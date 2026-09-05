Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...

·34·Sport
Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...

Shavkat Rahmonov va Islam Maxachev o‘rtasida ehtimoliy jang haqidagi muhokamalar yana qizidi. Qozog‘istonlik mag‘lubiyatsiz jangchi amaldagi chempion bilan to‘qnashuvda qaysi jihatiga ishonishini ochiqladi.

Rahmonovning fikricha, ularning ehtimoliy to‘qnashuvida hal qiluvchi omillardan biri oktagondagi tik holatdagi jang bo‘lishi mumkin.

«Eng xavfli raqib senmisan?»

Rahmonovdan Maxachev uchun diviziondagi eng xavfli raqib o‘zi ekanini o‘ylaydimi, deb so‘raldi.

Jangchi bu savolga ishonch bilan javob berdi:

«Menimcha, ha».

Shundan so‘ng undan Maxachevni qanday mag‘lub etishi mumkinligi haqida so‘ralganda, Rahmonov o‘zining asosiy ustunligini aytdi.

Rahmonov qaysi jihatda o‘zini ustun deb hisoblaydi?

Qozog‘istonlik jangchiga ko‘ra, uning «stoyka»dagi, ya’ni tik holatdagi jang ko‘nikmalari Maxachevnikidan yaxshiroq.

«Stoykadagi ko‘nikmalarim Islamnikidan yaxshiroq», — dedi Rahmonov.

Bu bayonot ehtimoliy jangning eng qiziq nuqtalaridan birini ko‘rsatadi: Rahmonov Maxachevning asosiy kuchli tomonlaridan biri bo‘lgan parterdagi kurashga emas, aynan tik holatdagi jangga urg‘u bermoqda.

Nega bu qarama-qarshilik qiziq?

Maxachev o‘zining kurash va nazorat uslubi bilan tanilgan. Rahmonov esa universal jangchi sifatida o‘zini ko‘rsatib kelgan.

U 2025 yilda Maxachevga qarshi ehtimoliy jang haqida gapirar ekan, uni oktagonning turli sohalarida qiyin ahvolga solishi mumkinligini aytgan.

Shuning uchun ehtimoliy jangda ikki xil ssenariyga qiziqish yuqori:

Jang yo‘nalishi

Kutilayotgan asosiy qarama-qarshilik

Tik holat

Rahmonov o‘zining ustunligini namoyish etishga harakat qiladi

Kurash

Maxachevning kuchli tomonlaridan biri ishga tushishi mumkin

Parter

Nazorat va himoya darajasi muhim ahamiyat kasb etadi

Klingch

Ikki jangchining universalligi sinovdan o‘tadi

Rahmonovning ishonchi qayerdan kelyapti?

Rahmonov UFCdagi faoliyati davomida yuqori darajadagi raqiblarga qarshi universalligini namoyish qilgan. UFC uning dastlabki faoliyatidayoq har tomonlama jang qobiliyatini alohida ta’kidlagan.

Shu bilan birga, Maxachevga qarshi ehtimoliy jang hali alohida masala bo‘lib qolmoqda. Rahmonovning o‘zi esa Maxachev uchun eng noqulay raqiblardan biri ekanini ta’kidlab kelmoqda.

Asosiy savol hali ochiq

Rahmonovning «stoykada men yaxshiroqman» degan fikri uning shaxsiy bahosi. Real jangda esa bu ustunlikni Maxachevning kurash, nazorat va taktik rejasiga qarshi namoyish etish talab qilinadi.

Shu sababli muxlislar uchun eng qiziq savol bitta:

Rahmonov tik holatdagi ustunligini Maxachevning kurash ustunligiga qarshi qo‘ya oladimi?

Agar ikki mag‘lubiyatsiz jangchi oktagonda uchrashsa, aynan shu qarama-qarshilik ehtimoliy jangning eng katta intrigalaridan biriga aylanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)