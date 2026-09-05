“Mash’al” ustidan 5:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Ulug‘bek Baqoyev ochiq gapirdi
O‘zbekiston Superligasi 20-turida Muborakning «Mash’al» klubi ustidan 5:2 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishgan Jizzaxning «So‘g‘diyona» jamoasi turnir jadvalida o‘z mavqeini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Gollarga boy kechgan mazkur dramatik uchrashuvdan so‘ng jizzaxliklar bosh murabbiyi Ulug‘bek Baqoyev matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis yirik hisobga qaramay, bahs davomida raqib yaratgan jiddiy xavflar, himoyachilar va darvozabonning fidokorona harakatlari hamda vaziyatlardan unumli foydalanish omili haqida ochiq to‘xtalib o‘tdi.
Tezkor gol va «Mash’al»ning 20 daqiqalik dahshatli bosimi
Ulug‘bek Baqoyev o‘yinning strategik ahamiyati va birinchi bo‘limdagi keskin burilishlar haqida ma’lum qildi:
Strategik vazifa va g‘alaba kayfiyati: «Biz bugungi bahs strategik jihatdan juda muhim ekanini bilardik. Yigitlarni faqat g‘alabaga tayyorlagan edik»;
«Mash’al»ning agressiv o‘yini: Tezkor gol urilganiga qaramay, raqib tashabbusni o‘z qo‘liga olishga urindi: «Tezkor gol urdik, keyin esa taxminan 20 daqiqa davomida “Mash’al” o‘yinga to‘liq kirishib, agressiv harakat qildi va ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratdi»;
3–4 ta gol xavfi: «Nazarimda, o‘sha vaziyatlarda raqib 3–4 ta gol ham urishi mumkin edi. Ammo biz kerakli vaqtda zarbani qaytara oldik».
Mudofaa chizig‘i va darvozabonning ishonchli harakati
Mezbonlarning og‘ir daqiqalardagi intizomi va maydondagi xotirjamligi g‘alaba poydevorini yaratdi:
Himoyadagi bardosh: Murabbiy raqib bosimi ostida qolgan paytda jamoaning tartibli harakatini yuqori baholadi: «Himoyada yigitlar vazifasini to‘liq uddaladi»;
Posbonning seyvlari: Darvozabonning bir nechta xavfli vaziyatlarda to‘pni qaytarib, jamoaga ruhiy ustunlik bag‘ishlagani alohida e’tirof etildi: «Darvozabon ham ajoyib o‘ynadi»;
Haqli yutuq e’tirofi: Baqoyev umumiy natija o‘yin mantig‘iga mos kelganini qayd etdi: «Umuman olganda, bugungi g‘alabaga to‘la loyiq edik».
Futbolning kutilmagan tabiati va vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlash
Mutaxassis yirik hisobli muvaffaqiyat sabablarini bashorat qilib bo‘lmas omillar bilan bog‘ladi:
5:2 hisobini oldindan kutib bo‘lmasdi: «Bunday o‘yinni hech qachon oldindan bashorat qila olmaysiz. Futbol oldindan aytib bo‘lmaydigan o‘yin»;
Imkoniyatlardan 100 foiz foydalanish: «Shu bois yaratilgan vaziyatlarning aksariyatidan unumli foydalanganimiz ham hujumda, ham himoyada o‘yinimizni ancha yengillashtirdi», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis;
Jizzaxliklarning yuqoriga intilishi: 5 ta to‘p kiritib muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan «So‘g‘diyona» turnir jadvalida xavfli hududdan uzoqlashib, mavsum finishi oldidan o‘z pozitsiyasini mustahkamlab oldi.
Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning 5:2 hisobidagi g‘alabasi jizzaxliklarning yuqori hujum mahorati natijasimi yoki «Mash’al»ning himoyadagi qo‘pol xatolari oqibatimi? Ulug‘bek Baqoyev shogirdlari mavsum yakuniga qadar o‘z sermahsulligini saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…