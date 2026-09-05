Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqda
Motorola kompaniyasi mobil bozoridagi yangi tendensiyalardan ortda qolmagan holda, oʻzining buklanuvchi qurilmalari qatorini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Android Headlines nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, brend anʼanaviy tor formatdan voz kechib, yanada kengroq korpusga ega yangi turdagi buklanuvchi smartfon ustida ish boshlagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha tarmoqda qurilmaning tayyor koʻrinishi emas, balki turli modellarga tegishli dastlabki eskizlari eʼlon qilindi. Shunga qaramay, mazkur chizmalar orasida Motorola yaqin oylarda taqdim etishi kutilayotgan sirli yangi qurilma ham mavjudligi aytilmoqda. Kompaniya mazkur gadjetni tez orada rasman namoyish etishni niyat qilgan.
Mutlaqo yangi dizayn yechimlariNashrning xabar berishicha, kelgusi smartfon dizaynida bir nechta muhim oʻzgarishlar koʻzda tutilgan. Xususan, ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilar koʻp shikoyat qiladigan muammoni hal etib, ekranda buklama izlari sezilmaydigan mutlaqo silliq displey yaratishga alohida eʼtibor qaratishmoqda.
Shuningdek, qurilma mustahkamligini taʼminlash maqsadida maxsus 3D-himoya oynasi qoʻllanilishi kutilmoqda. Smartfon korpusini ochish va yopish jarayonini yanada qulaylashtirish uchun esa muhandislar maxsus qulay ramka konstruksiyasini ishlab chiqishgan.
Kamera bloki va raqobat muhitiEskizlarda eʼtiborni tortgan asosiy jihatlardan biri bu – orqa panelda gorizontal ravishda joylashgan kamera moduli boʻldi. Qizigʻi shundaki, shunga oʻxshash dizayn yaqin kelajakda chiqarilishi kutilayotgan iPhone Ultra modellarida ham boʻlishi taxmin qilinmoqda.
Biroq Motorola qurilmasining imkoniyatlari kengroq boʻlishi mumkin. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, yangi model uchta asosiy kamera bilan jihozlanishi ehtimoldan xoli emas. Taqqoslash uchun, yangi iPhone va Fold8 kabi raqobatchi qurilmalarda odatda ikkitadan kamera oʻrnatilishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, mutaxassislar hozircha vizual tarzda kamera moduli deb taxmin qilinayotgan element boshqa funksiyani bajarishi yoki butunlay oʻzgacha texnologiyani yashirishi mumkinligini ham istisno etishmayapti. Hozircha Motorola ushbu loyiha boʻyicha rasmiy tafsilotlarni sir saqlamoqda.
…