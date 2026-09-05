Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdi
Germaniyaning Berlin shahrida boʻlib oʻtayotgan IFA 2026 koʻrgazmasida texnologiya olamining eʼtiborini tortgan oʻziga xos qurilma namoyish etildi. Tecno brendi mutlaqo ramkasiz displeyga ega boʻlgan yangi konseptual smartfonini omma eʼtiboriga havola etdi. Mazkur qurilma mobil sanoatda yangi dizayn standartlarini belgilab berishi mumkinligi bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taqdim etilgan qurilmaning old qismida qora hoshiyalar deyarli qolmagan. Displey atrofidagi vizual ramka yoʻq qilingach, qurilmaning korpus markaziy qismi oqish rangdagi yupqa hoshiya bilan ajralib turishi koʻringan. Ishlab chiqaruvchilar bu kabi oʻziga xos dizayn yechimiga erishish uchun murakkab muhandislik yondashuvlarini qoʻllagan.
Innovatsion texnologiya va yigʻish jarayoniMutaxassislarning tushuntirishicha, bunday taʼsirchan natijaga erishish uchun maxsus ikki qatlamli himoya oynasidan foydalanilgan. Ushbu oynaning quyi qismi korpusning oʻrta ramkasi atrofida bukllanib, odatiy qora sohalarni toʻliq yopib qoʻyadi. Natijada foydalanuvchi toʻliq qoplagan, hech qanday qora chegaralarsiz ekranni koʻradi.
Biroq bu yechim oddiy emas edi. Ushbu konstruksiyani amalga oshirish uchun Tecno muhandislari displeyni yigʻish jarayonini tubdan oʻzgartirishga majbur boʻlishgan. Shuningdek, yangi dizayn talablaridan kelib chiqqan holda, sensorli tizim va interfeys elementlari ham toʻliq moslashtirilgan.
Texnik imkoniyatlar va kelajakdagi rejalarQurilmaning texnik xususiyatlari ham zamonaviy flagman darajasida ekanini koʻrsatmoqda. Smartfon 1,5K ruxsatga ega hamda 144 Hz yanglanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydigan 6,78 dyuymli yuqori sifatli AMOLED-panel bilan jihozlangan. Bu foydalanuvchilarga nafaqat mukammal tashqi koʻrinish, balki silliq va sifatli tasvirni ham taqdim etadi.
Hozircha Tecno ushbu konseptual modelning ommaviy seriyali ishlab chiqarilishi haqida aniq maʼlumot bermagan. Shunga qaramay, kompaniya vakillari ushbu noyob loyiha ustida ishlash jarayonida qoʻlga kiritilgan ilgʻor texnologiyalar kelajakdagi flagman smartfonlar turkumida oʻz oʻrnini topishini maʼlum qilishdi.
…