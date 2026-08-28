«Sabah»ning YECHLdagi dahshatli qur’asi: Rahmonaliyev qaysi gigantlar bilan o‘ynaydi?
Monako shahrida 2026/2027 yilgi mavsum UYEFA Chempionlar Ligasining umumiy bosqichiga rasmiy qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Musobaqa tarixida ilk bor Ozarbayjonning «Sabah» klubi bir nechta og‘ir saralash raundlarini mardonavor yengib o‘tib, qit’aning eng nufuzli turniri asosiy bosqichida debyut qiladigan bo‘ldi.
Qur’a natijalari e’lon qilingach, futbol jamoatchiligi va ekspertlar Boku jamoasi uchun haqiqiy «ajal guruhi» hosil bo‘lganini e’tirof etdi.
«Sabah»ning Yevropa gigantlariga qarshi to‘liq taqvimi:
Ozarbayjon klubi umumiy bosqich doirasida sakkizta shiddatli uchrashuvda maydonga tushadi:
«Barselona» (Ispaniya) — o‘z maydonida (Bokuda)
«Arsenal» (Angliya) — safarda («Emireyts»da)
«Borussiya Dortmund» (Germaniya) — o‘z maydonida
«Manchester Yunayted» (Angliya) — safarda («Old Trafford»da)
«Napoli» (Italiya) — o‘z maydonida
«Vilyarreal» (Ispaniya) — safarda
«Slaviya Praga» (Chexiya) — o‘z maydonida
«Viking» (Norvegiya) — safarda
O‘zbek legioneri Umarali Rahmonaliyev katta sahnada!
O‘zbekistonlik futbol ixlosmandlari uchun ushbu qur’a ikki karra qiziqarli bo‘ldi. Bokuliklar safida 22 yoshli hamyurtimiz Umarali Rahmonaliyev muvaffaqiyatli to‘p surmoqda.
Muvaffaqiyatli saralash: Hamyurtimiz «Sabah»ning YECHL saralash va pley-off bosqichidagi barcha 8 ta uchrashuvida maydonga tushib, o‘z hisobiga 1 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo‘ydi;
Dunyo yulduzlariga qarshi imtihon: Endilikda Rahmonaliyev «Barselona», «Manchester Yunayted» va finalchi «Arsenal» kabi jahon futboli bayroqdorlariga qarshi bahslarda o‘z mahoratini namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Amaldagi chempion kim?
Ma’lumot o‘rnida, Yevropa Chempionlar ligasining amaldagi g‘olibi Fransiyaning «PSJ» klubi hisoblanadi. Parij grandi o‘tgan mavsum finalida Londonning «Arsenal» jamoasi bilan kechgan dramada penaltilar seriyasida zafar quchib, chempionlik kubogini boshi uzra baland ko‘targan edi.
…