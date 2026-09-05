Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdi

·21·Sport
Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdi

UFC sobiq chempioni Xamzat Chimayev yengil vazn toifasining mag‘lubiyatsiz yulduzlaridan biri sifatida e’tirof etib kelingan Umar Nurmagomedovning xitoylik Song Yadongga qarshi jangdagi kutilmagan nokautli mag‘lubiyatiga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi. MMA olamini larzaga solgan ushbu omadsizlik fonida Chimayev dog‘istonlik jangchining salohiyati, ruhiy matonati hamda oktagonda nokaut xavfidan hech kim kafolatlanmagani haqida ochiq va xolis fikr bildirdi.

«Bolalikdan shakllangan maktab va kutilmagan zarba»

Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning faoliyatidagi ilk qaqshatqich mag‘lubiyati uni sindira olmasligiga ishonch bildirdi:

  • Mag‘lubiyat va qaytish istiqboli: «Afsuski, Umar yutqazdi. Menimcha, u yanada kuchli bo‘lib qaytadi», — deya ta’kidladi Chimayev hamkasbining ruhiyatiga yuqori baho berib;

  • Katta tajriba omili: «U katta tajribaga ega yigit, bolaligidan shu sport bilan shug‘ullanadi», — deya sobiq chempion Nurmagomedovning mustahkam poydevori kelajak g‘alabalarga zamin bo‘lishini qayd etdi;

  • Song Yadongning qahramonligi: Jang oldidan mutlaq autsayder sanalgan xitoylik Song Yadongning sovuqqon va aniq nokaut zarbasi Umarning chempionlik kamari sari intilishini vaqtincha to‘xtatib qo‘ydi.

«Nokautdan hech kim kafolatlanmagan: Men kurashdan foydalanaveraman»

Chimayev o‘z jangovar uslubi va yakkakurashlar olamidagi kutilmagan holatlarga to‘xtalib, sportning shafqatsiz xususiyatini tushuntirdi:

  • Xavfning oldindan aytib bo‘lmasligi: «Agar men haqimda so‘rasangiz, nokautga tushishimni oldindan bilolmayman. Men shunchaki o‘z ishimni qilishda davom etaman»;

  • Teykdaun va parter taktikasi: Chimayev raqiblar zarbasidan saqlanish va ustunlikni ta’minlashda nega faqat kurashga urg‘u berishini izohladi: «Zalda har kuni oyoqqa o‘tish (teykdaun) usullarini mashq qilaman, nega jangda ham bundan foydalanmasligim kerak?»;

  • «Hamma narsa bo‘lishi mumkin»: «Bizning sportda hamma narsa yuz berishi mumkin», — deya Xamzat MMA'da hatto eng mahoratli jangchilar ham bitta xato yoki tasodifiy zarba tufayli yutqazib qo‘yishi mumkinligini eslatdi.

Sizningcha, Umar Nurmagomedov Song Yadongdan qabul qilib olgan og‘ir nokautdan keyin o‘z xatolarini to‘g‘rilab, yana chempionlik poygasiga qayta oladimi? Xamzat Chimayev ta’kidlaganidek, oktagonda raqib nokautidan saqlanishning yagona yo‘li kurash va partermi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)