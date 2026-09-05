Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdi

·23·Texno
Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdi

Germaniyaning Berlin shahrida boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida texnologiya olamining eʼtiborini tortgan oʻziga xos qurilma namoyish etildi. Tecno brendi mutlaqo ramkasiz displeyga ega boʻlgan yangi konseptual smartfonini omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur qurilma mobil sanoatda yangi dizayn standartlarini belgilab berishi mumkinligi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdim etilgan qurilmaning old qismida qora hoshiyalar deyarli qolmagan. Displey atrofidagi vizual ramka yoʻq qilingach, qurilmaning korpus markaziy qismi oqish rangdagi yupqa hoshiya bilan ajralib turishi koʻringan. Ishlab chiqaruvchilar bu kabi oʻziga xos dizayn yechimiga erishish uchun murakkab muhandislik yondashuvlarini qoʻllagan.

Innovatsion texnologiya va yigʻish jarayoni

Mutaxassislarning tushuntirishicha, bunday taʼsirchan natijaga erishish uchun maxsus ikki qatlamli himoya oynasidan foydalanilgan. Ushbu oynaning quyi qismi korpusning oʻrta ramkasi atrofida bukllanib, odatiy qora sohalarni toʻliq yopib qoʻyadi. Natijada foydalanuvchi toʻliq qoplagan, hech qanday qora chegaralarsiz ekranni koʻradi.

Biroq bu yechim oddiy emas edi. Ushbu konstruksiyani amalga oshirish uchun Tecno muhandislari displeyni yigʻish jarayonini tubdan oʻzgartirishga majbur boʻlishgan. Shuningdek, yangi dizayn talablaridan kelib chiqqan holda, sensorli tizim va interfeys elementlari ham toʻliq moslashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va kelajakdagi rejalar

Qurilmaning texnik xususiyatlari ham zamonaviy flagman darajasida ekanini koʻrsatmoqda. Smartfon 1,5K ruxsatga ega hamda 144 Hz yanglanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydigan 6,78 dyuymli yuqori sifatli AMOLED-panel bilan jihozlangan. Bu foydalanuvchilarga nafaqat mukammal tashqi koʻrinish, balki silliq va sifatli tasvirni ham taqdim etadi.

Hozircha Tecno ushbu konseptual modelning ommaviy seriyali ishlab chiqarilishi haqida aniq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, kompaniya vakillari ushbu noyob loyiha ustida ishlash jarayonida qoʻlga kiritilgan ilgʻor texnologiyalar kelajakdagi flagman smartfonlar turkumida oʻz oʻrnini topishini maʼlum qilishdi.

TecnoSmartfonIFA 2026TexnologiyaKonsept
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiSamsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiBugun, 20:52Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiBugun, 18:29Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiBugun, 14:50Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiBugun, 14:29DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52Tecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiTecno kompaniyasi dunyodagi ilk chinakam toʻla ekranni namoyish qildiBugun, 12:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi