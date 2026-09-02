TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdi

·24·Texno
TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdi

Jahon bozorida yetakchi oʻrinlarni egallab kelayotgan yirik texnologiya kompaniyalari oʻrtasida yuridik ziddiyat yuzaga keldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, TCL kompaniyasi AQShning Kaliforniya shtati Janubiy okrugi okrug sudiga Samsung Electronicsʼga qarshi rasmiy daʼvo kiritdi. Unga koʻra, janubiy koreyalik texnologiya giganti oʻzining 2026-yilgi M seriyali televizorlarini xaridorlarga notoʻgʻri reklama qilib, aslida Mini LED texnologiyasiga ega boʻlmagan qurilmalarni ushbu premiyali sinf sifatida sotayotganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

TCL taʼkidlashicha, Samsung arzonroq va oddiy LED displeyli bazaviy modelni olib, uni yangi avlod Mini LED qurilmasi sifatida bozorga chiqargan. Ushbu holat isteʼmolchilarni chalgʻitibgina qolmay, bozordagi adolatli raqobat muhitiga ham putur yetkazmoqda. Daʼvo arizasida keltirilishicha, Samsung oʻzining arzonroq M modeli televizorlarini joriy yilning mart oyida sotuvga chiqargan va ularning narxi TCL kompaniyasining eng arzon haqiqiy Mini LED televizorlaridan ham past boʻlgan.

Raqobat va bozor ulushi uchun kurash

Mazkur mojaroning kelib chiqishiga kompaniyalar oʻrtasidagi AQSh bozoridagi savdo koʻrsatkichlari ham sabab boʻlgan koʻrinadi. Daʼvo materiallariga koʻra, TCL 2023–2025-yillar oraligʻida AQShda Mini LED televizorlarini sotish boʻyicha Samsungʼni ortda qoldirishga muvaffaq boʻlgan. Sababi, oʻsha davrda Samsung raqobatbardosh narxlarda sifatli Mini LED mahsulotlarini yetkazib bera olmagan edi.

TCL huquqshunoslari va vakillarining fikricha, Samsung aynan shu ortqolishni yopish maqsadida isteʼmolchilarning yuqori sifatli tasvir va Mini LED texnologiyasiga boʻlgan talabidan foydalangan. Natijada soxta markirovka qilingan mahsulotlar orqali TCL kompaniyasining savdolariga, obroʻsiga hamda texnologik yutuqlariga jiddiy zarar yetkazilgan. TCL vakili R. K. Xarlan bu holatni isteʼmolchilarni ataylab adashishga majburlash deb atagan.

Tomonlarning rasmiy pozitsiyasi

Hozirgi vaqtda nizoli vaziyat boʻyicha ikki tomon ham oʻz haq ekanligini qatʼiy daʼvo qilmoqda. Samsung Electronics kompaniyasi tarqatgan bayonotida ushbu sud daʼvosiga qarshi qatʼiy kurashishini bildirdi. Kompaniya oʻz mahsulotlarining sifati va ularning tavsiflaridagi aniqlikka toʻlaqonli ishonishini taʼkidlagan.

Shunga qaramay, TCL rasmiy talablarida Samsungʼning ushbu texnologiyani qoʻllashini sud yoʻli bilan cheklash yoki butunlay taqiqlash hamda yetkazilgan moddiy zarar uchun aniqlanmagan miqdordagi kompensatsiyani undirish talab qilingan. Mazkur sud jarayoni kelgusida isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish va televizorlar bozoridagi texnologik atamalarning haqqoniyligini taʼminlashda muhim pretsedentga aylanishi mumkin.

SamsungTCLMini LEDTelevizorSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariXiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariBugun, 15:56Qurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiQurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiBugun, 15:08Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiXiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiBugun, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiHuawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiBugun, 14:29Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiBugun, 13:54Vivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiVivo V80 Lite 5G smartfoni 10 000 mA·ch akkumulyator bilan taqdim etiladiBugun, 13:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi