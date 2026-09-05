Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladi
UFC yengil vazn toifasining sobiq chempioni Aljamayn Sterling o‘tgan haftada dog‘istonlik yulduz Umar Nurmagomedovning xitoylik Song Yadongga qarshi jangda qabul qilib olgan qaqshatqich nokauti borasida shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Amerikalik tajribali yakkakurash ustasining ta’kidlashicha, Umarning bunday og‘ir mag‘lubiyatga uchrashida nafaqat jangchining o‘zi, balki UFC promousheni rahbariyatining shoshqaloqligi ham katta rol o‘ynadi — tashkilot uni qisqa vaqt ichida haddan tashqari yuqori darajadagi raqiblarga ro‘baro‘ qilgan.
«Raqiblar darajasini bosqichma-bosqich oshirish kerak edi»: Sterlingning ochiq tanqidi
Aljamayn Sterling o‘zining YouTube kanalidagi navbatdagi tahliliy chiqishida Umar Nurmagomedovning karyerasini boshqarishda yo‘l qo‘yilgan strategik xatolarni sanab o‘tdi:
Ilk ogohlantirishning tasdig‘i: «Umar UFC'ga endi kelgan paytdayoq men aynan shu haqda ochiq gapirgan edim. Raqiblar darajasini bosqichma-bosqich, shoshilmasdan oshirib borish lozim. Bu sportda ortiqcha shoshqaloqlik qimmatga tushadi»;
Bautista va Song Yadong sinovlari: «Umar Mario Bautistaga qarshi juda og‘ir va teng raqobatli jang o‘tkazgandi, endi esa nima yuz berganini barchamiz ko‘rib turibmiz»;
Tashkilotning salbiy ta’siri: Sterling UFC rahbariyatining harakatlarini tanqid qildi: «Menimcha, UFC uni juda tezlik bilan yuqori cho‘qqiga olib chiqib, unga yaxshilik qilmadi. Bunday sun’iy shoshilishning salbiy natijasini esa hozir hammamiz ko‘rib turibmiz».
Dvalishviliga boy berilgan kamar va singan g‘alabali seriya
Umar Nurmagomedovning so‘nggi yillardagi chiqishlari keskin past-balandliklarga boy bo‘ldi:
Chempionlik jangidagi ilk zarba: UFC oktagonida ketma-ket 6 ta g‘alabaga erishgan Umar o‘tgan yilning yanvar oyida Merab Dvalishvili bilan chempionlik kamari uchun bahs olib borib, hakamlarning yakdil qarori bilan faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilgandi;
Figeredo ustidan muhim g‘alaba: Shundan so‘ng dog‘istonlik jangchi Mario Bautista hamda sobiq chempion Deyveson Figeredolarni mag‘lub etib, yana chempionlik poygasiga dadil qaytgandek taassurot uyg‘otdi;
Song Yadong to‘sig‘i: G‘alabalar sonini 3 taga yetkazib, navbatdagi chempionlik jangini kafolatlashni ko‘zlagan Umar xitoylik nokautchi Song Yadongning kutilmagan va aniq zarbasiga duch keldi hamda faoliyatidagi ilk nokautini qayd etdi.
Sizningcha, Aljamayn Sterlingning UFC promousheniga qarata aytgan tanqidlari qanchalik asosli — Umar haqiqatan ham noto‘g‘ri tanlangan taqvim va yuqori bosim qurboni bo‘ldimi yoki muammo uning zarbalarni o‘tkazib yuborish taktikasidami? Nurmagomedov bu og‘ir nokautdan so‘ng yana chempionlik darajasiga ko‘tarila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…