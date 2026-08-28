2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
2 sentyabr kuni amal qiladigan dollar kursi 8–9 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Invest Finance Bank — 11 800 so‘m.
• Poytaxtbank — 11 800 so‘m.
• Anorbank — 11 790 so‘m.
• Hayotbank — 11 790 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 820 so‘m.
• Xalq banki — 11 820 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 840 so‘m.
• Saderat Bank Tashkent — 11 840 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…