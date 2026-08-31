Soxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuli
Qo‘lingizdagi dollar haqiqiymi yoki soxta? Buni bilish uchun bankka borish shart emas. Kupyurani diqqat bilan tekshirishning o‘zi orqali shubhali belgilarni aniqlash mumkin.
Ayniqsa, katta miqdorda naqd pul qabul qilayotganda bir nechta oddiy detalga e’tibor berish muhim. Qog‘ozning sifati, himoya iplari, suv belgisi va rang o‘zgarishi — banknotning haqiqiyligini tekshirishda asosiy belgilardan hisoblanadi.
1. Kupyurani ushlab ko‘ring
Haqiqiy AQSH dollari oddiy qog‘ozdan farq qiladi. Banknota maxsus tarkibdagi qog‘ozda ishlab chiqariladi va qo‘lga olganda o‘ziga xos tekstura seziladi.
Ayrim yozuvlar va portret elementlari relefli bo‘lib, barmoq bilan seziladi.
Soxta kupyuralarda esa qog‘oz haddan tashqari silliq, yumshoq yoki oddiy printer qog‘oziga o‘xshash bo‘lishi mumkin.
Birinchi tekshiruv — kupyuraning tashqi ko‘rinishi emas, uning qo‘lda qanday sezilishi.
2. Yorug‘likka tutib ko‘ring
Kupyurani yorug‘likka tutib, uning ichidagi himoya elementlariga qarang.
Ko‘plab AQSH dollarida:
suv belgisi;
himoya ipi;
ayrim banknotlarda qo‘shimcha rangli yoki maxsus belgilar
ko‘rinadi.
Suv belgisi odatda kupyuradagi portretga mos tasvir sifatida ko‘rinadi. U oddiy qog‘ozga keyinchalik bosib qo‘yilgan rasmdek bo‘lmasligi kerak.
3. Kupyurani qiya qilib harakatlantiring
Yangi seriyadagi ayrim AQSH dollarlarida kupyurani qiyalatganda rangini o‘zgartiruvchi siyohdan foydalanilgan.
Masalan, $100 kupyurada pastki o‘ng tomondagi «100» raqami qiyalatilganda rangini o‘zgartiradi.
Bu belgini oddiy nusxa ko‘p hollarda aniq takrorlay olmaydi.
4. Mayda yozuvlarga diqqat bering
Haqiqiy dollar banknotlarida juda mayda himoya yozuvlari mavjud.
Ularning ayrimlari oddiy ko‘z bilan qiyin ko‘rinadi, shuning uchun zarur bo‘lsa, lupadan foydalanish mumkin.
Soxta banknotlarda mayda yozuvlar:
xira;
noaniq;
bir-biriga qo‘shilib ketgan;
yoki umuman mavjud bo‘lmasligi
mumkin.
Shuning uchun kupyuradagi raqamlar va yozuvlarning aniqligiga ham qarang.
5. Bir nechta himoya belgisini birgalikda tekshiring
Eng muhim qoida — bitta belgiga ishonib qolmang.
Soxta pul tayyorlovchilar ayrim tashqi belgilarni taqlid qilishi mumkin. Shu sababli kupyurani bir vaqtning o‘zida bir nechta usul bilan tekshirish yaxshiroq.
Qisqa tekshiruv ro‘yxati:
Nimani tekshirish
Nimaga e’tibor berish kerak
Qog‘oz
Teksturasi va sifati
Yorug‘lik
Suv belgisi va himoya ipi
Qiyalatish
Rang o‘zgaruvchi elementlar
Mayda yozuv
Aniqligi va sifatli bosilgani
Umumiy ko‘rinish
Raqamlar, portret va chop sifati
Eng muhimi — shubhali kupyurani ishlatib yubormang
Agar banknota haqida shubha paydo bo‘lsa, uni boshqa odamga berish yoki savdoda ishlatishga urinmang. Eng xavfsiz yo‘l — bank yoki tegishli moliyaviy muassasaga murojaat qilib, kupyurani tekshirtirish.
Shuni ham unutmaslik kerak: AQSH dollarining turli yillarda chiqarilgan seriyalari tashqi ko‘rinishi va himoya elementlari bo‘yicha farq qilishi mumkin. Shuning uchun eskiroq kupyurani faqat zamonaviy dizaynga o‘xshamagani uchun soxta deb hisoblash to‘g‘ri emas.
Soxta dollarni aniqlashda eng ishonchli yondashuv — qog‘ozni his qilish, yorug‘likda tekshirish, rang o‘zgarishini ko‘rish va bir nechta himoya belgisini solishtirish. Katta summada pul qabul qilishda esa professional tekshiruvdan foydalanish ma’qul.
…