Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklari

·16·Texno
Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklari

Xiaomi asoschisi Lэй Tszzyun yaqinda taqdim etilishi kutilayotgan Xiaomi 18 Fold buklamafonining asosiy o‘ziga xos jihatlarini oshkor qildi. IXBT.com nashrining xabar berishicha, yangi avlod qurilmasi o‘ziga xos ekran nisbati hamda kuchli texnik xususiyatlari bilan foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy taqdimoti 7-sentabrga belgilangan flagman gorizontal yo‘naltirilgan kamera bloki va yorqin ranglar gammasida ishlab chiqariladi. Lэй Tszzyunning so‘zlariga ko‘ra, qurilmaning bosh yutug‘i sifatida tashqi va ichki ekranlarning 2:1 nisbatga egaligi namoyon bo‘ladi.

Qulaylik va ergonomika

Mazkur format kundalik ssenariylarda foydalanishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Xususan, kitob o‘qish jarayonida tasvir haqiqiy kitob sahifasini eslatadi, filmlarni tomosha qilishda esa ichki ekranda katta qora hoshiyalar qolmaydi. Shuningdek, hujjatlar ekran sig‘imiga moslashib, doimiy masshtablash zaruriyatini yo‘qqa chiqaradi.

Qurilmaning texnik parametrlari ham e’tiborga loyiq. Xiaomi 18 Fold 5,38 dyuymli tashqi displey hamda 7,58 dyuymli bukklanuvchi ichki ekran bilan jihozlangan. Xiaomi Group prezidenti Lu Veybingning fikricha, kompaniya buklamafonlar uchun doimiy muammo bo‘lib kelgan ixchamlik va katta ekranning qulayligi o‘rtasidagi an’anaviy murosani bartaraf etishga muvaffaq bo‘lgan.

Unumdorlik va yangi protsessor

Innovatsion gadjet kompaniyaning maxsus Xring O3 platformasida ishlaydigan ilk qurilma bo‘lishi kutilmoqda. GeekBench 6 sinovlarida mazkur protsessor ko‘pyadroviy testda 15 221 ballni qo‘lga kiritib, avvalgi avlod natijasidan naqd 60 foizga o‘zib ketdi.

Yangi chiplar to‘plami nafaqat yuqori quvvat, balki yuqori energiya samaradorligini ham ta’minlaydi. Past va o‘rta yuklamalar sharoitida protsessor kundalik vazifalarni bajarishda avvalgi avlodga nisbatan energiya sarfini 25 foizga qisqartiradi.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartfonlarLэй TszzyunTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiAcer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiBugun, 16:29TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiTCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiBugun, 15:25Qurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiQurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiBugun, 15:08Xiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiXiaomi eski simlar bilan ishlaydigan Smart Switch 2 moslamasini chiqardiBugun, 14:53Huawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiHuawei Watch Ultimate 2 yangi versiyasi taqdim etiladiBugun, 14:29Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi 18 Fold buklama smartfonini taqdim etdiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi