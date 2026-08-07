Insonni 5 soniyada "o‘qish" siri: Psixologlar tavsiya etgan 5 ta oddiy usul
Psixologiya va amaliy verbalsiz muloqot bo'yicha mutaxassislar inson xarakterini tezkor baholashning 5 ta asosiy qoidasini ajratib ko'rsatgan. Oyoq kiyimning ozodaligi insonning tartibliligi va mas'uliyatini, boshqalar haqida qanday gapirishi esa siz haqingizda ham qanday fikr bildirishini ko'rsatishi mumkin.
Ba’zan yangi tanishgan insonimizni yillar davomida kuzatsak ham, uning haqiqiy xarakterini baholashda yanglishamiz. Vaholanki, insonning ichki dunyosi va asl qiyofasini bir necha soniya ichida aniqlab olish mumkin bo‘lgan kichik, ammo o‘ta muhim begilar mavjud.
Psixologiya va amaliy verbalsiz muloqot bo‘yicha mutaxassislar insonlarni tezkor aniqlashning 5 ta asosiy qoidasini ajratib ko‘rsatadilar.
1. Oyoq kiyimga e’tibor bering
Insonning tashqi ko‘rinishidagi eng ochiq-oshkora "tashrif qog‘ozi" — bu uning oyoq kiyimidir.
Ozoda va parvarish qilingan: Bunday insonlar mayda-chuyda detallarga o‘ta e’tiborli, tartibli va mas’uliyatli bo‘ladi.
Iflos va qarovsiz: Odatda boshqalarning fikri va jamiyat qarashlariga parvo qilmaydigan, erkin yoki beparvo shaxslarga xos.
2. Boshqalar haqida qanday gapirishiga quloq soling
Agar yangi suhbatdoshingiz yoningizda yo‘q odamlar (do‘stlari, hamkasblari yoki tanishlari) haqida g‘iybat qilib, ularni salbiy baholayotgan bo‘lsa, aslo aldanmang.
Oltin qoida: Inson atrofdagilar haqida sizga qanday fikr bildirayotgan bo‘lsa, siz yo‘q joyda siz haqingizda ham aynan shunday gapiradi.
3. Ofitsiant va xizmatchilar bilan muomalasini kuzating
Insonning haqiqiy yuzi u o‘zidan past mavqeda deb hisoblaydigan insonlar (ofitsiantlar, haydovchilar, farroshlar) bilan muloqotga kirishganda namoyon bo‘ladi. Ojizroq yoki xizmat ko‘rsatayotgan shaxs ustidan berilgan kichik vakolat insonning haqiqiy xarakteri va tarbiyasini fosh etadi.
4. Javob berish tezligi va reaksiyasi
Suhbat davomida berilgan savollarga o‘ylanmay, tezkor yoki aksincha paysalga solib javob qaytarishi ham ko‘p narsani anglatadi:
Tezkor javob: Emotsional, impulsiv va hissiyotga beriluvchan insonlarga xos.
Sekin va o‘ylanib berilgan javob: Inson o‘zini qattiq nazorat qiladi yoki aytiladigan gapni saralab, ba’zida haqiqatni yashirishga (yolg‘on gapirishga) urinmoqda.
5. Va’dalarni amallar bilan tekshiring
Inson haqidagi eng oxirgi va mutlaq haqiqatni uning so‘zlari emas, bajargan ishlari ko‘rsatib beradi.
Unutmang: So‘zlar juda arzon, harakatlar va amaliy natijalar esa — yagona haqiqatdir.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…