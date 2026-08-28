Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdi

·8·Texno
Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdi

Kosmik texnologiyalar sohasidagi oʻzgarishlar oddiy foydalanuvchilar uchun aloqa imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, Starlink kompaniyasi Liberty operatori bilan hamkorlikda Kostarikada oddiy smartfonlarning toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanishini taʼminlovchi Starlink Mobile xizmatini muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yangi xizmat anʼanaviy yerusti tayanch stansiyalari mavjud boʻlmagan olis va borish qiyin boʻlgan hududlar aholisi uchun moʻljallangan. Uning yordamida foydalanuvchilar uyali aloqa qamrovisiz ham oʻz qurilmalari orqali muloqot qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.

Imkoniyatlar va qamrov doirasi

Yangi texnologiya odatdagi uyali tarmoq ishlamaydigan sharoitlarda ham muhim vazifalarni bajarishga yordam beradi. Xususan, xizmat foydalanuvchilarga qisqa SMS xabarlar va ovozli xabarlarni yoʻllash, oʻz geolokatsiyasini ulashish hamda xaritalar va ayrim zarur ilovalardan foydalanish imkonini beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur texnologiya ayniqsa togʻli hududlarda, qalin tropik oʻrmonlar va dengiz qirgʻoqlarida oʻta talabgir boʻlishi kutilmoqda. Shu tariqa, Kosta-Rika anʼanaviy infratuzilma yetib bormagan hududlarda mobil aloqa imkoniyatlari kengaytirilayotgan mintaqadagi davlatlardan biriga aylandi.

Global miqyosdagi kengayish

Mazkur qadam Starlink kompaniyasining Lotin Amerikasida oʻz mavqeyini mustahkamlashga qaratilgan keng koʻlamli strategiyasining navbatdagi bosqichi hisoblanadi. Avvalroq shunga oʻxshash Starlink Direct-to-Cell sunʼiy yoʻldosh xizmati Chilida ishga tushirilgani haqida xabar berilgan edi, shuningdek, xuddi shunday loyiha Italiyada ham tatbiq etilgandi.

Hozirda Liberty operatori bilan hamkorlikda Kostarikada amalga oshirilayotgan joriy loyiha Direct to Cell texnologiyasining Lotin Amerikasi mintaqasida izchil kengayib borayotganini koʻrsatadi. Starlink mintaqada oʻzining ishtirokini faol ravishda kengaytirib, aholiga qoʻshimcha qulayliklar yaratishda davom etmoqda.

StarlinkStarlink MobileKosta-RikaLibertyTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiSmartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiBugun, 12:30Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiHuawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiBugun, 10:53iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiiPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldiBugun, 03:27Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiBugun, 01:23Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiXiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiBugun, 01:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda