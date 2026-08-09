Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkin

·59·Texno
Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkin
Qisqacha

Amazon kompaniyasining Texas shtati Pekos okrugida qurishni rejalashtirayotgan ma'lumotlar markazi uchun tabiiy gazda ishlaydigan stansiya yiliga 33 million tonna karbonat angidrid chiqarishi mumkin. Bu ko'rsatkich AQShdagi amaldagi boshqa elektr stansiyalarining chiqindilaridan yuqori bo'lib, majmua mamlakatdagi eng yirik iqlim ifloslantiruvchi manbalardan biriga aylanishi ehtimoli bor.

Amazon kompaniyasining AQShning Texas shtati Pekos okrugida barpo etilishi rejalashtirilgan yirik maʼlumotlar markazi mamlakatdagi eng yirik iqlim ifloslantiruvchi manbalardan biriga aylanishi mumkin. The New York Times nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur texnologik majmua uchun moʻljallangan maxsus stansiya tabiiy gaz yordamida ishlaydi va yiliga 33 million tonna karbonat angidrid gazini atmosferaga chiqarish uchun ruxsatnomaga ega boʻladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkich AQShdagi boshqa har qanday amaldagi elektr stansiyasining chiqindilar hajmidan ham yuqori ekanligi mutaxassislarni tashvishga solmoqda. Maʼlumotlar markazlarining elektr energiyasi narxiga salbiy taʼsiri va energiya taqchilligi masalalari hozirda jamoatchilik hamda siyosatchilar oʻrtasida jiddiy noroziliklarga sabab boʻlmoqda. Shu boisdan ham yirik texnologiya gigantlari oʻz obyektlarini energiya bilan uzluksiz taʼminlash uchun mustaqil generatsiya manbalarini qidirishga majbur boʻlmoqda.

Sunʼiy intellekt va uglerod izining oʻsishi

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularga boʻlgan talabning ortishi Amazon kompaniyasining uglerod chiqindilari koʻrsatkichiga bevosita taʼsir koʻrsatdi. Kompaniya taqdim etgan hisobotlarga koʻra, oʻtgan yili uning issiqxona gazlari chiqindilari 16 foizga oshgan. Bu holat korporatsiyaning 2040-yilga borib uglerod chiqindilarini nolga tushirish haqidagi asosiy maqsadlariga zid keladi.

Biroq sunʼiy intellekt infratuzilmasini quvvatlantirish uchun elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoj misli koʻrilmagan darajada oshib bormoqda. Natijada Amazon va boshqa yirik texnologiya kompaniyalari ulkan tabiiy gaz stansiyalarini rivojlantirishga faol sarmoya kiritishmoqda. Bu esa ekologik tashabbuslar va energiya xavfsizligini taʼminlash oʻrtasidagi zidiyatlarni yanada kuchaytirmoqda.

Tomonlarning rasmiy pozitsiyasi

Amazon vakillari mazkur tanqidlarga munosabat bildirib, Texasdagi yangi maʼlumotlar markazi mahalliy oilalar uchun elektr energiyasi narxining oshishiga olib kelmasligini taʼkidladilar. Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, majmua butunlay yangi on-site generatsiya quvvatlari hisobidan quvvatlanadi va bu isteʼmolchilarga qoʻshimcha yuklama keltirib chiqarmaydi.

Shu bilan birga, kompaniya vakili iqlim oʻzgarishiga qarshi kurash borasidagi vaziyat oʻzgarganini tan oldi. "Dunyo biz iqlim kafolatiga asos solgan paytdagidan hozir boshqacha koʻrinishga ega, biroq bizning majburiyatlarimiz oʻzgarmagan", deya qayd etdi Amazon vakili oʻz bayonotida. Garchi texnologiya giganti ekologik maqsadlarga sodiqligini taʼkidlasa-da, amaldagi yirik qazilma yoqilgʻi loyihalari kelajakdagi iqlim strategiyalariga qanday taʼsir qilishi hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda.

AmazonMaʼlumotlar markaziEkologiyaSunʼiy intellektTexas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58Nvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiNvidia RTX Spark N1X protsessori Geekbench sinovida raqobatchilarini ortda qoldirdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi