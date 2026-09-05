“Mash’al” ustidan 5:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Ulug‘bek Baqoyev ochiq gapirdi

·23·Sport
“Mash’al” ustidan 5:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Ulug‘bek Baqoyev ochiq gapirdi

O‘zbekiston Superligasi 20-turida Muborakning «Mash’al» klubi ustidan 5:2 hisobida yirik va ishonchli g‘alabaga erishgan Jizzaxning «So‘g‘diyona» jamoasi turnir jadvalida o‘z mavqeini sezilarli darajada yaxshilab oldi. Gollarga boy kechgan mazkur dramatik uchrashuvdan so‘ng jizzaxliklar bosh murabbiyi Ulug‘bek Baqoyev matbuot anjumanida ishtirok etdi. Tajribali mutaxassis yirik hisobga qaramay, bahs davomida raqib yaratgan jiddiy xavflar, himoyachilar va darvozabonning fidokorona harakatlari hamda vaziyatlardan unumli foydalanish omili haqida ochiq to‘xtalib o‘tdi.

Tezkor gol va «Mash’al»ning 20 daqiqalik dahshatli bosimi

Ulug‘bek Baqoyev o‘yinning strategik ahamiyati va birinchi bo‘limdagi keskin burilishlar haqida ma’lum qildi:

  • Strategik vazifa va g‘alaba kayfiyati: «Biz bugungi bahs strategik jihatdan juda muhim ekanini bilardik. Yigitlarni faqat g‘alabaga tayyorlagan edik»;

  • «Mash’al»ning agressiv o‘yini: Tezkor gol urilganiga qaramay, raqib tashabbusni o‘z qo‘liga olishga urindi: «Tezkor gol urdik, keyin esa taxminan 20 daqiqa davomida “Mash’al” o‘yinga to‘liq kirishib, agressiv harakat qildi va ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratdi»;

  • 3–4 ta gol xavfi: «Nazarimda, o‘sha vaziyatlarda raqib 3–4 ta gol ham urishi mumkin edi. Ammo biz kerakli vaqtda zarbani qaytara oldik».

Mudofaa chizig‘i va darvozabonning ishonchli harakati

Mezbonlarning og‘ir daqiqalardagi intizomi va maydondagi xotirjamligi g‘alaba poydevorini yaratdi:

  • Himoyadagi bardosh: Murabbiy raqib bosimi ostida qolgan paytda jamoaning tartibli harakatini yuqori baholadi: «Himoyada yigitlar vazifasini to‘liq uddaladi»;

  • Posbonning seyvlari: Darvozabonning bir nechta xavfli vaziyatlarda to‘pni qaytarib, jamoaga ruhiy ustunlik bag‘ishlagani alohida e’tirof etildi: «Darvozabon ham ajoyib o‘ynadi»;

  • Haqli yutuq e’tirofi: Baqoyev umumiy natija o‘yin mantig‘iga mos kelganini qayd etdi: «Umuman olganda, bugungi g‘alabaga to‘la loyiq edik».

Futbolning kutilmagan tabiati va vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlash

Mutaxassis yirik hisobli muvaffaqiyat sabablarini bashorat qilib bo‘lmas omillar bilan bog‘ladi:

  • 5:2 hisobini oldindan kutib bo‘lmasdi: «Bunday o‘yinni hech qachon oldindan bashorat qila olmaysiz. Futbol oldindan aytib bo‘lmaydigan o‘yin»;

  • Imkoniyatlardan 100 foiz foydalanish: «Shu bois yaratilgan vaziyatlarning aksariyatidan unumli foydalanganimiz ham hujumda, ham himoyada o‘yinimizni ancha yengillashtirdi», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis;

  • Jizzaxliklarning yuqoriga intilishi: 5 ta to‘p kiritib muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritgan «So‘g‘diyona» turnir jadvalida xavfli hududdan uzoqlashib, mavsum finishi oldidan o‘z pozitsiyasini mustahkamlab oldi.

Sizningcha, «So‘g‘diyona»ning 5:2 hisobidagi g‘alabasi jizzaxliklarning yuqori hujum mahorati natijasimi yoki «Mash’al»ning himoyadagi qo‘pol xatolari oqibatimi? Ulug‘bek Baqoyev shogirdlari mavsum yakuniga qadar o‘z sermahsulligini saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)