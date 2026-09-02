Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr — Birinchi Prezident xotirasi kuni munosabati bilan Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma’rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurdi. Davlat rahbari mustaqil davlatchiligimiz poydevorini yaratgan yo‘lboshchi haykali poyiga gulchambar qo‘yib, marhum Birinchi Prezident ruhiga chuqur ehtirom bajo keltirdi. Marosimda Qur’on tilovat qilinib, mustaqillikning ahamiyati, milliy o‘zlikni anglash va ajdodlar merosini e’zozlash borasidagi muhim ma’naviy qadriyatlar yodga olindi.
Quyida poytaxtdagi ushbu yuksak maqomdagi marosim tafsilotlari, davlatimiz rahbarining Islom Karimov merosiga bergan bahosi hamda viloyatlarda o‘tkazilgan xotira tadbirlari haqida batafsil fikr yuritamiz.
1. Oqsaroydagi marosim: Gulchambar va tilovat qilingan Qur’on
Poytaxt markazidagi Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma’rifiy yodgorlik majmuasi (Oqsaroy) har yili 2 sentyabr sanasida davlat va jamoat arboblari, ziyolilar hamda keng jamoatchilikni o‘z bag‘riga chorlaydi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev majmuaga tashrif buyurib, Birinchi Prezident monumenti poyiga tantanali ravishda gulchambar qo‘ydi. Shundan so‘ng marhum davlat rahbarining haqqiga bag‘ishlab Qur’on oyatlari tilovat qilindi va duo o‘qildi.
Marosimda Islom Karimovning mamlakat mustaqilligini e’lon qilish, milliy armiya va chegaralarni mustahkamlash, og‘ir o‘tish davrida yurtda tinchlik hamda barqarorlikni ta’minlash yo‘lida ko‘rsatgan jasorati va fidokorona mehnatlari alohida e’tirof etildi.
2. «Mustaqillik bizga o‘zligimizni qaytardi»: Davlat rahbaridan muhim iqtibos
Prezident matbuot xizmati tomonidan e’lon qilingan ma’lumotda Birinchi Prezidentning milliy davlatchilik tiklanishidagi bebaho xizmatlariga alohida to‘xtalib o‘tildi.
Ta’kidlanganidek, O‘zbekistonning murakkab geosiyosiy va ijtimoiy davrda o‘z yo‘lini yo‘qotmasdan, suveren davlat sifatida qad rostlashi aynan Islom Karimov nomi bilan bevosita bog‘liqdir:
«Islom Karimov mamlakatimiz tarixining g‘oyat murakkab va mas’uliyatli davrida O‘zbekistonga rahbarlik qildi. Uning nomi mustaqillikning qo‘lga kiritilishi, milliy davlatchiligimizning tiklanishi va yurtimizning mustaqil taraqqiyot yo‘liga chiqishi bilan uzviy bog‘liq.
Mustaqillik, eng avvalo, bizga shonu sharafimiz, muqaddas dinimiz, ona tilimiz, unutilayotgan milliy qadriyatlarimizni qaytarib berdi. Istiqlol tufayli biz o‘zligimizni angladik, nomi hamisha e’zozda bo‘lgan ota-bobolarimizning munosib vorislari ekanimizni butun dunyoga namoyon etdik», — deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida.
Shuningdek, davlat rahbari mustaqillik poydevorini yaratishga, mamlakat tinchligini asrashga va xalq manfaatlari yo‘lida xizmat qilgan shaxslarning xotirasini qadrlash Yangi O‘zbekiston jamiyatining eng asosiy ma’naviy mezonlaridan biri ekanini qayd etdi.
3. Davlat va jamoat arboblari bir safda: Poytaxtdagi yuksak ehtirom
Yodgorlik majmuasida bo‘lib o‘tgan xotira tadbirida davlat apparatining barcha bo‘g‘inlari va keng jamoatchilik vakillari faol ishtirok etdi.
Haykal poyiga gul qo‘yish marosimida qatnashgan tuzilmalar:
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati rahbariyati hamda deputatlar;
Prezident Administratsiyasi va Vazirlar Mahkamasi a’zolari;
Vazirlik, davlat qo‘mitalari va idoralar rahbarlari;
Fan va madaniyat arboblari, nuroniylar, yoshlar hamda Toshkent shahri jamoatchiligi.
Ishtirokchilar Islom Karimov haykali poyiga gullar qo‘yib, suveren davlatning shakllanishidagi tarixiy voqealarni, murakkab yillarda qabul qilingan muhim siyosiy qarorlarni yodga oldilar.
4. Samarqand va Qarshi shaharlarida ham xotira tadbirlari
Islom Karimovni yod etish tadbirlari nafaqat poytaxt bilan cheklandi, balki Birinchi Prezidentning hayoti va faoliyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan hududlarda ham ko‘tarinki ruhda o‘tkazildi:
Samarqand shahri: Islom Karimov mangu qo‘nim topgan Hazrati Xizr majmuasi yonidagi yodgorlik maqbarasida viloyat jamoatchiligi, oqsoqollar va mehmonlar ishtirokida xotira marosimlari bo‘lib o‘tdi. U yerda ham Qur’on tilovat qilinib, elga osh berildi.
Qarshi shahri: Islom Karimovning Qashqadaryo viloyati rahbari sifatida hududni og‘ir iqtisodiy krizisdan olib chiqishdagi xizmatlari aholi tomonidan yuksak qadrlanadi. Shahar markazidagi haykal poyiga qashqadaryoliklar tomonidan guldastalar qo‘yildi.
Ushbu tadbirlar mamlakatda tarixiy xotiraning davomiyligi va tarix sahifalariga hurmat bilan qarash an’anasi izchil davom etayotganini namoyon etdi.
Xulosa va jamoatchilik munosabati
O‘zbekiston tarixida mustaqillikni e’lon qilish va uning xavfsiz poydevorini qurish eng og‘ir imtihonlardan biri bo‘lgan. Shavkat Mirziyoyevning Birinchi Prezident xotirasiga ko‘rsatayotgan bunday yuksak ehtiromi davlatchilik an’analarining davomiyligini hamda ajdodlar mehnatini qadrlash madaniyatini yaqqol ko‘rsatadi.
Siz Islom Karimov rahbarligi davridagi qaysi tarixiy voqealar va qarorlarni ko‘proq xotirlaysiz? Mustaqillik poydevorini asrashda ajdodlar xotirasini e’zozlashning o‘rni haqida qanday fikrdasiz? O‘z mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…