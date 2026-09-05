Husanov bilan “quruq” o‘yin: “Siti” o‘z maydonida “Koventri Siti”ni mag‘lub etdi
Angliya Premer-ligasining 3-turida amaldagi chempion «Manchester Siti» o‘z maydonida «Koventri Siti» klubini qabul qilib, 1:0 hisobidagi muhim va og‘ir g‘alabani qo‘lga kiritdi. «Etihad» stadionida kechgan hamda millionlab o‘zbekistonlik muxlislar nigohi qadalgan bahsda hamyurtimiz Abduqodir Husanov «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, himoya markazida ishonchli harakat qildi. Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol jamoaning asosiy to‘purari Erling Holand hisobiga yozildi.
Holanddan g‘alaba goli: 26-daqiqadagi hal qiluvchi zarba
«Manchester Siti» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olib, raqib mudofaasini yorib o‘tishga intildi:
Semenyoning uzatmasi va Holandning mahorati: Bahsning 26-daqiqasida mezbonlarning tezkor hujumi gol bilan yakunlandi — Antuan Semenyo tomonidan jarima maydoniga yetkazib berilgan aniq to‘pni Erling Holand darvoza to‘riga joylab, hisobni ochdi (1:0);
Foydalanilmagan imkoniyatlar: Ikkinchi bo‘limda ham «shaharliklar» raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlarni yaratdi, biroq hisobni yiriklashtirish uchun aniqlik yetishmadi;
Murakkab yakun va nazorat: «Koventri Siti»ning bahs oxirida uyushtirgan xavfli qarshi hujumlariga qaramay, mezbonlar tablodagi 1:0 hisobini uchrashuv so‘ngigacha saqlab qolishni uddaladi.
Husanov mudofaa qo‘rg‘onida: Donnarumma va Dias bilan yonma-yon
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanovning bugungi uchrashuvdagi ishtiroki alohida e’tirofga loyiq bo‘ldi:
Jahon yulduzlari bilan mustahkam qalqon: Abduqodir Husanov darvozabon Janluiji Donnarumma, markaziy himoyachilar Ruben Dias, Mark Gexi hamda qanot himoyachisi Yoshko Gvardiol bilan birgalikda raqib hujumchilariga (Avoniyi, Meyson-Klark) qarshi muvaffaqiyatli kurash olib bordi;
«Quruq» o‘yin: Mudofaa chizig‘ining tartibli harakatlari evaziga «Manchester Siti» o‘z darvozasi daxlsizligini to‘liq ta’minladi;
Tarkibdagi taktik almashtirishlar: Bahs davomida Pep Gvardiola o‘yin sur’atini saqlab qolish maqsadida Rayan Sherki o‘rniga Fil Fodenni, shuningdek, Buaddi va Makaydularni maydonga tashladi.
Turnir jadvali: 3 turda 3 g‘alaba va 100 foizlik peshqadamlik
Ushbu g‘alaba «Manchester Siti»ning mavsum boshidagi mavqeini yanada mustahkamladi:
9 ochko bilan 1-o‘rin: «Shaharliklar» yangi mavsumdagi dastlabki uch bahsning barchasida g‘alaba qozonib, 9 ochko bilan APL jadvalining eng yuqori pog‘onasini band etib turibdi;
«Koventri» ochkosiz hududda: Mehmonlar esa dastlabki uch tur yakunlariga ko‘ra hali birorta ham ochko ishlay olmadi va quyi pog‘onalarda qolmoqda.
Sizningcha, Abduqodir Husanovning «Etihad»dagi bugungi o‘yini uni «Manchester Siti» mudofaasining doimiy va asosiy bo‘g‘iniga aylantira oladimi? Himoyachimizning bugungi harakatlarini 10 ballik tizimda necha ballga baholaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…