Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldi
O‘zbekistonlik taniqli UFC jangchisi Nursulton Ro‘ziboyev Fransiya poytaxti Parij shahrida 5 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadigan navbatdagi UFC oqshomi arafasidagi rasmiy media tadbirlarida ishtirok etdi. Hamyurtimiz ushbu musobaqa doirasida jahon MMA olamidagi eng yorqin va noodatiy zarba egalaridan biri — britaniyalik Maykl «Venum» Peyjga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
Jang haftasi start oldi: Muhim jarayonlardan ilk lavhalar
Tarqalgan fotosuratlarda Nursultonning musobaqa promo-materiallariga, jumladan, oqshomning rasmiy posterlariga dastxat qo‘yish jarayoni aks etgan. Karsozda Den Huker va boshqa yulduz jangchilar o‘rin olgan posterlar markazida bo‘lajak murosasiz to‘qnashuv ifodalangan. Tadbir davomida hamyurtimizning o‘ta xotirjam, diqqatni jamlagan va ruhiy jihatdan to‘liq tayyor holatda ekanligi muxlislar e’tiborini tortmoqda.
Media kuni dasturidan odatdagidek jangchilarning rasmiy ko‘rinishlari, muxlislar uchun suvenirlarni tayyorlash va xalqaro sport jurnalistlari bilan savol-javob sessiyalari o‘rin olgan.
Maykl Peyj — Ro‘ziboyev karyerasidagi eng jiddiy imtihonlardan biri
Bo‘lajak to‘qnashuv bir qator muhim jihatlari bilan alohida ajralib turadi:
Antropometrik kurash: Ikkala sportchi ham diviziondagi eng baland bo‘yli va uzun qo‘llarga ega jangchilar qatoriga kiradi. Bu esa masofani his qilish borasida haqiqiy shaxmat partiyasini va’da qilmoqda.
Uslublar qarama-qarshiligi: Maykl Peyj «Bellator»dagi ko‘p yillik faoliyati orqali o‘zining masofa saqlab tezkor kontr-hujum uyushtirish va kutilmagan harakatlari bilan nom qozongan. Nursulton esa ham kuchli nokautbop zarbalarga, ham parterdagi samarali nazorat va bo‘g‘ish usullariga ega universal atlet hisoblanadi.
Reyting va istiqbol: Ushbu jangdagi g‘alaba Ro‘ziboyev uchun vazn toifasining top-15 reytingi tomon yo‘lni to‘g‘ridan to‘g‘ri ochib beradi.
Fransiyadagi turnir 5 sentyabr oqshomida start oladi. Butun o‘zbek MMA ixlosmandlarining nigohi shu kuni Parij oktagoniga qaratiladi.
Sizningcha, Nursulton noodatiy uslub egasi bo‘lgan Maykl Peyj to‘sig‘idan qanday taktika evaziga o‘tishi kerak: jangni tezroq parterga ko‘chirish orqalimi yoki tik turgan holatdagi ochiq to‘qnashuvdami? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…