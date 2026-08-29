Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...
Ba’zan bolaga beriladigan eng katta mehr qimmat sovg‘a yoki uzun nasihat emas. U bor-yo‘g‘i bir necha soniya davom etadigan oddiy quchoq va peshonadan olingan bir o‘pich bo‘lishi mumkin.
Ota-onalar uchun bu oddiy mehr ifodasidek tuyuladi. Ammo bola uchun bunday yaqinlik xavfsizlik, e’tibor va sevgi hissini anglatishi mumkin.
Shuning uchun farzandingizni bag‘ringizga bosish, boshidan silash va mehr bilan o‘pishni odatga aylantirish muhim.
1. Bolada xavfsizlik hissini kuchaytiradi
Bola uchun ota-onasining mehri juda muhim.
Quchoqlash va mehr bilan o‘pish orqali bola o‘zini qadrli va himoyalangan his qilishi mumkin. Ayniqsa, qo‘rqqan, xafa bo‘lgan yoki hayajonlangan paytda ota-onaning mehribon munosabati bolaga ruhiy taskin beradi.
Shuning uchun ba’zan bolaga kerak bo‘lgan narsa nasihat emas, balki:
«Men sen bilanman», degan mehrni his qilishdir.
2. Emotsional yaqinlikni mustahkamlaydi
Bola bilan munosabat faqat uni tarbiyalashdan iborat emas.
U bilan suhbatlashish, quchoqlash, mehr ko‘rsatish va uning his-tuyg‘ularini qabul qilish ham muhim.
Bunday oddiy harakatlar ota-ona va farzand o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.
Eng oddiy mehr ham xotirada qoladi
Bola katta bo‘lganida har bir sovg‘ani eslamasligi mumkin.
Ammo ota-onasining mehrini, quchog‘ini va o‘zini qadrli his qilgan lahzalarini hissiy xotira sifatida saqlab qolishi mumkin.
3. Qo‘rquv va bezovtalik paytida taskin beradi
Bola qo‘rqqanda yoki xafa bo‘lganda «Qo‘rqma» deyish har doim ham yetarli emas.
Ba’zan uni bag‘riga bosib, xotirjam ovozda gapirish va mehr ko‘rsatish samaraliroq bo‘ladi.
Bu bolaga vaziyatni yolg‘iz yengib o‘tishi shart emasligini his qildiradi.
Shu sababli farzandingiz yig‘lasa yoki qo‘rqsa, uni darhol koyish o‘rniga avval uning hissini tushunishga harakat qiling.
4. Bolaning ruhiy rivojida mehr muhim o‘rin tutadi
Bolaning sog‘lom rivojlanishi uchun ovqat, ta’lim va parvarish bilan bir qatorda mehr va e’tibor ham muhim.
Peshonadan o‘pishning o‘zi xotirani mustahkamlaydi yoki o‘sish gormonini «muvozanatlaydi», degan aniq tibbiy da’volarni ishonchli ilmiy dalillarsiz fakt sifatida aytish to‘g‘ri emas.
Ammo bolaga mehr ko‘rsatish, uni quchoqlash va hissiy qo‘llab-quvvatlash — sog‘lom munosabatlarning muhim qismi.
Islomda ham bolaga mehr ko‘rsatish alohida qadrlanadi
Bolalarga mehr ko‘rsatish haqida sahih hadislar mavjud.
Sahih al-Buxoriyda keltirilgan rivoyatda Payg‘ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Hasan ibn Ali roziyallohu anhuni o‘pganlari va bolani o‘pmagan kishi haqida rahm-shafqatni ta’kidlaganlari bayon qilinadi.
Yana bir rivoyatda bolalarni o‘pish haqida so‘ralganda, mehr-shafqatning ahamiyati ta’kidlangan.
Shuning uchun tarqalgan matnlarda uchraydigan «har bir o‘pish uchun jannatda daraja yuksaladi» mazmunidagi iborani Buxoriyga aniq nisbat berishda ehtiyot bo‘lish kerak. Bu shakldagi rivoyat Sahih al-Buxoriyning yuqoridagi hadislarida keltirilmagan.
Eng katta sovg‘a — bola o‘zini sevilganini his qilishi
Farzandingizga har kuni qimmat sovg‘a olib berish shart emas.
Ba’zan uni quchoqlash, boshidan silash, peshonasidan o‘pish va:
«Seni yaxshi ko‘raman»
deb aytishning o‘zi juda katta ahamiyatga ega.
Chunki bolalik tez o‘tib ketadi.
Bugun siz bag‘ringizga bosib turgan kichik farzand ertaga katta inson bo‘ladi. Uning bolalik xotiralarida esa ota-onasining mehri, e’tibori va iliq munosabati alohida o‘rin egallashi mumkin.
Shuning uchun farzandingizni mehrdan ayamang. Uni ko‘proq quchoqlang, boshidan silab qo‘ying va mehringizni so‘z bilan ham, amal bilan ham bildiring.
…