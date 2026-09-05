Iliya Topuriya Jastin Getjidan uchragan mag‘lubiyatidan 3 oy o‘tib sukunatni buzdi

·29·Sport
Iliya Topuriya Jastin Getjidan uchragan mag‘lubiyatidan 3 oy o‘tib sukunatni buzdi

UFC yulduzi, ispaniyalik-gruziyalik sobiq ikki vazn chempioni Iliya Topuriya iyun oyida Jastin Getjiga qarshi kechgan birlashtiruvchi jangdagi kutilmagan mag‘lubiyatidan qariyb uch oy o‘tib, nihoyat jamoatchilikka murojaat qildi. Faoliyatidagi ilk mag‘lubiyat zarbasini jimgina qarshi olgan «El Matador» ijtimoiy tarmoqlarda maxsus video e’lon qilib, og‘ir ruhiy sinovlardan qanday o‘tgani, xarakter toblanishi va chempionlik kamarini qaytarish yo‘lidagi qat’iyati haqida ta’sirli va kuchli bayonot berdi.

«Haqiqiy chempion yiqilmaydigan emas, o‘rnidan turadigan insondir»

Iliya Topuriya faoliyatidagi eng katta omadsizlikni chuqur falsafiy mushohada bilan baholadi:

  • Mag‘lubiyat mohiyati: «Hayotda doimo g‘alaba qozonishning iloji yo‘q va bu tabiiy hol, chunki mag‘lubiyatning o‘zi hech narsani anglatmaydi. Muhimi — qanday mag‘lub bo‘lishingizda. Atrofingiz qorong‘ulikka cho‘mganda kim bo‘lishni xohlaysiz? Pastda qolishni tanlaysizmi yoki o‘rningizdan turishga qaror qilasizmi?»;

  • «Do‘zax» sabog‘i: «O‘ylaymanki, Xudo men buni boshdan kechirishimni va hech qanday g‘alaba menga o‘rgata olmaydigan narsalarni o‘rganishimni xohladi. Do‘zaxni bosib o‘tib, men avvalgidan ham kuchliroq bo‘ldim»;

  • Sinmas xarakter: «Xarakter hamma narsa siz xohlagandek ketayotganda emas, balki hamma narsa rejadan chiqib ketganda shakllanadi. Hech kim sizdan tortib ololmaydigan yagona g‘alaba — bu sizning xarakteringizdir. Biz qaytamiz!», — deya muxlislariga va’da berdi sobiq chempion.

Cho‘qqidan pastga: Oliveyra ustidan g‘alaba va Getji bilan to‘qnashuv

Topuriyaning so‘nggi bir yildagi faoliyati misli ko‘rilmagan ko‘tarilishlar va dramatik pasayishlar bilan kechdi:

  • Vazndan voz kechish va ikkinchi kamar: O‘tgan yilning iyun oyida yarim yengil vazndagi mutlaq unvonidan voz kechgan Iliya yengil vaznga ko‘tarilib, Charlz Oliveyrani dahshatli nokautga uchratgan va vakant bo‘lib turgan yengil vazn kamarini egallagan edi;

  • Getjidan qaqshatqich zarba: Biroq joriy yilning iyun oyida bo‘lib o‘tgan birlashtiruvchi shov-shuvli jangda u amerikalik tajribali «xavf mashinasi» Jastin Getjiga imkoniyatni boy berib, chempionlik shohsupasidan tushdi;

  • Uch oylik sukunat: Bu Topuriyaning professional faoliyatidagi ilk mag‘lubiyati bo‘lgani sababli, u matbuot va ijtimoiy tarmoqlardan to‘liq uzilib, jamoatchilik nigohidan chetda qolgan edi.

Qaytish sanasi: «El Matador» oktagonga qachon chiqadi?

Muxlislar va saralovchi ekspertlar Topuriyaning oktagonga qaytishini intiqlik bilan kutmoqda:

  • Jil oxiridagi reja: Jangchining murabbiylar shtabi va yaqin atrofi Iliyaning 2026 yil oxiriga qadar yana jang maydoniga qadam qo‘yishi mumkinligini tasdiqlagan;

  • Yengil vazndagi revansh hidi: Mutaxassislarning fikricha, Topuriyaning yangi ruhiy holati uning Getji bilan revansh yoki yengil vazn toifasining boshqa top da’vogarlari bilan bahslarda yanada agressiv va ehtiyotkor jang olib borishiga zamin yaratadi.

Sizningcha, Iliya Topuriya o‘z faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatdan so‘ng yana oldingi shiddatini tiklab, UFC chempioniga aylana oladimi? Jastin Getji bilan revansh jangi tashkil etilsa, kimning qo‘li baland keladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)