Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odat

·0·Foydali
Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odat

Ba’zi narsalar insonni oldinga emas, orqaga tortadi. Ular ko‘rinmasligi mumkin, ammo har kuni kayfiyatga, qarorlarga va hayot sifatiga ta’sir qiladi.

Hammani rozi qilishga urinish, o‘tmishga bog‘lanib qolish yoki o‘zingizni doim boshqalar bilan solishtirish — tashqi tomondan oddiy holatdek ko‘rinsa-da, vaqt o‘tishi bilan insonning o‘z yo‘lini topishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Shunday ekan, hayotdan nimalarni «o‘chirish» kerak?

1. Hammani rozi qilishga harakat qilish

Hammaga yoqishning iloji yo‘q.

Siz qanchalik yaxshi inson bo‘lishingizdan qat’i nazar, fikringizni yoqtirmaydiganlar ham, qarorlaringizni tushunmaydiganlar ham topiladi.

Doim boshqalarning roziligini kutib yashash esa insonni o‘z xohishlari va maqsadlaridan uzoqlashtirishi mumkin.

Hammaning ko‘nglini olishga urinayotgan inson ba’zan o‘z ko‘nglini unutib qo‘yadi.

2. O‘zgarishdan qo‘rqish

Yangi ish, yangi muhit, yangi qaror yoki odatiy hayot tarzidan chiqish — har doim ham oson emas.

Ammo o‘zgarishdan qo‘rqib, faqat tanish vaziyat ichida qolish ham yangi imkoniyatlarni yopib qo‘yishi mumkin.

Ba’zan hayotdagi eng muhim qadam — hamma narsaga tayyor bo‘lganingizda emas, balki qo‘rquvga qaramay harakat qilishga qaror qilganingizda boshlanadi.

3. O‘tmishda yashash

O‘tmishni o‘zgartirish mumkin emas.

Ammo undan xulosa chiqarish mumkin.

Qilingan xatolarni har kuni qayta-qayta eslash, boy berilgan imkoniyatlar uchun afsuslanish yoki «agar shunday qilganimda...» degan fikrlar bilan yashash bugungi kunning qadrini pasaytirishi mumkin.

O‘tmish — saboq olish uchun kerak. Unda doimiy yashash uchun emas.

4. Haddan tashqari ko‘p fikrlash

Bir qaror haqida qayta-qayta o‘ylash ba’zan uni yaxshiroq qabul qilishga yordam beradi.

Lekin har bir ehtimolni tahlil qilish, hali sodir bo‘lmagan muammolarni tasavvur qilish va doim eng yomon ssenariyni kutish harakatni sekinlashtirishi mumkin.

Quyidagi oddiy qoidani eslab qolish mumkin:

  • o‘ylash — qaror qabul qilish uchun;

  • harakat — natijaga erishish uchun.

Faqat o‘ylash bilan hayot o‘zgarmaydi.

5. Boshqachalikdan qo‘rqish

Har kimning qarashlari, qiziqishlari va tanlagan yo‘li har xil.

Faqat atrofdagilarga o‘xshash uchun o‘zingizni o‘zgartirishga urinish shart emas.

Sizning boshqalardan farq qilishingiz — kamchilik emas. Aksincha, bu o‘zingizga xos fikrlash va yo‘l tanlash imkoniyati bo‘lishi mumkin.

6. Baxtingizni doim boshqalar uchun qurbon qilish

Yaqinlarga yordam berish, oila va do‘stlarga e’tibor qaratish albatta muhim.

Ammo o‘z ehtiyojlaringizni butunlay unutib, doim faqat boshqalar uchun yashash insonni charchatib qo‘yishi mumkin.

O‘zingiz uchun ham vaqt ajratish — xudbinlik emas.

Ba’zan to‘xtab, o‘zingizga oddiy savol berish kerak:

«Menga nima kerak?»

Bu savolning javobi ham hayotingizda muhim o‘rin tutadi.

7. «Men yetarli darajada yaxshi emasman» degan fikr

Eng xavfli to‘siqlardan biri tashqi emas, insonning o‘z fikrida bo‘ladi.

«Men qila olmayman», «Mendan yaxshiroqlar ko‘p», «Men hali tayyor emasman» degan fikrlar ko‘plab imkoniyatlardan voz kechishga sabab bo‘lishi mumkin.

Albatta, har kimda o‘rganishi va rivojlantirishi kerak bo‘lgan jihatlar bor.

Ammo o‘zingizni kamsitish bilan rivojlanish o‘rtasida katta farq bor.

Xo‘sh, hayotdan nimani o‘chirish kerak?

Bu ro‘yxatdagi yetti narsaning umumiy bir jihati bor: ularning ko‘pchiligi tashqi to‘siqlar emas.

Ular insonning fikrlari, qo‘rquvlari va odatlarida yashaydi.

Shuning uchun hayotni o‘zgartirish har doim ham yangi narsani qo‘shishdan boshlanmaydi.

Ba’zan eng katta o‘zgarish ortiqcha yuk bo‘lib qolgan fikrlar, qo‘rquvlar va odatlarni hayotingizdan chiqarishdan boshlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bugun, 11:03Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Kecha, 21:26Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoidaHayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoida26.08, 21:06Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?26.08, 13:32Qo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyotQo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyot24.08, 12:3424 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24.08, 04:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?