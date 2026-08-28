Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!
Yevropa Chempionlar Ligasining yangilangan formatidagi umumiy bosqich qur’asi Madridning «Real» klubi uchun haqiqiy prinsipial va shiddatli to‘qnashuvlarni taqdim etdi. Joze Mourino boshqaruvida mavsumni ishonchli boshlagan «qirollik klubi» ushbu mavsumda asosiy maqsadni qit’aning bosh sovrinini «Santyago Bernabeu»ga qaytarishga qaratgan.
Eslatib o‘tamiz, madridliklar o‘tgan mavsumda 1/4 finalda Myunxenning «Bavariya» klubi to‘sig‘idan o‘ta olmay, turnirni tark etgan edi.
«Real Madrid»ning umumiy bosqichdagi to‘liq taqvimi:
«Qaymoqranglilar» liga bosqichida jami 8 ta qiziqarli uchrashuvda maydonga tushadi:
«Inter» (Italiya) — o‘z maydonida («Santyago Bernabeu»da)
«Arsenal» (Angliya) — safarda («Emireyts»da)
PSV (Niderlandiya) — o‘z maydonida
«Roma» (Italiya) — safarda («Olimpiko»da)
«RB Leypsig» (Germaniya) — o‘z maydonida
«Shaxtyor» (Ukraina) — safarda
LASK (Avstriya) — o‘z maydonida
AYEK (Gretsiya) — safarda
Mourinoning sobiq jamoalariga qarshi to‘qnashuvlari
Qur’a natijalari Joze Mourino uchun alohida ahamiyatga ega. Portugaliyalik mutaxassis o‘z vaqtida tarixiy treblga erishgan sobiq jamoasi «Inter»ni Madridda qabul qiladi hamda uzoq yillar boshqargan yana bir klubi — «Roma»ga qarshi Rimda safar bahsini o‘tkazadi. Shuningdek, Londonning «Arsenal» klubiga qarshi safar uchrashuvi ham kuzning eng shiddatli qarama-qarshiliklaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 1-tur bellashuvlari 8–10 sentyabr kunlari start oladi.
…