Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdi

·1·Texno
Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdi

Berlinda boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida Acer kompaniyasi oʻzining eng innovatsion ishlanmalaridan biri — toʻrtta displeyga ega boʻlgan PD163Q P3 nomli skladnoy portativ monitorini namoyish qildi. Mazkur qurilma noutbuk ekranidagi ish joyi yetishmaydigan va koʻp vazifali muhitda samarali ishlashni istaydigan mutaxassislar uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, mobil ish stansiyalari bozorida muhim qadamga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdimot davomida namoyish etilgan yangi model oʻzining noyob konstruksiyasi evaziga foydalanuvchiga ishchi maydonini naqd toʻrt barobarga (4X Screen Space) kengaytirish imkonini beradi. Bunday yuqori koʻrsatkichga oʻzaro biriktirilgan bir nechta ekranlarni qoʻllash orqali erishilgan boʻlib, gadjet ixchamligicha qolishini taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va qulayliklar

Qurilmaning asosiy qismini tashkil etuvchi panellar 15,6 dyuymli Full HD formatidagi sifatli ekranlardan iborat. Bu esa kundalik vazifalar, jumladan, murakkab jadvallar, grafika muharrirlari va matnli hujjatlar bilan ishlashda yetarli darajada aniqlik va qulaylikni taqdim etadi.

Muhandislar foydalanuvchilar qulayligi haqida ham qaygʻurib, monitorlarni shaxsiy kompyuterga ulash jarayonini imkon qadar soddalashtirishgan. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, butun tizim bittagina USB-C kabeli orqali ulanadi, bu esa ortiqcha simlar va adapterlar talab qilinishining oldini oladi.

Evolyutsiya va istiqbollar

Taʼkidlash joizki, Acer bu yoʻnalishda ilk bor tajriba oʻtkazayotgani yoʻq. Kompaniya avvalroq ikkita 15,6 dyuymli ekranga ega boʻlgan oddiyroq PD163Q modelini bozorga chiqargan edi. Yangi PD163Q P3 esa oʻsha avlodning mantiqiy davomi boʻlib, ekranlar sonini toʻrttagacha yetkazgan holda portativ monitorlar salohiyatini yangi bosqichga koʻtardi.

Hozircha ishlab chiqaruvchi ushbu istiqbolli qurilmaning aniq narxlari, sotuvga chiqish muddatlari hamda toʻliq texnik tavsiflarini oshkor etmadi. Shunga qaramay, mazkur gadjetga boʻlgan qiziqish yuqori ekani va u tez orada mobil ish stansiyalari bozorida oʻz oʻrnini topishi taxmin qilinmoqda.

AcerMonitorIFA 2026TexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariXiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariBugun, 15:56TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiTCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiBugun, 15:25Qurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiQurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiBugun, 15:08Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiXiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiBugun, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiHuawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiBugun, 14:29Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi