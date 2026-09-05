Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdi
UFC sobiq chempioni Xamzat Chimayev yengil vazn toifasining mag‘lubiyatsiz yulduzlaridan biri sifatida e’tirof etib kelingan Umar Nurmagomedovning xitoylik Song Yadongga qarshi jangdagi kutilmagan nokautli mag‘lubiyatiga ilk bor rasmiy munosabat bildirdi. MMA olamini larzaga solgan ushbu omadsizlik fonida Chimayev dog‘istonlik jangchining salohiyati, ruhiy matonati hamda oktagonda nokaut xavfidan hech kim kafolatlanmagani haqida ochiq va xolis fikr bildirdi.
«Bolalikdan shakllangan maktab va kutilmagan zarba»
Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning faoliyatidagi ilk qaqshatqich mag‘lubiyati uni sindira olmasligiga ishonch bildirdi:
Mag‘lubiyat va qaytish istiqboli: «Afsuski, Umar yutqazdi. Menimcha, u yanada kuchli bo‘lib qaytadi», — deya ta’kidladi Chimayev hamkasbining ruhiyatiga yuqori baho berib;
Katta tajriba omili: «U katta tajribaga ega yigit, bolaligidan shu sport bilan shug‘ullanadi», — deya sobiq chempion Nurmagomedovning mustahkam poydevori kelajak g‘alabalarga zamin bo‘lishini qayd etdi;
Song Yadongning qahramonligi: Jang oldidan mutlaq autsayder sanalgan xitoylik Song Yadongning sovuqqon va aniq nokaut zarbasi Umarning chempionlik kamari sari intilishini vaqtincha to‘xtatib qo‘ydi.
«Nokautdan hech kim kafolatlanmagan: Men kurashdan foydalanaveraman»
Chimayev o‘z jangovar uslubi va yakkakurashlar olamidagi kutilmagan holatlarga to‘xtalib, sportning shafqatsiz xususiyatini tushuntirdi:
Xavfning oldindan aytib bo‘lmasligi: «Agar men haqimda so‘rasangiz, nokautga tushishimni oldindan bilolmayman. Men shunchaki o‘z ishimni qilishda davom etaman»;
Teykdaun va parter taktikasi: Chimayev raqiblar zarbasidan saqlanish va ustunlikni ta’minlashda nega faqat kurashga urg‘u berishini izohladi: «Zalda har kuni oyoqqa o‘tish (teykdaun) usullarini mashq qilaman, nega jangda ham bundan foydalanmasligim kerak?»;
«Hamma narsa bo‘lishi mumkin»: «Bizning sportda hamma narsa yuz berishi mumkin», — deya Xamzat MMA'da hatto eng mahoratli jangchilar ham bitta xato yoki tasodifiy zarba tufayli yutqazib qo‘yishi mumkinligini eslatdi.
Sizningcha, Umar Nurmagomedov Song Yadongdan qabul qilib olgan og‘ir nokautdan keyin o‘z xatolarini to‘g‘rilab, yana chempionlik poygasiga qayta oladimi? Xamzat Chimayev ta’kidlaganidek, oktagonda raqib nokautidan saqlanishning yagona yo‘li kurash va partermi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…