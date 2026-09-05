Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...
Shavkat Rahmonov va Islam Maxachev o‘rtasida ehtimoliy jang haqidagi muhokamalar yana qizidi. Qozog‘istonlik mag‘lubiyatsiz jangchi amaldagi chempion bilan to‘qnashuvda qaysi jihatiga ishonishini ochiqladi.
Rahmonovning fikricha, ularning ehtimoliy to‘qnashuvida hal qiluvchi omillardan biri oktagondagi tik holatdagi jang bo‘lishi mumkin.
«Eng xavfli raqib senmisan?»
Rahmonovdan Maxachev uchun diviziondagi eng xavfli raqib o‘zi ekanini o‘ylaydimi, deb so‘raldi.
Jangchi bu savolga ishonch bilan javob berdi:
«Menimcha, ha».
Shundan so‘ng undan Maxachevni qanday mag‘lub etishi mumkinligi haqida so‘ralganda, Rahmonov o‘zining asosiy ustunligini aytdi.
Rahmonov qaysi jihatda o‘zini ustun deb hisoblaydi?
Qozog‘istonlik jangchiga ko‘ra, uning «stoyka»dagi, ya’ni tik holatdagi jang ko‘nikmalari Maxachevnikidan yaxshiroq.
«Stoykadagi ko‘nikmalarim Islamnikidan yaxshiroq», — dedi Rahmonov.
Bu bayonot ehtimoliy jangning eng qiziq nuqtalaridan birini ko‘rsatadi: Rahmonov Maxachevning asosiy kuchli tomonlaridan biri bo‘lgan parterdagi kurashga emas, aynan tik holatdagi jangga urg‘u bermoqda.
Nega bu qarama-qarshilik qiziq?
Maxachev o‘zining kurash va nazorat uslubi bilan tanilgan. Rahmonov esa universal jangchi sifatida o‘zini ko‘rsatib kelgan.
U 2025 yilda Maxachevga qarshi ehtimoliy jang haqida gapirar ekan, uni oktagonning turli sohalarida qiyin ahvolga solishi mumkinligini aytgan.
Shuning uchun ehtimoliy jangda ikki xil ssenariyga qiziqish yuqori:
Jang yo‘nalishi
Kutilayotgan asosiy qarama-qarshilik
Tik holat
Rahmonov o‘zining ustunligini namoyish etishga harakat qiladi
Kurash
Maxachevning kuchli tomonlaridan biri ishga tushishi mumkin
Parter
Nazorat va himoya darajasi muhim ahamiyat kasb etadi
Klingch
Ikki jangchining universalligi sinovdan o‘tadi
Rahmonovning ishonchi qayerdan kelyapti?
Rahmonov UFCdagi faoliyati davomida yuqori darajadagi raqiblarga qarshi universalligini namoyish qilgan. UFC uning dastlabki faoliyatidayoq har tomonlama jang qobiliyatini alohida ta’kidlagan.
Shu bilan birga, Maxachevga qarshi ehtimoliy jang hali alohida masala bo‘lib qolmoqda. Rahmonovning o‘zi esa Maxachev uchun eng noqulay raqiblardan biri ekanini ta’kidlab kelmoqda.
Asosiy savol hali ochiq
Rahmonovning «stoykada men yaxshiroqman» degan fikri uning shaxsiy bahosi. Real jangda esa bu ustunlikni Maxachevning kurash, nazorat va taktik rejasiga qarshi namoyish etish talab qilinadi.
Shu sababli muxlislar uchun eng qiziq savol bitta:
Rahmonov tik holatdagi ustunligini Maxachevning kurash ustunligiga qarshi qo‘ya oladimi?
Agar ikki mag‘lubiyatsiz jangchi oktagonda uchrashsa, aynan shu qarama-qarshilik ehtimoliy jangning eng katta intrigalaridan biriga aylanishi mumkin.
…