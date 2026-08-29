Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...

·25·Foydali
Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...

Ba’zan bolaga beriladigan eng katta mehr qimmat sovg‘a yoki uzun nasihat emas. U bor-yo‘g‘i bir necha soniya davom etadigan oddiy quchoq va peshonadan olingan bir o‘pich bo‘lishi mumkin.

Ota-onalar uchun bu oddiy mehr ifodasidek tuyuladi. Ammo bola uchun bunday yaqinlik xavfsizlik, e’tibor va sevgi hissini anglatishi mumkin.

Shuning uchun farzandingizni bag‘ringizga bosish, boshidan silash va mehr bilan o‘pishni odatga aylantirish muhim.

1. Bolada xavfsizlik hissini kuchaytiradi

Bola uchun ota-onasining mehri juda muhim.

Quchoqlash va mehr bilan o‘pish orqali bola o‘zini qadrli va himoyalangan his qilishi mumkin. Ayniqsa, qo‘rqqan, xafa bo‘lgan yoki hayajonlangan paytda ota-onaning mehribon munosabati bolaga ruhiy taskin beradi.

Shuning uchun ba’zan bolaga kerak bo‘lgan narsa nasihat emas, balki:

«Men sen bilanman», degan mehrni his qilishdir.

2. Emotsional yaqinlikni mustahkamlaydi

Bola bilan munosabat faqat uni tarbiyalashdan iborat emas.

U bilan suhbatlashish, quchoqlash, mehr ko‘rsatish va uning his-tuyg‘ularini qabul qilish ham muhim.

Bunday oddiy harakatlar ota-ona va farzand o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Eng oddiy mehr ham xotirada qoladi

Bola katta bo‘lganida har bir sovg‘ani eslamasligi mumkin.

Ammo ota-onasining mehrini, quchog‘ini va o‘zini qadrli his qilgan lahzalarini hissiy xotira sifatida saqlab qolishi mumkin.

3. Qo‘rquv va bezovtalik paytida taskin beradi

Bola qo‘rqqanda yoki xafa bo‘lganda «Qo‘rqma» deyish har doim ham yetarli emas.

Ba’zan uni bag‘riga bosib, xotirjam ovozda gapirish va mehr ko‘rsatish samaraliroq bo‘ladi.

Bu bolaga vaziyatni yolg‘iz yengib o‘tishi shart emasligini his qildiradi.

Shu sababli farzandingiz yig‘lasa yoki qo‘rqsa, uni darhol koyish o‘rniga avval uning hissini tushunishga harakat qiling.

4. Bolaning ruhiy rivojida mehr muhim o‘rin tutadi

Bolaning sog‘lom rivojlanishi uchun ovqat, ta’lim va parvarish bilan bir qatorda mehr va e’tibor ham muhim.

Peshonadan o‘pishning o‘zi xotirani mustahkamlaydi yoki o‘sish gormonini «muvozanatlaydi», degan aniq tibbiy da’volarni ishonchli ilmiy dalillarsiz fakt sifatida aytish to‘g‘ri emas.

Ammo bolaga mehr ko‘rsatish, uni quchoqlash va hissiy qo‘llab-quvvatlash — sog‘lom munosabatlarning muhim qismi.

Islomda ham bolaga mehr ko‘rsatish alohida qadrlanadi

Bolalarga mehr ko‘rsatish haqida sahih hadislar mavjud.

Sahih al-Buxoriyda keltirilgan rivoyatda Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Hasan ibn Ali roziyallohu anhuni o‘pganlari va bolani o‘pmagan kishi haqida rahm-shafqatni ta’kidlaganlari bayon qilinadi.

Yana bir rivoyatda bolalarni o‘pish haqida so‘ralganda, mehr-shafqatning ahamiyati ta’kidlangan.

Shuning uchun tarqalgan matnlarda uchraydigan «har bir o‘pish uchun jannatda daraja yuksaladi» mazmunidagi iborani Buxoriyga aniq nisbat berishda ehtiyot bo‘lish kerak. Bu shakldagi rivoyat Sahih al-Buxoriyning yuqoridagi hadislarida keltirilmagan.

Eng katta sovg‘a — bola o‘zini sevilganini his qilishi

Farzandingizga har kuni qimmat sovg‘a olib berish shart emas.

Ba’zan uni quchoqlash, boshidan silash, peshonasidan o‘pish va:

«Seni yaxshi ko‘raman»

deb aytishning o‘zi juda katta ahamiyatga ega.

Chunki bolalik tez o‘tib ketadi.

Bugun siz bag‘ringizga bosib turgan kichik farzand ertaga katta inson bo‘ladi. Uning bolalik xotiralarida esa ota-onasining mehri, e’tibori va iliq munosabati alohida o‘rin egallashi mumkin.

Shuning uchun farzandingizni mehrdan ayamang. Uni ko‘proq quchoqlang, boshidan silab qo‘ying va mehringizni so‘z bilan ham, amal bilan ham bildiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odatHayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odatKecha, 20:12Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Kecha, 20:11"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!Kecha, 12:34Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)27.08, 21:26Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoidaHayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoida26.08, 21:06Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?Energiyani «saqlash» va ko‘paytirish uchun nima qilish kerak?26.08, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tug‘ilgan sanasi bo‘yicha "eng aqlli" ayollar: Qaysi turdagi aqli kuchli?
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Tug‘ilgan kuningiz qaysi xatoni takrorlayotganingizni aytadi...
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi yashirin kuchingizni ochishini bilasizmi?