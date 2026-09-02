Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklari
Xiaomi asoschisi Lэй Tszzyun yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Fold buklamafonining asosiy o‘ziga xos jihatlarini oshkor qildi. IXBT.com nashrining xabar berishicha, yangi avlod qurilmasi o‘ziga xos ekran nisbati hamda kuchli texnik xususiyatlari bilan foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiy taqdimoti 7-sentabrga belgilangan flagman gorizontal yo‘naltirilgan kamera bloki va yorqin ranglar gammasida ishlab chiqariladi. Lэй Tszzyunning so‘zlariga ko‘ra, qurilmaning bosh yutug‘i sifatida tashqi va ichki ekranlarning 2:1 nisbatga egaligi namoyon bo‘ladi.
Qulaylik va ergonomikaMazkur format kundalik ssenariylarda foydalanishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Xususan, kitob o‘qish jarayonida tasvir haqiqiy kitob sahifasini eslatadi, filmlarni tomosha qilishda esa ichki ekranda katta qora hoshiyalar qolmaydi. Shuningdek, hujjatlar ekran sig‘imiga moslashib, doimiy masshtablash zaruriyatini yo‘qqa chiqaradi.
Qurilmaning texnik parametrlari ham e’tiborga loyiq. Xiaomi 18 Fold 5,38 dyuymli tashqi displey hamda 7,58 dyuymli bukklanuvchi ichki ekran bilan jihozlangan. Xiaomi Group prezidenti Lu Veybingning fikricha, kompaniya buklamafonlar uchun doimiy muammo bo‘lib kelgan ixchamlik va katta ekranning qulayligi o‘rtasidagi an’anaviy murosani bartaraf etishga muvaffaq bo‘lgan.
Unumdorlik va yangi protsessorInnovatsion gadjet kompaniyaning maxsus Xring O3 platformasida ishlaydigan ilk qurilma bo‘lishi kutilmoqda. GeekBench 6 sinovlarida mazkur protsessor ko‘pyadroviy testda 15 221 ballni qo‘lga kiritib, avvalgi avlod natijasidan naqd 60 foizga o‘zib ketdi.
Yangi chiplar to‘plami nafaqat yuqori quvvat, balki yuqori energiya samaradorligini ham ta’minlaydi. Past va o‘rta yuklamalar sharoitida protsessor kundalik vazifalarni bajarishda avvalgi avlodga nisbatan energiya sarfini 25 foizga qisqartiradi.
…