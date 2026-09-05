Iliya Topuriya Jastin Getjidan uchragan mag‘lubiyatidan 3 oy o‘tib sukunatni buzdi
UFC yulduzi, ispaniyalik-gruziyalik sobiq ikki vazn chempioni Iliya Topuriya iyun oyida Jastin Getjiga qarshi kechgan birlashtiruvchi jangdagi kutilmagan mag‘lubiyatidan qariyb uch oy o‘tib, nihoyat jamoatchilikka murojaat qildi. Faoliyatidagi ilk mag‘lubiyat zarbasini jimgina qarshi olgan «El Matador» ijtimoiy tarmoqlarda maxsus video e’lon qilib, og‘ir ruhiy sinovlardan qanday o‘tgani, xarakter toblanishi va chempionlik kamarini qaytarish yo‘lidagi qat’iyati haqida ta’sirli va kuchli bayonot berdi.
«Haqiqiy chempion yiqilmaydigan emas, o‘rnidan turadigan insondir»
Iliya Topuriya faoliyatidagi eng katta omadsizlikni chuqur falsafiy mushohada bilan baholadi:
Mag‘lubiyat mohiyati: «Hayotda doimo g‘alaba qozonishning iloji yo‘q va bu tabiiy hol, chunki mag‘lubiyatning o‘zi hech narsani anglatmaydi. Muhimi — qanday mag‘lub bo‘lishingizda. Atrofingiz qorong‘ulikka cho‘mganda kim bo‘lishni xohlaysiz? Pastda qolishni tanlaysizmi yoki o‘rningizdan turishga qaror qilasizmi?»;
«Do‘zax» sabog‘i: «O‘ylaymanki, Xudo men buni boshdan kechirishimni va hech qanday g‘alaba menga o‘rgata olmaydigan narsalarni o‘rganishimni xohladi. Do‘zaxni bosib o‘tib, men avvalgidan ham kuchliroq bo‘ldim»;
Sinmas xarakter: «Xarakter hamma narsa siz xohlagandek ketayotganda emas, balki hamma narsa rejadan chiqib ketganda shakllanadi. Hech kim sizdan tortib ololmaydigan yagona g‘alaba — bu sizning xarakteringizdir. Biz qaytamiz!», — deya muxlislariga va’da berdi sobiq chempion.
Cho‘qqidan pastga: Oliveyra ustidan g‘alaba va Getji bilan to‘qnashuv
Topuriyaning so‘nggi bir yildagi faoliyati misli ko‘rilmagan ko‘tarilishlar va dramatik pasayishlar bilan kechdi:
Vazndan voz kechish va ikkinchi kamar: O‘tgan yilning iyun oyida yarim yengil vazndagi mutlaq unvonidan voz kechgan Iliya yengil vaznga ko‘tarilib, Charlz Oliveyrani dahshatli nokautga uchratgan va vakant bo‘lib turgan yengil vazn kamarini egallagan edi;
Getjidan qaqshatqich zarba: Biroq joriy yilning iyun oyida bo‘lib o‘tgan birlashtiruvchi shov-shuvli jangda u amerikalik tajribali «xavf mashinasi» Jastin Getjiga imkoniyatni boy berib, chempionlik shohsupasidan tushdi;
Uch oylik sukunat: Bu Topuriyaning professional faoliyatidagi ilk mag‘lubiyati bo‘lgani sababli, u matbuot va ijtimoiy tarmoqlardan to‘liq uzilib, jamoatchilik nigohidan chetda qolgan edi.
Qaytish sanasi: «El Matador» oktagonga qachon chiqadi?
Muxlislar va saralovchi ekspertlar Topuriyaning oktagonga qaytishini intiqlik bilan kutmoqda:
Jil oxiridagi reja: Jangchining murabbiylar shtabi va yaqin atrofi Iliyaning 2026 yil oxiriga qadar yana jang maydoniga qadam qo‘yishi mumkinligini tasdiqlagan;
Yengil vazndagi revansh hidi: Mutaxassislarning fikricha, Topuriyaning yangi ruhiy holati uning Getji bilan revansh yoki yengil vazn toifasining boshqa top da’vogarlari bilan bahslarda yanada agressiv va ehtiyotkor jang olib borishiga zamin yaratadi.
Sizningcha, Iliya Topuriya o‘z faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatdan so‘ng yana oldingi shiddatini tiklab, UFC chempioniga aylana oladimi? Jastin Getji bilan revansh jangi tashkil etilsa, kimning qo‘li baland keladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…