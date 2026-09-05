Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldi

·27·Sport
Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldi

Sobiq jahon chempioni Endi Ruis Junior 2024 yildan keyin ilk bor ringga chiqdi. Biroq Nyu-Jersidagi jang uning uchun kutilgan natija bilan yakunlanmadi — Ruis yettinchi raundda nokdaunga tushib, yakunda hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldi.

Jang 12 raundga mo‘ljallangan bo‘lsa-da, g‘olibni aniqlash uchun nokaut shart emasligi ma’lum bo‘ldi. Hal qiluvchi qaror oxirgi gongdan keyin qabul qilindi.

Ruis jang davomida nokdaunga tushdi

Jangning yettinchi raundida Ruis nokdaunga tushdi. Shunga qaramay, meksikalik-amerikalik bokschi o‘zini o‘nglab, bellashuvni davom ettirdi.

Qolgan raundlarda ham ikki bokschi jangni to‘liq davom ettirdi va yakunda g‘olib hakamlar qarori bilan aniqlandi.

Hakamlar Knibaga bir ovozdan g‘alaba berdi

Yakuniy hisob-kitobda uchala hakam ham g‘alabani Damian Knibaga berdi:

  • 114:113 — Kniba foydasiga;

  • 114:113 — Kniba foydasiga;

  • 117:110 — Kniba foydasiga.

Shu tariqa Kniba Ruis ustidan bir ovozdan g‘alaba qozondi.

Jangning eng muhim burilish nuqtalaridan biri yettinchi raunddagi nokdaun bo‘ldi.

Endi Ruis uchun uzoq tanaffusdan keyingi qaytish

Bu jang Endi Ruis uchun 2024 yildan beri birinchi bellashuv bo‘ldi.

Uning avvalgi jangi Jarrel Millerga qarshi o‘tkazilgan va o‘shanda bokschilar g‘alaba qozonuvchini aniqlay olmay, durang qayd etgan edi.

Shundan keyin Ruis yana bir bor ringga chiqishi uchun ancha vaqt kutildi.

Jangda nima hal qiluvchi bo‘ldi?

Ko‘rsatkich

Natija

Jang

Damian Kniba — Endi Ruis

Muddat

To‘liq masofa

Nokdaun

Ruis — 7-raund

G‘olib

Damian Kniba

Hakamlar hisobi

114:113, 114:113, 117:110

Ruisning avvalgi jangi

Jarrel Millerga qarshi durang, 2024 yil

Ruis uchun navbatda nima?

Endi Ruis ringga qaytgan bo‘lsa-da, Nyu-Jersidagi jang uning faoliyatida yangi savollarni paydo qildi.

Sobiq jahon chempioni uchun eng muhimi — uzoq tanaffusdan keyingi birinchi jangni o‘tkazish emas, balki keyingi bellashuvlarda o‘zining avvalgi darajasiga qayta olishini ko‘rsatish.

Kniba esa aksincha, katta nomga ega raqib ustidan muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Endi navbatdagi janglar har ikki bokschining og‘ir vazn toifasidagi mavqeiga jiddiy ta’sir qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidanBugun, 21:41Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)