Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdi
Barselona Udine shahrida boshlangan uchburchak turnir doirasida Nottingem Forestni 1:0 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuvdagi yagona gol hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarda penaltidan Rafinya tomonidan kiritildi. Nottingem Forest bahsni faol boshlab, yuqori pressing orqali kataloniyaliklarga qiyinchilik tug'dirgan bo'lsa-da, Barselona o'yin oxirigacha kurashib, turnirdagi ilk g'alabasini qo'lga kiritdi.
Shanba oqshomida Udine shahrida boshlangan uchburchak turnir doirasida Kataloniyaning Barselona jamoasi Nottingem Forest ustidan 1:0 hisobida dramatik g‘alaba qozondi. Marca nashri xabar berishicha, uchrashuvdagi yagona gol o‘yin oxirida, hakam tomonidan qo‘shib berilgan daqiqalarda penaltidan kiritildi va braziliyalik vinger Rafinya jamoasiga g‘alaba keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi Hansi Flik shogirdlari o‘yin davomida turlicha harakat qilgan bo‘lsa-da, oxir-oqibat iroda ko‘rsatib, muvaffaqiyatga erishishdi. Bosh murabbiy predmavsumning ushbu bosqichi uchun optimal jismoniy konditsiyaga erishish yo‘lida hali ko‘p ishlash kerakligini yaxshi tushunadi va bu holat mutlaqo tabiiy qabul qilinmoqda.
Tarkibdagi tajriba va yoshlar uyg‘unligiGermaniyalik mutaxassis mazkur bahsda asosiy tarkib futbolchilari hamda yoshlar akademiyasi bitiruvchilarini o‘zaro uyg‘unlashtirgan holda maydonga tushirdi. Xususan, misrlik hujumchi Hamza Abdelkarim Komo hamda Birmingemga qarshi bahslardan so‘ng, mazkur uchrashuvda ham markaziy hujumchi sifatida asosiy tarkibda imkoniyat oldi.
Shuningdek, Fermin Lopes hamda Rafinya joriy predmavsumda ilk bor maydonga tushishdi, Karim Adeyemi esa o‘z o‘rnini asosiy tarkibda saqlab qoldi. Himoya chizig‘idagi qanotlarni bor-yo‘g‘i 17 yoshli futbolchilar Espart va Bisker egallagan bo‘lsa, maydon markazida Farinas harakat qildi.
O‘yin ssenariysi va hal qiluvchi lahzaNottingem Forest uchrashuvni faol boshlab, yuqori pressing evaziga Barselona futbolchilariga dastlabki daqiqalardanoq jiddiy qiyinchiliklar tug‘dirdi. Biroq kataloniyaliklar raqib bosimiga munosib javob qaytarib, maydonni o‘z nazoratiga olishga intilishdi va raqib bo‘sh zona qoldirmaganiga qaramay, oxirigacha kurashishdi.
Uchrashuv taqdirini hal qilgan vaziyat bahsning so‘nggi daqiqalarida yuzaga keldi. Belgilangan o‘n ikki metrlik jarima zarbasini sovuqqonlik bilan amalga oshirgan Rafinya Barselona uchun qiyin kechgan uchrashuvda muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi va jamoasiga turnirdagi ilk g‘alabani taqdim etdi.
…