan kichik, ammo o‘ta muhim begilar mavjud.

Psixologiya va amaliy verbalsiz muloqot bo‘yicha mutaxassislar insonlarni tezkor aniqlashning 5 ta asosiy qoidasini ajratib ko‘rsatadilar.

1. Oyoq kiyimga e’tibor bering

Insonning tashqi ko‘rinishidagi eng ochiq-oshkora "tashrif qog‘ozi" — bu uning oyoq kiyimidir.

  • Ozoda va parvarish qilingan: Bunday insonlar mayda-chuyda detallarga o‘ta e’tiborli, tartibli va mas’uliyatli bo‘ladi.

  • Iflos va qarovsiz: Odatda boshqalarning fikri va jamiyat qarashlariga parvo qilmaydigan, erkin yoki beparvo shaxslarga xos.

2. Boshqalar haqida qanday gapirishiga quloq soling

Agar yangi suhbatdoshingiz yoningizda yo‘q odamlar (do‘stlari, hamkasblari yoki tanishlari) haqida g‘iybat qilib, ularni salbiy baholayotgan bo‘lsa, aslo aldanmang.

Oltin qoida: Inson atrofdagilar haqida sizga qanday fikr bildirayotgan bo‘lsa, siz yo‘q joyda siz haqingizda ham aynan shunday gapiradi.

3. Ofitsiant va xizmatchilar bilan muomalasini kuzating

Insonning haqiqiy yuzi u o‘zidan past mavqeda deb hisoblaydigan insonlar (ofitsiantlar, haydovchilar, farroshlar) bilan muloqotga kirishganda namoyon bo‘ladi. Ojizroq yoki xizmat ko‘rsatayotgan shaxs ustidan berilgan kichik vakolat insonning haqiqiy xarakteri va tarbiyasini fosh etadi.

4. Javob berish tezligi va reaksiyasi

Suhbat davomida berilgan savollarga o‘ylanmay, tezkor yoki aksincha paysalga solib javob qaytarishi ham ko‘p narsani anglatadi:

  • Tezkor javob: Emotsional, impulsiv va hissiyotga beriluvchan insonlarga xos.

  • Sekin va o‘ylanib berilgan javob: Inson o‘zini qattiq nazorat qiladi yoki aytiladigan gapni saralab, ba’zida haqiqatni yashirishga (yolg‘on gapirishga) urinmoqda.

5. Va’dalarni amallar bilan tekshiring

Inson haqidagi eng oxirgi va mutlaq haqiqatni uning so‘zlari emas, bajargan ishlari ko‘rsatib beradi.

Unutmang: So‘zlar juda arzon, harakatlar va amaliy natijalar esa — yagona haqiqatdir.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiMuammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadiBugun, 06:46Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...Bugun, 06:46Xotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiXotirani kuchaytiruvchi eng foydali meva ma’lum qilindiBugun, 00:41"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting..."Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...Kecha, 21:50Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Hayotingizni barbod qiluvchi 20 turdagi "do‘st": Ulardan zudlik bilan uzoqlashing!Kecha, 13:5499% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!99% muammodan xalos qiladi, deyiladi: 9 ta hayotiy qoidalar!Kecha, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?
Erkaklar fikriga ko‘ra eng go‘zal ayollar qanday bo‘lishi kerak?