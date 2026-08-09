Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdi
Real Madrid Shanba kuni Vengriyada o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Ferencvárosni 2:1 hisobida mag'lub etdi. Mario Rivas 41-daqiqada burchak to'pidan keyin boshi bilan aniq zarba berib, madridliklarni oldinga olib chiqdi. Uchrashuv davomida Arda Güler, Endrick va Brahim Díaz xavfli vaziyatlar yaratdi, biroq Ferencváros darvozaboni Endrickning zarbasini qaytardi. Ikkinchi bo'limda mezbonlar bosimni kuchaytirganiga qaramay, Real Madrid ustunlikni saqlab qoldi.
Shanba kuni boʻlib oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvida Ispaniyaning Real Madrid klubi Vengriyaning Ferencváros jamoasini 2:1 hisobida magʻlub etdi. Garchi madridliklar uchrashuv davomida sezilarli ustunlikka erishgan boʻlsalar-da, ikkinchi boʻlimda mezbonlarning faollashuvi oxirigacha intriqani saqlab qolishga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv shiddatli hujumlar ostida boshlandi. Dastlabki daqiqalardanoq maydonga tushgan Arda Güler 7-daqiqada jarima maydoni tashqarisidan darvozani nishonga olgan boʻlsa-da, uning zarbasi ustun yonidan oʻtib ketdi. Oradan toʻrt daqiqa oʻtib Endrick yaqin masofadan darvozani ishgʻol eta olmadi. Mezbonlar safida ham Daniel Arzani faollik koʻrsatib, 4 va 10-daqiqalarda xavfli vaziyatlar yaratishga harakat qildi, biroq bu urinishlar Real Madrid darvozasiga jiddiy xavf tugʻdirmadi.
Birinchi boʻlimning oʻrtalariga kelib ham ispaniyaliklar bosimni toʻxtatmadi. Brahim Díaz 14-daqiqada noaniq zarba yoʻllagan boʻlsa, 37-daqiqada Ferencváros darvozaboni Endrickning kuchli zarbasini mahorat bilan qaytarib qoldi. Shunga qaramay, uchrashuvdagi hisob boʻlim oxirida ochildi.
Birinchi boʻlimdagi gol va ikkinchi boʻlimdagi oʻzgarishlarixbt.com va xalqaro sport nashrlari maʼlumotiga koʻra, 41-daqiqada burchak toʻpidan uzatilgan toʻpni Alexis Ceria sherigiga yetkazib berdi va Mario Rivas yaqin masofadan boshi bilan aniq zarba berib, Real Madridni oldinga olib chiqdi. Boʻlim oxirigacha vengerlar hisobni tenglashtirishga intildi, xususan, 42-daqiqada Zente Varga darvozani ishgʻol qilishi mumkin edi, ammo uning zarbasi noaniq chiqdi.
Ikkinchi boʻlim boshida har ikki murabbiy ham tarkibda keskin oʻzgarishlarni amalga oshirdi. Real Madrid safida maydonga Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen hamda Carlos Espi kabi futbolchilar tushirildi. Ferencváros ham oʻz tarkibini sezilarli darajada yangilab, oʻyin dinamikasini oʻzgartirishga urindi.
Oʻyinning soʻnggi daqiqalarigacha vengerlar bosimni kuchaytirib, muxlislarga haqiqiy kurashni taqdim etdi. Shunga qaramay, tajribali Real Madrid futbolchlari ustunlikni saqlab qolib, oʻrtoqlik uchrashuvida yakuniy gʻalabani rasmiylashtirishdi.
…