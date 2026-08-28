Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odat
Ba’zi narsalar insonni oldinga emas, orqaga tortadi. Ular ko‘rinmasligi mumkin, ammo har kuni kayfiyatga, qarorlarga va hayot sifatiga ta’sir qiladi.
Hammani rozi qilishga urinish, o‘tmishga bog‘lanib qolish yoki o‘zingizni doim boshqalar bilan solishtirish — tashqi tomondan oddiy holatdek ko‘rinsa-da, vaqt o‘tishi bilan insonning o‘z yo‘lini topishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.
Shunday ekan, hayotdan nimalarni «o‘chirish» kerak?
1. Hammani rozi qilishga harakat qilish
Hammaga yoqishning iloji yo‘q.
Siz qanchalik yaxshi inson bo‘lishingizdan qat’i nazar, fikringizni yoqtirmaydiganlar ham, qarorlaringizni tushunmaydiganlar ham topiladi.
Doim boshqalarning roziligini kutib yashash esa insonni o‘z xohishlari va maqsadlaridan uzoqlashtirishi mumkin.
Hammaning ko‘nglini olishga urinayotgan inson ba’zan o‘z ko‘nglini unutib qo‘yadi.
2. O‘zgarishdan qo‘rqish
Yangi ish, yangi muhit, yangi qaror yoki odatiy hayot tarzidan chiqish — har doim ham oson emas.
Ammo o‘zgarishdan qo‘rqib, faqat tanish vaziyat ichida qolish ham yangi imkoniyatlarni yopib qo‘yishi mumkin.
Ba’zan hayotdagi eng muhim qadam — hamma narsaga tayyor bo‘lganingizda emas, balki qo‘rquvga qaramay harakat qilishga qaror qilganingizda boshlanadi.
3. O‘tmishda yashash
O‘tmishni o‘zgartirish mumkin emas.
Ammo undan xulosa chiqarish mumkin.
Qilingan xatolarni har kuni qayta-qayta eslash, boy berilgan imkoniyatlar uchun afsuslanish yoki «agar shunday qilganimda...» degan fikrlar bilan yashash bugungi kunning qadrini pasaytirishi mumkin.
O‘tmish — saboq olish uchun kerak. Unda doimiy yashash uchun emas.
4. Haddan tashqari ko‘p fikrlash
Bir qaror haqida qayta-qayta o‘ylash ba’zan uni yaxshiroq qabul qilishga yordam beradi.
Lekin har bir ehtimolni tahlil qilish, hali sodir bo‘lmagan muammolarni tasavvur qilish va doim eng yomon ssenariyni kutish harakatni sekinlashtirishi mumkin.
Quyidagi oddiy qoidani eslab qolish mumkin:
o‘ylash — qaror qabul qilish uchun;
harakat — natijaga erishish uchun.
Faqat o‘ylash bilan hayot o‘zgarmaydi.
5. Boshqachalikdan qo‘rqish
Har kimning qarashlari, qiziqishlari va tanlagan yo‘li har xil.
Faqat atrofdagilarga o‘xshash uchun o‘zingizni o‘zgartirishga urinish shart emas.
Sizning boshqalardan farq qilishingiz — kamchilik emas. Aksincha, bu o‘zingizga xos fikrlash va yo‘l tanlash imkoniyati bo‘lishi mumkin.
6. Baxtingizni doim boshqalar uchun qurbon qilish
Yaqinlarga yordam berish, oila va do‘stlarga e’tibor qaratish albatta muhim.
Ammo o‘z ehtiyojlaringizni butunlay unutib, doim faqat boshqalar uchun yashash insonni charchatib qo‘yishi mumkin.
O‘zingiz uchun ham vaqt ajratish — xudbinlik emas.
Ba’zan to‘xtab, o‘zingizga oddiy savol berish kerak:
«Menga nima kerak?»
Bu savolning javobi ham hayotingizda muhim o‘rin tutadi.
7. «Men yetarli darajada yaxshi emasman» degan fikr
Eng xavfli to‘siqlardan biri tashqi emas, insonning o‘z fikrida bo‘ladi.
«Men qila olmayman», «Mendan yaxshiroqlar ko‘p», «Men hali tayyor emasman» degan fikrlar ko‘plab imkoniyatlardan voz kechishga sabab bo‘lishi mumkin.
Albatta, har kimda o‘rganishi va rivojlantirishi kerak bo‘lgan jihatlar bor.
Ammo o‘zingizni kamsitish bilan rivojlanish o‘rtasida katta farq bor.
Xo‘sh, hayotdan nimani o‘chirish kerak?
Bu ro‘yxatdagi yetti narsaning umumiy bir jihati bor: ularning ko‘pchiligi tashqi to‘siqlar emas.
Ular insonning fikrlari, qo‘rquvlari va odatlarida yashaydi.
Shuning uchun hayotni o‘zgartirish har doim ham yangi narsani qo‘shishdan boshlanmaydi.
Ba’zan eng katta o‘zgarish ortiqcha yuk bo‘lib qolgan fikrlar, qo‘rquvlar va odatlarni hayotingizdan chiqarishdan boshlanadi.
…