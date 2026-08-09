Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradi

·106·Sport
Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradi
Qisqacha

Enzo Maresca Manchester Siti sardorini futbolchilar ovozi bilan emas, o'zining shaxsiy tanlovi asosida tayinlashga qaror qildi. The Athletic ma'lumotlariga ko'ra, u jamoa yetakchilari guruhida ingliz futbolchilarining o'rnini kuchaytirmoqchi, shu bois 26 yoshli Fil Foden sardorlik uchun asosiy nomzodlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Manchester Siti klubida jiddiy madaniy oʻzgarishlar davri boshlanmoqda. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Enzo Maresca Pep Guardiola davrida shakllangan anʼanaviy sardor tanlash jarayonini butunlay oʻzgartirishga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, endi sardor futbolchilarning ovoz berishi yoʻli bilan emas, balki bevosita murabbiyning shaxsiy tanlovi asosida tayinlanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, soʻnggi oʻn yillik davomida «shaharliklar» safida sardorlar jamoaning ichki ovoz berish jarayoni orqali aniqlanardi. Bu demokratik tizim Fernandinyo, Ilkay Gyundogan va Kevin De Bryuyne kabi tajribali futbolchilarga sardorlik bogʻichini taqish huquqini bergan edi. Biroq Bernardo Silvaning yozda erkin agent sifatida Real Madrid safiga oʻtib ketishi klubda yetakchilik borasida boʻshliq yuzaga kelishiga sabab boʻldi.

Fil Foden va ingliz futbolchilari mavqei

The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Enzo Marescaning asosiy maqsadlaridan biri jamoaning yetakchilar guruhida ingliz futbolchilarining oʻrnini kuchaytirishdir. Bu holat tarbiyalanuvchi Fil Foden uchun yangi imkoniyat eshiklarini ochdi. 26 yoshli yarim himoyachi jamoada eng uzoq vaqt oʻynagan futbolchilardan biri boʻlib qolmoqda va ketma-ket ketishlar fonida asosiy yetakchilardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Fil Fodunning oʻzi ham oʻtgan haftadagi intervyularida bu mas’uliyatni oʻz zimmasiga olishga tayyorligini ochiq bildirgandi: «Men klubda juda uzoq vaqtdan beri oʻynab kelayotganim sababli qolgan sanoqli qadimgi oʻyinchilardan biriman. Shuning uchun bu mavsumda shubhasiz yetakchilardan biriga, sardorlardan biriga aylanishim kerak».

Tarkibdagi oʻzgarishlar va yangi nomzodlar

Jamoaning yetakchilar guruhidagi vaziyat Rodri kelajagi borasidagi noaniqliklar sababli yanada murakkablashishi mumkin. Ispaniyalik yarim himoyachi uchun Barselona tomonidan qilingan 38 million funt sterlinglik taklif rad etilganiga qaramasdan, transfer boʻyicha mish-mishlar tinmayapti. Agar Rodri ketadigan boʻlsa, jamoa yana bir muhim yetakchisini yoʻqotadi.

Ana shunday ehtimoliy boʻshliqlarni toʻldirish maqsadida klub rahbariyati yanvar oyida Kristal Pelas safidan kelib qoʻshilgan markaziy himoyachi Mark Guehining nomzodini ham koʻrib chiqmoqda. Garchi u jamoaga yaqinda qoʻshilgan boʻlsa-da, oʻtmishda Kristal Pelas sardori boʻlgani va hatto Angliya terma jamoasi safida ham armachni taqqani uning yetakchilik salohiyatini koʻrsatib turibdi. Ruben Dias esa hamon asosiy nomzodlardan biri boʻlib qolmoqda.

Manchester SitiEnzo MarescaFil FodenAngliya Premyer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Mourino «Real»ga nima yetishmayotganini ochiq aytdi...Bugun, 10:05Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)