Rodri va De Bryuyne «Siti»ga qarshi: Mareska jamoasi YECHLda kimlar bilan o‘ynaydi?
Yevropa Chempionlar ligasining 2026/2027 yilgi umumiy bosqichiga tashlangan qur’a «Manchester Siti» uchun haqiqiy dramatik ssenariylarni taqdim etdi. Pep Gvardiola ketganidan so‘ng «shaharliklar» boshqaruviga kelgan Enso Mareska klub tarixida atigi ikkinchi bor ushbu nufuzli sovrinni «Etixad»ga qaytarishni maqsad qilgan.
Mareska 2022/2023 yilgi trebl mavsumida Gvardiolaning yordamchisi bo‘lgan bo‘lsa, endilikda bosh murabbiy sifatida Yevropa sahnasidagi muvaffaqiyatsizliklarga (so‘nggi ikki mavsumda «Real»dan uchralgan mag‘lubiyatlarga) chek qo‘yishi lozim.
«Manchester Siti»ning liga bosqichidagi barcha raqiblari:
«Shaharliklar» umumiy bosqichda jami 8 ta shiddatli bahs o‘tkazadi:
«Pari Sen-Jermen» — o‘z maydonida (uyda)
«Barselona» — safarda
«Sporting» (Lissabon) — o‘z maydonida (uyda)
«Portu» — safarda
«Napoli» — o‘z maydonida (uyda)
«RB Leypsig» — safarda
«AYEK Afina» — o‘z maydonida (uyda)
«Lans» — safarda
Sobiq qahramonlar qarshisida: Rodri va De Bryuyne bilan to‘qnashuv!
Qur’aning eng katta intrigasi «Manchester Siti» afsonalarining sobiq jamoasiga qarshi maydonga tushishi bo‘ldi:
Rodri «Kamp Nou»da «Siti»ga qarshi: O‘tgan hafta 65,4 million funt evaziga «Barselona»ga o‘tgan ispaniyalik yarimhimoyachi liga bosqichining 2-turida 2023 yilgi treblni birga yutgan jamoadoshlariga qarshi saf tortadi;
Kevin De Bryuyne va «Napoli»: «Siti»dagi to‘qqiz yillik porloq davridan so‘ng Neapolga yo‘l olgan belgiyalik pleymeyker «Etixad»ga endi raqib safida qaytib keladi;
Amaldagi chempion — PSJ: Manchesterliklarning asosiy raqiblaridan biri Yevropaning amaldagi g‘olibi bo‘lmish kuchli «Pari Sen-Jermen» jamoasi bo‘ladi.
Musobaqa taqvimi va yangi reglament
Chempionlar ligasining umumiy bosqich bahslari 8 sentyabrdan 27 yanvarga qadar davom etadi. 36 ta klubdan iborat yagona jadvalda:
1–8-o‘rinlar: To‘g‘ridan to‘g‘ri 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi;
9–24-o‘rinlar: 1/16 final pley-off bosqichida kuch sinashadi.
Mareska shogirdlari Angliya Superkubogida «Arsenal»dan uchralgan mag‘lubiyat (0:3) va APL 1-turida «Bornmut» ustidan qozonilgan qiyin g‘alabadan (2:1) so‘ng xalqaro maydonda o‘z kuchini ko‘rsatishga shaylanmoqda.
…