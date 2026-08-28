Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?

·1·Foydali
Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?

Ko‘pchilik insonlar yillar davomida bir xil doira ichida aylanib, nima uchun katta maqsadlarga erisha olmayotganidan hayron bo‘ladi. Psixologiyada bu holat ong ostidagi cheklangan e’tiqodlar va sun’iy «devorlar» bilan izohlanadi.

Bizning ongimiz bolalik davridanoq oila, maktab va atrof-muhit tomonidan singdirilgan ko‘rinmas chegaralar ichida yashay boshlaydi. Bu chegaralar ko‘pincha qo‘rquv, o‘ziga bo‘lgan ishonchsizlik va «men buni uddalay olmayman» degan yanglish fikrlar shaklida namoyon bo‘ladi.

Ko‘rinmas chegaralardan xalos bo‘lish: 3 ta muhim bosqich

Ong ostidagi sun’iy to‘siqlarni yengib o‘tish va hayotni yangi bosqichga olib chiqish uchun quyidagi asosiy qadamlarni amalga oshirish zarur:

  • Anglash va kuzatish: Eng avvalo, sizni oldinga siljitishga to‘sqinlik qilayotgan salbiy odatlar va qo‘rquvlarni tashqaridan xolisona kuzatib, ular qachon va qanday shakllanganini anglab yetish lozim;

  • Muntazam bilim olish va o‘z ustida ishlash: Yangi kitoblar o‘qish, zamonaviy bilimlarni egallash va fikrlash doirasini kengaytirish ongni qotib qolgan stereotiplardan xalos qiladi;

  • His qilish va chegaralarni yorib chiqish: Ichki to‘siqlarni his qilgan holda, har kuni kichik tavakkallar qilish va qulaylik hududidan (komfort zona) chiqish orqali yangi imkoniyatlar eshigi ochiladi.

Taqdir tanlovi: O‘z hayotingizning muallifiga aylaning

Hech kim inson hayotini uning o‘zichalik o‘zgartira olmaydi. Bolalikdagi ko‘rinmas chegaralar qanchalik mustahkam ko‘rinmasin, ularni kuchli iroda, qat’iyat va doimiy rivojlanish orqali parchalab tashlash mumkin.

Sizning hayotingiz, kelajagingiz va baxtingiz faqat o‘z qo‘lingizda. Ichki to‘siqlarni yengib, orzular sari dadil qadam tashlash vaqti keldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Kecha, 21:26Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoidaHayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoida26.08, 21:06Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?26.08, 13:32Qo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyotQo‘rquvni ichki kuchga aylantirish siri: Psixologlar tavsiya etgan amaliyot24.08, 12:3424 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24 avgust kuni omad kulib boqadigan 3 burj24.08, 04:13Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?Bir nechta budilnik qo‘yish sog‘liq uchun xavflimi?24.08, 03:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?