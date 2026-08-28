Rodri va De Bryuyne «Siti»ga qarshi: Mareska jamoasi YECHLda kimlar bilan o‘ynaydi?

·20·Sport
Rodri va De Bryuyne «Siti»ga qarshi: Mareska jamoasi YECHLda kimlar bilan o‘ynaydi?

Yevropa Chempionlar ligasining 2026/2027 yilgi umumiy bosqichiga tashlangan qur’a «Manchester Siti» uchun haqiqiy dramatik ssenariylarni taqdim etdi. Pep Gvardiola ketganidan so‘ng «shaharliklar» boshqaruviga kelgan Enso Mareska klub tarixida atigi ikkinchi bor ushbu nufuzli sovrinni «Etixad»ga qaytarishni maqsad qilgan.

Mareska 2022/2023 yilgi trebl mavsumida Gvardiolaning yordamchisi bo‘lgan bo‘lsa, endilikda bosh murabbiy sifatida Yevropa sahnasidagi muvaffaqiyatsizliklarga (so‘nggi ikki mavsumda «Real»dan uchralgan mag‘lubiyatlarga) chek qo‘yishi lozim.

«Manchester Siti»ning liga bosqichidagi barcha raqiblari:

«Shaharliklar» umumiy bosqichda jami 8 ta shiddatli bahs o‘tkazadi:

  • «Pari Sen-Jermen» — o‘z maydonida (uyda)

  • «Barselona» — safarda

  • «Sporting» (Lissabon) — o‘z maydonida (uyda)

  • «Portu» — safarda

  • «Napoli» — o‘z maydonida (uyda)

  • «RB Leypsig» — safarda

  • «AYEK Afina» — o‘z maydonida (uyda)

  • «Lans» — safarda

Sobiq qahramonlar qarshisida: Rodri va De Bryuyne bilan to‘qnashuv!

Qur’aning eng katta intrigasi «Manchester Siti» afsonalarining sobiq jamoasiga qarshi maydonga tushishi bo‘ldi:

  • Rodri «Kamp Nou»da «Siti»ga qarshi: O‘tgan hafta 65,4 million funt evaziga «Barselona»ga o‘tgan ispaniyalik yarimhimoyachi liga bosqichining 2-turida 2023 yilgi treblni birga yutgan jamoadoshlariga qarshi saf tortadi;

  • Kevin De Bryuyne va «Napoli»: «Siti»dagi to‘qqiz yillik porloq davridan so‘ng Neapolga yo‘l olgan belgiyalik pleymeyker «Etixad»ga endi raqib safida qaytib keladi;

  • Amaldagi chempion — PSJ: Manchesterliklarning asosiy raqiblaridan biri Yevropaning amaldagi g‘olibi bo‘lmish kuchli «Pari Sen-Jermen» jamoasi bo‘ladi.

Musobaqa taqvimi va yangi reglament

Chempionlar ligasining umumiy bosqich bahslari 8 sentyabrdan 27 yanvarga qadar davom etadi. 36 ta klubdan iborat yagona jadvalda:

  • 1–8-o‘rinlar: To‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi;

  • 9–24-o‘rinlar: 1/16 final pley-off bosqichida kuch sinashadi.

Mareska shogirdlari Angliya Superkubogida «Arsenal»dan uchralgan mag‘lubiyat (0:3) va APL 1-turida «Bornmut» ustidan qozonilgan qiyin g‘alabadan (2:1) so‘ng xalqaro maydonda o‘z kuchini ko‘rsatishga shaylanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Bugun, 12:17Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!Bugun, 12:05«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?Bugun, 12:01Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)