Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldi

·47·Sport
Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldi

O‘zbekistonlik taniqli UFC jangchisi Nursulton Ro‘ziboyev Fransiya poytaxti Parij shahrida 5 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan navbatdagi UFC oqshomi arafasidagi rasmiy media tadbirlarida ishtirok etdi. Hamyurtimiz ushbu musobaqa doirasida jahon MMA olamidagi eng yorqin va noodatiy zarba egalaridan biri — britaniyalik Maykl «Venum» Peyjga qarshi oktagonga ko‘tariladi.

Jang haftasi start oldi: Muhim jarayonlardan ilk lavhalar

Tarqalgan fotosuratlarda Nursultonning musobaqa promo-materiallariga, jumladan, oqshomning rasmiy posterlariga dastxat qo‘yish jarayoni aks etgan. Karsozda Den Huker va boshqa yulduz jangchilar o‘rin olgan posterlar markazida bo‘lajak murosasiz to‘qnashuv ifodalangan. Tadbir davomida hamyurtimizning o‘ta xotirjam, diqqatni jamlagan va ruhiy jihatdan to‘liq tayyor holatda ekanligi muxlislar e’tiborini tortmoqda.

Media kuni dasturidan odatdagidek jangchilarning rasmiy ko‘rinishlari, muxlislar uchun suvenirlarni tayyorlash va xalqaro sport jurnalistlari bilan savol-javob sessiyalari o‘rin olgan.

Maykl Peyj — Ro‘ziboyev karyerasidagi eng jiddiy imtihonlardan biri

Bo‘lajak to‘qnashuv bir qator muhim jihatlari bilan alohida ajralib turadi:

  • Antropometrik kurash: Ikkala sportchi ham diviziondagi eng baland bo‘yli va uzun qo‘llarga ega jangchilar qatoriga kiradi. Bu esa masofani his qilish borasida haqiqiy shaxmat partiyasini va’da qilmoqda.

  • Uslublar qarama-qarshiligi: Maykl Peyj «Bellator»dagi ko‘p yillik faoliyati orqali o‘zining masofa saqlab tezkor kontr-hujum uyushtirish va kutilmagan harakatlari bilan nom qozongan. Nursulton esa ham kuchli nokautbop zarbalarga, ham parterdagi samarali nazorat va bo‘g‘ish usullariga ega universal atlet hisoblanadi.

  • Reyting va istiqbol: Ushbu jangdagi g‘alaba Ro‘ziboyev uchun vazn toifasining top-15 reytingi tomon yo‘lni to‘g‘ridan to‘g‘ri ochib beradi.

Fransiyadagi turnir 5 sentyabr oqshomida start oladi. Butun o‘zbek MMA ixlosmandlarining nigohi shu kuni Parij oktagoniga qaratiladi.

Sizningcha, Nursulton noodatiy uslub egasi bo‘lgan Maykl Peyj to‘sig‘idan qanday taktika evaziga o‘tishi kerak: jangni tezroq parterga ko‘chirish orqalimi yoki tik turgan holatdagi ochiq to‘qnashuvdami? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiBugun, 12:37Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiBugun, 12:14Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Arman Sarukyan shov-shuvli taklif bilan chiqdi: MMAni nima kutmoqda?Bugun, 12:02Rasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiRasman: UFC Las-Vegasdagi katta turnirning markaziy jangini e’lon qildiBugun, 11:59UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?UFC reytingi yangilandi: Ramazon Temirov va uning bo‘lajak raqibi qaysi o‘rinda?Bugun, 11:56Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Oktagonda 1 kishi 6 kishiga qarshi: Mahmud Muradov shov-shuvli jangga rozi bo‘ldi!Bugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi