Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkin
Amazon kompaniyasining Texas shtati Pekos okrugida qurishni rejalashtirayotgan ma'lumotlar markazi uchun tabiiy gazda ishlaydigan stansiya yiliga 33 million tonna karbonat angidrid chiqarishi mumkin. Bu ko'rsatkich AQShdagi amaldagi boshqa elektr stansiyalarining chiqindilaridan yuqori bo'lib, majmua mamlakatdagi eng yirik iqlim ifloslantiruvchi manbalardan biriga aylanishi ehtimoli bor.
Amazon kompaniyasining AQShning Texas shtati Pekos okrugida barpo etilishi rejalashtirilgan yirik maʼlumotlar markazi mamlakatdagi eng yirik iqlim ifloslantiruvchi manbalardan biriga aylanishi mumkin. The New York Times nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur texnologik majmua uchun moʻljallangan maxsus stansiya tabiiy gaz yordamida ishlaydi va yiliga 33 million tonna karbonat angidrid gazini atmosferaga chiqarish uchun ruxsatnomaga ega boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu koʻrsatkich AQShdagi boshqa har qanday amaldagi elektr stansiyasining chiqindilar hajmidan ham yuqori ekanligi mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Maʼlumotlar markazlarining elektr energiyasi narxiga salbiy taʼsiri va energiya taqchilligi masalalari hozirda jamoatchilik hamda siyosatchilar oʻrtasida jiddiy noroziliklarga sabab boʻlmoqda. Shu boisdan ham yirik texnologiya gigantlari oʻz obyektlarini energiya bilan uzluksiz taʼminlash uchun mustaqil generatsiya manbalarini qidirishga majbur boʻlmoqda.
Sunʼiy intellekt va uglerod izining oʻsishiSunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularga boʻlgan talabning ortishi Amazon kompaniyasining uglerod chiqindilari koʻrsatkichiga bevosita taʼsir koʻrsatdi. Kompaniya taqdim etgan hisobotlarga koʻra, oʻtgan yili uning issiqxona gazlari chiqindilari 16 foizga oshgan. Bu holat korporatsiyaning 2040-yilga borib uglerod chiqindilarini nolga tushirish haqidagi asosiy maqsadlariga zid keladi.
Biroq sunʼiy intellekt infratuzilmasini quvvatlantirish uchun elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoj misli koʻrilmagan darajada oshib bormoqda. Natijada Amazon va boshqa yirik texnologiya kompaniyalari ulkan tabiiy gaz stansiyalarini rivojlantirishga faol sarmoya kiritishmoqda. Bu esa ekologik tashabbuslar va energiya xavfsizligini taʼminlash oʻrtasidagi zidiyatlarni yanada kuchaytirmoqda.
Tomonlarning rasmiy pozitsiyasiAmazon vakillari mazkur tanqidlarga munosabat bildirib, Texasdagi yangi maʼlumotlar markazi mahalliy oilalar uchun elektr energiyasi narxining oshishiga olib kelmasligini taʼkidladilar. Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, majmua butunlay yangi on-site generatsiya quvvatlari hisobidan quvvatlanadi va bu isteʼmolchilarga qoʻshimcha yuklama keltirib chiqarmaydi.
Shu bilan birga, kompaniya vakili iqlim oʻzgarishiga qarshi kurash borasidagi vaziyat oʻzgarganini tan oldi. "Dunyo biz iqlim kafolatiga asos solgan paytdagidan hozir boshqacha koʻrinishga ega, biroq bizning majburiyatlarimiz oʻzgarmagan", deya qayd etdi Amazon vakili oʻz bayonotida. Garchi texnologiya giganti ekologik maqsadlarga sodiqligini taʼkidlasa-da, amaldagi yirik qazilma yoqilgʻi loyihalari kelajakdagi iqlim strategiyalariga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.
…