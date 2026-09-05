Husanov bilan “quruq” o‘yin: “Siti” o‘z maydonida “Koventri Siti”ni mag‘lub etdi

·48·Sport
Husanov bilan “quruq” o‘yin: “Siti” o‘z maydonida “Koventri Siti”ni mag‘lub etdi

Angliya Premer-ligasining 3-turida amaldagi chempion «Manchester Siti» o‘z maydonida «Koventri Siti» klubini qabul qilib, 1:0 hisobidagi muhim va og‘ir g‘alabani qo‘lga kiritdi. «Etihad» stadionida kechgan hamda millionlab o‘zbekistonlik muxlislar nigohi qadalgan bahsda hamyurtimiz Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, himoya markazida ishonchli harakat qildi. Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol jamoaning asosiy to‘purari Erling Holand hisobiga yozildi.

Holanddan g‘alaba goli: 26-daqiqadagi hal qiluvchi zarba

«Manchester Siti» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olib, raqib mudofaasini yorib o‘tishga intildi:

  • Semenyoning uzatmasi va Holandning mahorati: Bahsning 26-daqiqasida mezbonlarning tezkor hujumi gol bilan yakunlandi — Antuan Semenyo tomonidan jarima maydoniga yetkazib berilgan aniq to‘pni Erling Holand darvoza to‘riga joylab, hisobni ochdi (1:0);

  • Foydalanilmagan imkoniyatlar: Ikkinchi bo‘limda ham «shaharliklar» raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlarni yaratdi, biroq hisobni yiriklashtirish uchun aniqlik yetishmadi;

  • Murakkab yakun va nazorat: «Koventri Siti»ning bahs oxirida uyushtirgan xavfli qarshi hujumlariga qaramay, mezbonlar tablodagi 1:0 hisobini uchrashuv so‘ngigacha saqlab qolishni uddaladi.

Husanov mudofaa qo‘rg‘onida: Donnarumma va Dias bilan yonma-yon

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning bugungi uchrashuvdagi ishtiroki alohida e’tirofga loyiq bo‘ldi:

  • Jahon yulduzlari bilan mustahkam qalqon: Abduqodir Husanov darvozabon Janluiji Donnarumma, markaziy himoyachilar Ruben Dias, Mark Gexi hamda qanot himoyachisi Yoshko Gvardiol bilan birgalikda raqib hujumchilariga (Avoniyi, Meyson-Klark) qarshi muvaffaqiyatli kurash olib bordi;

  • «Quruq» o‘yin: Mudofaa chizig‘ining tartibli harakatlari evaziga «Manchester Siti» o‘z darvozasi daxlsizligini to‘liq ta’minladi;

  • Tarkibdagi taktik almashtirishlar: Bahs davomida Pep Gvardiola o‘yin sur’atini saqlab qolish maqsadida Rayan Sherki o‘rniga Fil Fodenni, shuningdek, Buaddi va Makaydularni maydonga tashladi.

Turnir jadvali: 3 turda 3 g‘alaba va 100 foizlik peshqadamlik

Ushbu g‘alaba «Manchester Siti»ning mavsum boshidagi mavqeini yanada mustahkamladi:

  • 9 ochko bilan 1-o‘rin: «Shaharliklar» yangi mavsumdagi dastlabki uch bahsning barchasida g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan APL jadvalining eng yuqori pog‘onasini band etib turibdi;

  • «Koventri» ochkosiz hududda: Mehmonlar esa dastlabki uch tur yakunlariga ko‘ra hali birorta ham ochko ishlay olmadi va quyi pog‘onalarda qolmoqda.

Sizningcha, Abduqodir Husanovning «Etihad»dagi bugungi o‘yini uni «Manchester Siti» mudofaasining doimiy va asosiy bo‘g‘iniga aylantira oladimi? Himoyachimizning bugungi harakatlarini 10 ballik tizimda necha ballga baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)