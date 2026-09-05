"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi

·4.4K·O‘zbekiston

O‘zbek shou-biznesi va hajv olamida an’anaviy sahna qiziqchiligi hamda internet tarmoqlarini egallagan yangi avlod — vaynerlar o‘rtasidagi norasmiy raqobat uzoq vaqtdan beri qizg‘in muhokama qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir daqiqalik videolar trendga chiqqan bir davrda, ko‘pchilik blogerlar eski maktab vakillarining muxlislarini tortib olmoqdami, degan savol dolzarb bo‘lib qolmoqda. Taniqli so‘z ustasi va qiziqchi Avaz Oxun jurnalistning shu mazmundagi savoliga javob berar ekan, internet qahramonlari bilan munosabati va ijodiy darajalar farqi haqida keskin va ochiq bayonot berdi.

«Bizning hazillarni sahnalashtirishadi»: Avaz Oxunning fikri

Qiziqchining ta’kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa videolar uning auditoriyasiga zarracha bo‘lsa-da ta’sir o‘tkazmagan va bu borada hech qanday xavotir yo‘q:

  • «Xayoliga ham kelmaydi»: Jurnalistning «Vaynerlar sizning muxlislaringizni olib qo‘ydimi?» degan savoliga san’atkor qisqa va dadil javob qaytardi: «Men o‘ylagan narsa ularning xayoliga ham kelmaydi. Ular umuman boshqacha yo‘nalishda»;

  • G‘oyalarning ko‘chirilishi: So‘z ustasi ayrim vaynerlar sahnadagi tayyor chiqishlardan foydalanayotganini kuzatganini ochiqladi: «Qaytanga bir-ikkitasida ko‘rdim — bizning hazillarimizdagi voqeliklarni o‘zlaricha sahnalashtirib chiqishgan»;

  • Mustaqil ijodiy uslub: Hajviyachi o‘zining mavzu tanlash, jamiyatning nozik illatlarini kuzatish va mushohadali monologlar yaratishdagi uslubi yengil va yuzaki internet kontentidan tubdan farq qilishiga ishora qildi.

«Nonimiz yarimta bo‘ldi»: Boshqa guruhlarning nolishi va «boshqa mahalla» farqi

Avaz Oxun hajv sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarining shikoyatlarini tilga olib, o‘z pozitsiyasini aniq bayon qildi:

  • Hamkasblarning e’tirozi: «Qiziqchi guruhlar bor-ku, o‘shalardan biri aytyapti: “Vaynlar chiqib, bizning nonimiz yarimta bo‘ldi. Biz o‘ylab turgan narsani bular chaynab qo‘yyapti”. Shunaqa gaplarni ko‘p eshitganman»;

  • «Ular boshqa mahallada yashaydi»: So‘z ustasi bu kabi shikoyatlarga qo‘shilmasligini, haqiqiy sahna san’ati va ijtimoiy tarmoq trendlari mutlaqo boshqa-boshqa auditoriyaga ega ekanini bildirdi: «Xudoga shukr, bizga ularning umuman, mutlaqo aloqasi yo‘q. Ular boshqa mahallada turishadi».

Avaz Oxunning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, jonli zalda minglab tomoshabinlarni soatlab kulishga va o‘ylashga chorlay oladigan professional stendap san’ati algoritmlarga moslashgan tezkor kontentdan o‘z mustaqil mavqeyini mustahkam saqlab qolmoqda.

Sizningcha, Avaz Oxun haqmi: zamonaviy vaynerlar sahna qiziqchilari bilan raqobatlasha olmaydimi yoki yangi avlod hazili tomoshabinlarga ko‘proq manzur bo‘lmoqdami? Bugun kimning hajvida ma’no va chuqurlik yuqoriroq — an’anaviy qiziqchilardami yoki blogerlarda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqdaKecha, 20:22Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diKecha, 18:04Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiKecha, 10:14Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr03.09, 19:18Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandi03.09, 17:57Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdi03.09, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)