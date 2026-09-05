Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladi

·16·Sport
Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladi

UFC yengil vazn toifasining sobiq chempioni Aljamayn Sterling o‘tgan haftada dog‘istonlik yulduz Umar Nurmagomedovning xitoylik Song Yadongga qarshi jangda qabul qilib olgan qaqshatqich nokauti borasida shov-shuvli bayonot bilan chiqdi. Amerikalik tajribali yakkakurash ustasining ta’kidlashicha, Umarning bunday og‘ir mag‘lubiyatga uchrashida nafaqat jangchining o‘zi, balki UFC promousheni rahbariyatining shoshqaloqligi ham katta rol o‘ynadi — tashkilot uni qisqa vaqt ichida haddan tashqari yuqori darajadagi raqiblarga ro‘baro‘ qilgan.

«Raqiblar darajasini bosqichma-bosqich oshirish kerak edi»: Sterlingning ochiq tanqidi

Aljamayn Sterling o‘zining YouTube kanalidagi navbatdagi tahliliy chiqishida Umar Nurmagomedovning karyerasini boshqarishda yo‘l qo‘yilgan strategik xatolarni sanab o‘tdi:

  • Ilk ogohlantirishning tasdig‘i: «Umar UFC'ga endi kelgan paytdayoq men aynan shu haqda ochiq gapirgan edim. Raqiblar darajasini bosqichma-bosqich, shoshilmasdan oshirib borish lozim. Bu sportda ortiqcha shoshqaloqlik qimmatga tushadi»;

  • Bautista va Song Yadong sinovlari: «Umar Mario Bautistaga qarshi juda og‘ir va teng raqobatli jang o‘tkazgandi, endi esa nima yuz berganini barchamiz ko‘rib turibmiz»;

  • Tashkilotning salbiy ta’siri: Sterling UFC rahbariyatining harakatlarini tanqid qildi: «Menimcha, UFC uni juda tezlik bilan yuqori cho‘qqiga olib chiqib, unga yaxshilik qilmadi. Bunday sun’iy shoshilishning salbiy natijasini esa hozir hammamiz ko‘rib turibmiz».

Dvalishviliga boy berilgan kamar va singan g‘alabali seriya

Umar Nurmagomedovning so‘nggi yillardagi chiqishlari keskin past-balandliklarga boy bo‘ldi:

  • Chempionlik jangidagi ilk zarba: UFC oktagonida ketma-ket 6 ta g‘alabaga erishgan Umar o‘tgan yilning yanvar oyida Merab Dvalishvili bilan chempionlik kamari uchun bahs olib borib, hakamlarning yakdil qarori bilan faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilgandi;

  • Figeredo ustidan muhim g‘alaba: Shundan so‘ng dog‘istonlik jangchi Mario Bautista hamda sobiq chempion Deyveson Figeredolarni mag‘lub etib, yana chempionlik poygasiga dadil qaytgandek taassurot uyg‘otdi;

  • Song Yadong to‘sig‘i: G‘alabalar sonini 3 taga yetkazib, navbatdagi chempionlik jangini kafolatlashni ko‘zlagan Umar xitoylik nokautchi Song Yadongning kutilmagan va aniq zarbasiga duch keldi hamda faoliyatidagi ilk nokautini qayd etdi.

Sizningcha, Aljamayn Sterlingning UFC promousheniga qarata aytgan tanqidlari qanchalik asosli — Umar haqiqatan ham noto‘g‘ri tanlangan taqvim va yuqori bosim qurboni bo‘ldimi yoki muammo uning zarbalarni o‘tkazib yuborish taktikasidami? Nurmagomedov bu og‘ir nokautdan so‘ng yana chempionlik darajasiga ko‘tarila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)