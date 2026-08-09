Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdi

·68·Sport
Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdi
Qisqacha

Barselona Udine shahrida boshlangan uchburchak turnir doirasida Nottingem Forestni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarda penaltidan Rafinya tomonidan kiritildi. Nottingem Forest bahsni faol boshlab, yuqori pressing orqali kataloniyaliklarga qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa-da, Barselona o'yin oxirigacha kurashib, turnirdagi ilk g'alabasini qo'lga kiritdi.

Shanba oqshomida Udine shahrida boshlangan uchburchak turnir doirasida Kataloniyaning Barselona jamoasi Nottingem Forest ustidan 1:0 hisobida dramatik g‘alaba qozondi. Marca nashri xabar berishicha, uchrashuvdagi yagona gol o‘yin oxirida, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda penaltidan kiritildi va braziliyalik vinger Rafinya jamoasiga g‘alaba keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi Hansi Flik shogirdlari o‘yin davomida turlicha harakat qilgan bo‘lsa-da, oxir-oqibat iroda ko‘rsatib, muvaffaqiyatga erishishdi. Bosh murabbiy predmavsumning ushbu bosqichi uchun optimal jismoniy konditsiyaga erishish yo‘lida hali ko‘p ishlash kerakligini yaxshi tushunadi va bu holat mutlaqo tabiiy qabul qilinmoqda.

Tarkibdagi tajriba va yoshlar uyg‘unligi

Germaniyalik mutaxassis mazkur bahsda asosiy tarkib futbolchilari hamda yoshlar akademiyasi bitiruvchilarini o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda maydonga tushirdi. Xususan, misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim Komo hamda Birmingemga qarshi bahslardan so‘ng, mazkur uchrashuvda ham markaziy hujumchi sifatida asosiy tarkibda imkoniyat oldi.

Shuningdek, Fermin Lopes hamda Rafinya joriy predmavsumda ilk bor maydonga tushishdi, Karim Adeyemi esa o‘z o‘rnini asosiy tarkibda saqlab qoldi. Himoya chizig‘idagi qanotlarni bor-yo‘g‘i 17 yoshli futbolchilar Espart va Bisker egallagan bo‘lsa, maydon markazida Farinas harakat qildi.

O‘yin ssenariysi va hal qiluvchi lahza

Nottingem Forest uchrashuvni faol boshlab, yuqori pressing evaziga Barselona futbolchilariga dastlabki daqiqalardanoq jiddiy qiyinchiliklar tug‘dirdi. Biroq kataloniyaliklar raqib bosimiga munosib javob qaytarib, maydonni o‘z nazoratiga olishga intilishdi va raqib bo‘sh zona qoldirmaganiga qaramay, oxirigacha kurashishdi.

Uchrashuv taqdirini hal qilgan vaziyat bahsning so‘nggi daqiqalarida yuzaga keldi. Belgilangan o‘n ikki metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirgan Rafinya Barselona uchun qiyin kechgan uchrashuvda muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi va jamoasiga turnirdagi ilk g‘alabani taqdim etdi.

BarselonaRafinyaNottingem ForestHansi FlikChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)