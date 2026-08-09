Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradi
Enzo Maresca Manchester Siti sardorini futbolchilar ovozi bilan emas, o'zining shaxsiy tanlovi asosida tayinlashga qaror qildi. The Athletic ma'lumotlariga ko'ra, u jamoa yetakchilari guruhida ingliz futbolchilarining o'rnini kuchaytirmoqchi, shu bois 26 yoshli Fil Foden sardorlik uchun asosiy nomzodlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Manchester Siti klubida jiddiy madaniy oʻzgarishlar davri boshlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca Pep Guardiola davrida shakllangan anʼanaviy sardor tanlash jarayonini butunlay oʻzgartirishga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, endi sardor futbolchilarning ovoz berishi yoʻli bilan emas, balki bevosita murabbiyning shaxsiy tanlovi asosida tayinlanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, soʻnggi oʻn yillik davomida «shaharliklar» safida sardorlar jamoaning ichki ovoz berish jarayoni orqali aniqlanardi. Bu demokratik tizim Fernandinyo, Ilkay Gyundogan va Kevin De Bryuyne kabi tajribali futbolchilarga sardorlik bogʻichini taqish huquqini bergan edi. Biroq Bernardo Silvaning yozda erkin agent sifatida Real Madrid safiga oʻtib ketishi klubda yetakchilik borasida boʻshliq yuzaga kelishiga sabab boʻldi.
Fil Foden va ingliz futbolchilari mavqeiThe Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Enzo Marescaning asosiy maqsadlaridan biri jamoaning yetakchilar guruhida ingliz futbolchilarining oʻrnini kuchaytirishdir. Bu holat tarbiyalanuvchi Fil Foden uchun yangi imkoniyat eshiklarini ochdi. 26 yoshli yarim himoyachi jamoada eng uzoq vaqt oʻynagan futbolchilardan biri boʻlib qolmoqda va ketma-ket ketishlar fonida asosiy yetakchilardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Fil Fodunning oʻzi ham oʻtgan haftadagi intervyularida bu mas’uliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyorligini ochiq bildirgandi: «Men klubda juda uzoq vaqtdan beri oʻynab kelayotganim sababli qolgan sanoqli qadimgi oʻyinchilardan biriman. Shuning uchun bu mavsumda shubhasiz yetakchilardan biriga, sardorlardan biriga aylanishim kerak».
Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi nomzodlarJamoaning yetakchilar guruhidagi vaziyat Rodri kelajagi borasidagi noaniqliklar sababli yanada murakkablashishi mumkin. Ispaniyalik yarim himoyachi uchun Barselona tomonidan qilingan 38 million funt sterlinglik taklif rad etilganiga qaramasdan, transfer boʻyicha mish-mishlar tinmayapti. Agar Rodri ketadigan boʻlsa, jamoa yana bir muhim yetakchisini yoʻqotadi.
Ana shunday ehtimoliy boʻshliqlarni toʻldirish maqsadida klub rahbariyati yanvar oyida Kristal Pelas safidan kelib qoʻshilgan markaziy himoyachi Mark Guehining nomzodini ham koʻrib chiqmoqda. Garchi u jamoaga yaqinda qoʻshilgan boʻlsa-da, oʻtmishda Kristal Pelas sardori boʻlgani va hatto Angliya terma jamoasi safida ham armachni taqqani uning yetakchilik salohiyatini koʻrsatib turibdi. Ruben Dias esa hamon asosiy nomzodlardan biri boʻlib qolmoqda.
…