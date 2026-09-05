Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqda

·11·Texno
Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqda

Motorola kompaniyasi mobil bozoridagi yangi tendensiyalardan ortda qolmagan holda, oʻzining buklanuvchi qurilmalari qatorini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Android Headlines nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, brend anʼanaviy tor formatdan voz kechib, yanada kengroq korpusga ega yangi turdagi buklanuvchi smartfon ustida ish boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha tarmoqda qurilmaning tayyor koʻrinishi emas, balki turli modellarga tegishli dastlabki eskizlari eʼlon qilindi. Shunga qaramay, mazkur chizmalar orasida Motorola yaqin oylarda taqdim etishi kutilayotgan sirli yangi qurilma ham mavjudligi aytilmoqda. Kompaniya mazkur gadjetni tez orada rasman namoyish etishni niyat qilgan.

Mutlaqo yangi dizayn yechimlari

Nashrning xabar berishicha, kelgusi smartfon dizaynida bir nechta muhim oʻzgarishlar koʻzda tutilgan. Xususan, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilar koʻp shikoyat qiladigan muammoni hal etib, ekranda buklama izlari sezilmaydigan mutlaqo silliq displey yaratishga alohida eʼtibor qaratishmoqda.

Shuningdek, qurilma mustahkamligini taʼminlash maqsadida maxsus 3D-himoya oynasi qoʻllanilishi kutilmoqda. Smartfon korpusini ochish va yopish jarayonini yanada qulaylashtirish uchun esa muhandislar maxsus qulay ramka konstruksiyasini ishlab chiqishgan.

Kamera bloki va raqobat muhiti

Eskizlarda eʼtiborni tortgan asosiy jihatlardan biri bu – orqa panelda gorizontal ravishda joylashgan kamera moduli boʻldi. Qizigʻi shundaki, shunga oʻxshash dizayn yaqin kelajakda chiqarilishi kutilayotgan iPhone Ultra modellarida ham boʻlishi taxmin qilinmoqda.

Biroq Motorola qurilmasining imkoniyatlari kengroq boʻlishi mumkin. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi model uchta asosiy kamera bilan jihozlanishi ehtimoldan xoli emas. Taqqoslash uchun, yangi iPhone va Fold8 kabi raqobatchi qurilmalarda odatda ikkitadan kamera oʻrnatilishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, mutaxassislar hozircha vizual tarzda kamera moduli deb taxmin qilinayotgan element boshqa funksiyani bajarishi yoki butunlay oʻzgacha texnologiyani yashirishi mumkinligini ham istisno etishmayapti. Hozircha Motorola ushbu loyiha boʻyicha rasmiy tafsilotlarni sir saqlamoqda.

MotorolaBuklanuvchi smartfonAndroid HeadlinesTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiTecno kompaniyasi ramkasiz ekranli yangi konseptual smartfonini namoyish etdiBugun, 21:26Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiSamsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiBugun, 20:52Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiAntarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdiBugun, 18:29Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldiBugun, 14:50Xitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Yaogan-50 (02) sunʼiy yoʻldoshi orbitada parchalanib ketdiBugun, 14:29DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi