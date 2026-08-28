Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!
Niderlandiyaning Amsterdam shahrida bo‘lib o‘tayotgan akademik eshkak eshish bo‘yicha jahon chempionatida O‘zbekiston sporti tarixida yangi sahifa ochildi. Musobaqaning 27 avgust kungi final bellashuvlarida hamyurtlarimiz mislsiz natija qayd etib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmatining xabar berishicha, ushbu muvaffaqiyat o‘zbek akademik eshkak eshish tarixida kattalar o‘rtasidagi jahon chempionatlarida qo‘lga kiritilgan ilk oltin medal sifatida zarhal harflar bilan muhrlandi.
Nurmatov va Safaraliyev duetining tengsiz mahorati
Musobaqaning yengil vaznli sportchilar o‘rtasidagi juftlik dasturida (LM2x) ishtirok etgan sportchilarimiz dunyoning eng kuchli raqiblarini ortda qoldirdi:
Oltin marra: Shahzod Nurmatov va Sobir Safaraliyev juftligi masofani yuqori tezlik va mukammal uyg‘unlikda bosib o‘tib, jahon chempionatining bosh sovrini — oltin medalga ega chiqdi;
Shohsupa tarkibi: Keskin kurashlar ostida kechgan finalda kumush medal Germaniya vakillariga, bronza medali esa AQSH terma jamoasi sportchilariga nasib etdi.
Olimpiya yo‘lidagi ulkan qadam
O‘zbekistonlik eshkak eshuvchilarning dunyoning yetakchi davlatlari vakillarini dog‘da qoldirib, global birinchilikda zafar quchishi mamlakatimizda ushbu sport turi yangi sifat bosqichiga ko‘tarilganidan dalolat beradi.
Ushbu tarixiy g‘alaba nafaqat sportchilarimizning mahoratini namoyish etdi, balki kelgusi yirik xalqaro musobaqalar va Olimpiya o‘yinlari oldidan milliy terma jamoamizning nufuzini sezilarli darajada oshirdi.
…