Soxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuli

·1·Foydali
Soxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuli

Qo‘lingizdagi dollar haqiqiymi yoki soxta? Buni bilish uchun bankka borish shart emas. Kupyurani diqqat bilan tekshirishning o‘zi orqali shubhali belgilarni aniqlash mumkin.

Ayniqsa, katta miqdorda naqd pul qabul qilayotganda bir nechta oddiy detalga e’tibor berish muhim. Qog‘ozning sifati, himoya iplari, suv belgisi va rang o‘zgarishi — banknotning haqiqiyligini tekshirishda asosiy belgilardan hisoblanadi.

1. Kupyurani ushlab ko‘ring

Haqiqiy AQSH dollari oddiy qog‘ozdan farq qiladi. Banknota maxsus tarkibdagi qog‘ozda ishlab chiqariladi va qo‘lga olganda o‘ziga xos tekstura seziladi.

Ayrim yozuvlar va portret elementlari relefli bo‘lib, barmoq bilan seziladi.

Soxta kupyuralarda esa qog‘oz haddan tashqari silliq, yumshoq yoki oddiy printer qog‘oziga o‘xshash bo‘lishi mumkin.

Birinchi tekshiruv — kupyuraning tashqi ko‘rinishi emas, uning qo‘lda qanday sezilishi.

2. Yorug‘likka tutib ko‘ring

Kupyurani yorug‘likka tutib, uning ichidagi himoya elementlariga qarang.

Ko‘plab AQSH dollarida:

  • suv belgisi;

  • himoya ipi;

  • ayrim banknotlarda qo‘shimcha rangli yoki maxsus belgilar

ko‘rinadi.

Suv belgisi odatda kupyuradagi portretga mos tasvir sifatida ko‘rinadi. U oddiy qog‘ozga keyinchalik bosib qo‘yilgan rasmdek bo‘lmasligi kerak.

3. Kupyurani qiya qilib harakatlantiring

Yangi seriyadagi ayrim AQSH dollarlarida kupyurani qiyalatganda rangini o‘zgartiruvchi siyohdan foydalanilgan.

Masalan, $100 kupyurada pastki o‘ng tomondagi «100» raqami qiyalatilganda rangini o‘zgartiradi.

Bu belgini oddiy nusxa ko‘p hollarda aniq takrorlay olmaydi.

4. Mayda yozuvlarga diqqat bering

Haqiqiy dollar banknotlarida juda mayda himoya yozuvlari mavjud.

Ularning ayrimlari oddiy ko‘z bilan qiyin ko‘rinadi, shuning uchun zarur bo‘lsa, lupadan foydalanish mumkin.

Soxta banknotlarda mayda yozuvlar:

  • xira;

  • noaniq;

  • bir-biriga qo‘shilib ketgan;

  • yoki umuman mavjud bo‘lmasligi

mumkin.

Shuning uchun kupyuradagi raqamlar va yozuvlarning aniqligiga ham qarang.

5. Bir nechta himoya belgisini birgalikda tekshiring

Eng muhim qoida — bitta belgiga ishonib qolmang.

Soxta pul tayyorlovchilar ayrim tashqi belgilarni taqlid qilishi mumkin. Shu sababli kupyurani bir vaqtning o‘zida bir nechta usul bilan tekshirish yaxshiroq.

Qisqa tekshiruv ro‘yxati:

Nimani tekshirish

Nimaga e’tibor berish kerak

Qog‘oz

Teksturasi va sifati

Yorug‘lik

Suv belgisi va himoya ipi

Qiyalatish

Rang o‘zgaruvchi elementlar

Mayda yozuv

Aniqligi va sifatli bosilgani

Umumiy ko‘rinish

Raqamlar, portret va chop sifati

Eng muhimi — shubhali kupyurani ishlatib yubormang

Agar banknota haqida shubha paydo bo‘lsa, uni boshqa odamga berish yoki savdoda ishlatishga urinmang. Eng xavfsiz yo‘l — bank yoki tegishli moliyaviy muassasaga murojaat qilib, kupyurani tekshirtirish.

Shuni ham unutmaslik kerak: AQSH dollarining turli yillarda chiqarilgan seriyalari tashqi ko‘rinishi va himoya elementlari bo‘yicha farq qilishi mumkin. Shuning uchun eskiroq kupyurani faqat zamonaviy dizaynga o‘xshamagani uchun soxta deb hisoblash to‘g‘ri emas.

Soxta dollarni aniqlashda eng ishonchli yondashuv — qog‘ozni his qilish, yorug‘likda tekshirish, rang o‘zgarishini ko‘rish va bir nechta himoya belgisini solishtirish. Katta summada pul qabul qilishda esa professional tekshiruvdan foydalanish ma’qul.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...29.08, 08:42Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odatHayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odat28.08, 20:12Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?28.08, 20:11"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!28.08, 12:34Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)27.08, 21:26Hayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoidaHayotni o‘zgartirish kuchi: Har bir inson bilishi shart bo‘lgan 18 ta oltin qoida26.08, 21:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Erkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilati
Erkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilati
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini