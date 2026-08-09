Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdi

·85·Sport
Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdi
Qisqacha

Real Madrid Shanba kuni Vengriyada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Ferencvárosni 2:1 hisobida mag'lub etdi. Mario Rivas 41-daqiqada burchak to'pidan keyin boshi bilan aniq zarba berib, madridliklarni oldinga olib chiqdi. Uchrashuv davomida Arda Güler, Endrick va Brahim Díaz xavfli vaziyatlar yaratdi, biroq Ferencváros darvozaboni Endrickning zarbasini qaytardi. Ikkinchi bo'limda mezbonlar bosimni kuchaytirganiga qaramay, Real Madrid ustunlikni saqlab qoldi.

Shanba kuni boʻlib oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvida Ispaniyaning Real Madrid klubi Vengriyaning Ferencváros jamoasini 2:1 hisobida magʻlub etdi. Garchi madridliklar uchrashuv davomida sezilarli ustunlikka erishgan boʻlsalar-da, ikkinchi boʻlimda mezbonlarning faollashuvi oxirigacha intriqani saqlab qolishga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv shiddatli hujumlar ostida boshlandi. Dastlabki daqiqalardanoq maydonga tushgan Arda Güler 7-daqiqada jarima maydoni tashqarisidan darvozani nishonga olgan boʻlsa-da, uning zarbasi ustun yonidan oʻtib ketdi. Oradan toʻrt daqiqa oʻtib Endrick yaqin masofadan darvozani ishgʻol eta olmadi. Mezbonlar safida ham Daniel Arzani faollik koʻrsatib, 4 va 10-daqiqalarda xavfli vaziyatlar yaratishga harakat qildi, biroq bu urinishlar Real Madrid darvozasiga jiddiy xavf tugʻdirmadi.

Birinchi boʻlimning oʻrtalariga kelib ham ispaniyaliklar bosimni toʻxtatmadi. Brahim Díaz 14-daqiqada noaniq zarba yoʻllagan boʻlsa, 37-daqiqada Ferencváros darvozaboni Endrickning kuchli zarbasini mahorat bilan qaytarib qoldi. Shunga qaramay, uchrashuvdagi hisob boʻlim oxirida ochildi.

Birinchi boʻlimdagi gol va ikkinchi boʻlimdagi oʻzgarishlar

ixbt.com va xalqaro sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, 41-daqiqada burchak toʻpidan uzatilgan toʻpni Alexis Ceria sherigiga yetkazib berdi va Mario Rivas yaqin masofadan boshi bilan aniq zarba berib, Real Madridni oldinga olib chiqdi. Boʻlim oxirigacha vengerlar hisobni tenglashtirishga intildi, xususan, 42-daqiqada Zente Varga darvozani ishgʻol qilishi mumkin edi, ammo uning zarbasi noaniq chiqdi.

Ikkinchi boʻlim boshida har ikki murabbiy ham tarkibda keskin oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Real Madrid safida maydonga Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen hamda Carlos Espi kabi futbolchilar tushirildi. Ferencváros ham oʻz tarkibini sezilarli darajada yangilab, oʻyin dinamikasini oʻzgartirishga urindi.

Oʻyinning soʻnggi daqiqalarigacha vengerlar bosimni kuchaytirib, muxlislarga haqiqiy kurashni taqdim etdi. Shunga qaramay, tajribali Real Madrid futbolchlari ustunlikni saqlab qolib, oʻrtoqlik uchrashuvida yakuniy gʻalabani rasmiylashtirishdi.

Real MadridFerencvarosOʻrtoqlik uchrashuviMario RivasFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)