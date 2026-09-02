Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdi
Berlinda boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida Acer kompaniyasi oʻzining eng innovatsion ishlanmalaridan biri — toʻrtta displeyga ega boʻlgan PD163Q P3 nomli skladnoy portativ monitorini namoyish qildi. Mazkur qurilma noutbuk ekranidagi ish joyi yetishmaydigan va koʻp vazifali muhitda samarali ishlashni istaydigan mutaxassislar uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, mobil ish stansiyalari bozorida muhim qadamga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdimot davomida namoyish etilgan yangi model oʻzining noyob konstruksiyasi evaziga foydalanuvchiga ishchi maydonini naqd toʻrt barobarga (4X Screen Space) kengaytirish imkonini beradi. Bunday yuqori koʻrsatkichga oʻzaro biriktirilgan bir nechta ekranlarni qoʻllash orqali erishilgan boʻlib, gadjet ixchamligicha qolishini taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va qulayliklarQurilmaning asosiy qismini tashkil etuvchi panellar 15,6 dyuymli Full HD formatidagi sifatli ekranlardan iborat. Bu esa kundalik vazifalar, jumladan, murakkab jadvallar, grafika muharrirlari va matnli hujjatlar bilan ishlashda yetarli darajada aniqlik va qulaylikni taqdim etadi.
Muhandislar foydalanuvchilar qulayligi haqida ham qaygʻurib, monitorlarni shaxsiy kompyuterga ulash jarayonini imkon qadar soddalashtirishgan. Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, butun tizim bittagina USB-C kabeli orqali ulanadi, bu esa ortiqcha simlar va adapterlar talab qilinishining oldini oladi.
Evolyutsiya va istiqbollarTaʼkidlash joizki, Acer bu yoʻnalishda ilk bor tajriba oʻtkazayotgani yoʻq. Kompaniya avvalroq ikkita 15,6 dyuymli ekranga ega boʻlgan oddiyroq PD163Q modelini bozorga chiqargan edi. Yangi PD163Q P3 esa oʻsha avlodning mantiqiy davomi boʻlib, ekranlar sonini toʻrttagacha yetkazgan holda portativ monitorlar salohiyatini yangi bosqichga koʻtardi.
Hozircha ishlab chiqaruvchi ushbu istiqbolli qurilmaning aniq narxlari, sotuvga chiqish muddatlari hamda toʻliq texnik tavsiflarini oshkor etmadi. Shunga qaramay, mazkur gadjetga boʻlgan qiziqish yuqori ekani va u tez orada mobil ish stansiyalari bozorida oʻz oʻrnini topishi taxmin qilinmoqda.
…