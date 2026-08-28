«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?

·34·Sport
«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?

Monako shahrida 2026/2027 yilgi mavsum UYEFA Chempionlar Ligasining umumiy bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Musobaqa tarixida ilk bor Ozarbayjonning «Sabah» klubi bir nechta og‘ir saralash raundlarini mardonavor yengib o‘tib, qit’aning eng nufuzli turniri asosiy bosqichida debyut qiladigan bo‘ldi.

Qur’a natijalari e’lon qilingach, futbol jamoatchiligi va ekspertlar Boku jamoasi uchun haqiqiy «ajal guruhi» hosil bo‘lganini e’tirof etdi.

«Sabah»ning Yevropa gigantlariga qarshi to‘liq taqvimi:

Ozarbayjon klubi umumiy bosqich doirasida sakkizta shiddatli uchrashuvda maydonga tushadi:

  • «Barselona» (Ispaniya) — o‘z maydonida (Bokuda)

  • «Arsenal» (Angliya) — safarda («Emireyts»da)

  • «Borussiya Dortmund» (Germaniya) — o‘z maydonida

  • «Manchester Yunayted» (Angliya) — safarda («Old Trafford»da)

  • «Napoli» (Italiya) — o‘z maydonida

  • «Vilyarreal» (Ispaniya) — safarda

  • «Slaviya Praga» (Chexiya) — o‘z maydonida

  • «Viking» (Norvegiya) — safarda

O‘zbek legioneri Umarali Rahmonaliyev katta sahnada!

O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu qur’a ikki karra qiziqarli bo‘ldi. Bokuliklar safida 22 yoshli hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev muvaffaqiyatli to‘p surmoqda.

  • Muvaffaqiyatli saralash: Hamyurtimiz «Sabah»ning YECHL saralash va pley-off bosqichidagi barcha 8 ta uchrashuvida maydonga tushib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi;

  • Dunyo yulduzlariga qarshi imtihon: Endilikda Rahmonaliyev «Barselona», «Manchester Yunayted» va finalchi «Arsenal» kabi jahon futboli bayroqdorlariga qarshi bahslarda o‘z mahoratini namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Amaldagi chempion kim?

Ma’lumot o‘rnida, Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi Fransiyaning «PSJ» klubi hisoblanadi. Parij grandi o‘tgan mavsum finalida Londonning «Arsenal» jamoasi bilan kechgan dramada penaltilar seriyasida zafar quchib, chempionlik kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Bugun, 12:17Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!180 millionlik transferlardan faqat u qoldi: Husanov «Siti»ning kelajagiga aylandi!Bugun, 12:05Rodri va De Bryuyne «Siti»ga qarshi: Mareska jamoasi YECHLda kimlar bilan o‘ynaydi?Rodri va De Bryuyne «Siti»ga qarshi: Mareska jamoasi YECHLda kimlar bilan o‘ynaydi?Bugun, 11:56Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Tarixiy sensatsiya: O‘zbekiston akademik eshkak eshishda Jahon chempioni bo‘ldi!Bugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)