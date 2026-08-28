Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdi
Kosmik texnologiyalar sohasidagi oʻzgarishlar oddiy foydalanuvchilar uchun aloqa imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, Starlink kompaniyasi Liberty operatori bilan hamkorlikda Kostarikada oddiy smartfonlarning toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshga ulanishini taʼminlovchi Starlink Mobile xizmatini muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur yangi xizmat anʼanaviy yerusti tayanch stansiyalari mavjud boʻlmagan olis va borish qiyin boʻlgan hududlar aholisi uchun moʻljallangan. Uning yordamida foydalanuvchilar uyali aloqa qamrovisiz ham oʻz qurilmalari orqali muloqot qilish imkoniyatiga ega boʻladilar.
Imkoniyatlar va qamrov doirasiYangi texnologiya odatdagi uyali tarmoq ishlamaydigan sharoitlarda ham muhim vazifalarni bajarishga yordam beradi. Xususan, xizmat foydalanuvchilarga qisqa SMS xabarlar va ovozli xabarlarni yoʻllash, oʻz geolokatsiyasini ulashish hamda xaritalar va ayrim zarur ilovalardan foydalanish imkonini beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur texnologiya ayniqsa togʻli hududlarda, qalin tropik oʻrmonlar va dengiz qirgʻoqlarida oʻta talabgir boʻlishi kutilmoqda. Shu tariqa, Kosta-Rika anʼanaviy infratuzilma yetib bormagan hududlarda mobil aloqa imkoniyatlari kengaytirilayotgan mintaqadagi davlatlardan biriga aylandi.
Global miqyosdagi kengayishMazkur qadam Starlink kompaniyasining Lotin Amerikasida oʻz mavqeyini mustahkamlashga qaratilgan keng koʻlamli strategiyasining navbatdagi bosqichi hisoblanadi. Avvalroq shunga oʻxshash Starlink Direct-to-Cell sunʼiy yoʻldosh xizmati Chilida ishga tushirilgani haqida xabar berilgan edi, shuningdek, xuddi shunday loyiha Italiyada ham tatbiq etilgandi.
Hozirda Liberty operatori bilan hamkorlikda Kostarikada amalga oshirilayotgan joriy loyiha Direct to Cell texnologiyasining Lotin Amerikasi mintaqasida izchil kengayib borayotganini koʻrsatadi. Starlink mintaqada oʻzining ishtirokini faol ravishda kengaytirib, aholiga qoʻshimcha qulayliklar yaratishda davom etmoqda.
…