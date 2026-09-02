Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildi

·0·Jamiyat
Toshkentda viza olib berishda 31,2 ming dollarlik firibgarlik fosh etildi

Toshkent shahrida xorijiy fuqarolarning ishonchiga kirib, ularga O‘zbekistonga kirish vizalarini noqonuniy tarzda hal qilib berishni va’da qilgan jinoiy guruh fosh etildi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan o‘tkazilgan ko‘p bosqichli tezkor tadbirda 31 200 AQSH dollari miqdoridagi mablag‘ni qo‘lga kiritmoqchi bo‘lgan ikki nafar shaxs ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.

Quyida xorijliklar hisobidan mo‘may daromad orttirmoqchi bo‘lgan «zanjir»ning fosh etilishi va mazkur tezkor amaliyot tafsilotlarini batafsil ko‘rib chiqamiz.

1. «Tanishlar orqali viza»: 3 nafar chet ellik uchun 31 200 dollarlik savdo

Ma’lum bo‘lishicha, Toshkent shahrida yashovchi, 1985 yilda tug‘ilgan fuqaro uch nafar chet el fuqarosiga yuqori martabali tanishlari borligini aytib, ularning O‘zbekiston Respublikasi hududiga kirishi uchun zarur bo‘lgan vizalarni rasmiylashtirib berishni va’da qilgan.

Biroq, ushbu «xizmat» beminnat emas edi: u xorijliklardan har bir hujjat uchun katta miqdorda pul talab qilib, jami summani 31 200 AQSH dollari etib belgilagan.

Ammo uning rejalari uzoqqa bormadi. Maxsus xizmatlar tomonidan nazorat ostiga olingan gumonlanuvchi kelishilgan pul mablag‘larini qabul qilib olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan jinoyat ustida qo‘lga olindi.

2. Zanjirli tuzoq: 27 ming dollarlik ulush va ikkinchi sherikning fosh bo‘lishi

Tezkor xodimlar tomonidan o‘tkazilgan dastlabki surishtiruv jarayonida mazkur jinoyat faqat bir kishining tashabbusi emasligi, balki o‘zaro kelishilgan tizimli sxema ekani oydinlashdi.

Qo‘lga olingan 1985 yilda tug‘ilgan shaxsning ko‘rsatmasiga ko‘ra:

  • U umumiy 31 200 dollardan 4 200 dollarini o‘ziga vositachilik haqi sifatida olib qolishi kerak bo‘lgan;

  • Qolgan asosiy qismni — 27 000 AQSH dollarini esa Toshkent shahrida yashovchi, 1960 yilda tug‘ilgan ikkinchi shaxsga yetkazishi lozim edi.

Huquq-tartibot organlari tezkor tadbirni zudlik bilan davom ettirib, nazorat ostidagi maxsus yetkazib berish amaliyotini o‘tkazdi. Natijada 1960 yilda tug‘ilgan fuqaro ham o‘z «ulushi» bo‘lgan 27 ming dollarni qabul qilib olayotgan vaqtida aynan DXX va Departament xodimlari tomonidan qo‘lga olindi.

3. Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi: Qonun oldidagi javobgarlik

Hozirgi vaqtda ushbu ikki shaxsga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari (firibgarlik va pora berishga dalolat qilish alomatlari) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Mas’ul idoralar tomonidan quyidagi yo‘nalishlarda tergov harakatlari olib borilmoqda:

  1. Jinoyatchilarga aloqador bo‘lgan boshqa shaxslar va soxta «tanishlar» doirasini aniqlash;

  2. Ushbu sxema orqali ilgari boshqa xorijiy fuqarolardan ham pul undirilgan yoki yo‘qligini tekshirish;

  3. Chet elliklarning mamlakatga noqonuniy kirishiga zamin yaratmoqchi bo‘lgan ehtimoliy boshqa kanallarni bartaraf etish.

Mamlakat xavfsizligi va sarhadlari daxlsizligiga tahdid soluvchi bu kabi xatti-harakatlarga qarshi kurash qat’iy davom ettiriladi.

4. Rasmiy viza va elektron tizimlar: Nega «vositachilar»ga ishonish xavfli?

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda viza berish va xorijiy fuqarolarni ro‘yxatga olish jarayonlari maksimal darajada soddalashtirilgan va raqamlashtirilgan. Ko‘plab davlatlar fuqarolari uchun vizasiz rejim yoki bir necha kun ichida rasmiylashtiriladigan «E-visa» (elektron viza) portali faoliyat yuritmoqda.

Shunga qaramay, turli shubhali shaxslar va norasmiy «yordamchilar»ning xizmatidan foydalanishga urinish nafaqat yirik moliyaviy yo‘qotishlarga, balki O‘zbekiston qonunchiligini buzganlik uchun deportatsiya qilinish va mamlakatga kirishga uzoq yillik taqiq qo‘yilishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa va jamoatchilik munosabati

31,2 ming dollarlik viza firibgarligining tezkorlik bilan fosh etilishi mamlakatda noqonuniy migratsiya va korrupsion sxemalarga qarshi qat’iy nazorat o‘rnatilganining yaqqol namunasi bo‘ldi.

Sizningcha, xorijliklarni bunday katta mablag‘ga aldashga uringan shaxslarga qanday jazo choralari qo‘llanilishi kerak? Mamlakatimizga kirish vizalarini rasmiylashtirish tizimida firibgarliklarning oldini olish uchun yana qanday choralarni kuchaytirish lozim? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiTalaba xotin-qizlar uchun ulkan imkoniyat: Hokimliklar kontrakt pulini to‘lab beradiBugun, 12:45Zafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaZafarobod tumani hokimi YTHga uchradi: ahvoli og‘irligi aytilmoqdaBugun, 12:41Andijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganAndijondagi shov-shuvli mojaro: «G‘amxo‘rlik» markazida nogiron bolalarga zo‘ravonlik qilinganBugun, 12:12Poytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarPoytaxtda yirik daraxt mashinalar ustiga quladi: Voqea joyidan ilk tafsilotlarBugun, 10:51Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bugun, 10:38Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)Bugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi