Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldi
Sobiq jahon chempioni Endi Ruis Junior 2024 yildan keyin ilk bor ringga chiqdi. Biroq Nyu-Jersidagi jang uning uchun kutilgan natija bilan yakunlanmadi — Ruis yettinchi raundda nokdaunga tushib, yakunda hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldi.
Jang 12 raundga mo‘ljallangan bo‘lsa-da, g‘olibni aniqlash uchun nokaut shart emasligi ma’lum bo‘ldi. Hal qiluvchi qaror oxirgi gongdan keyin qabul qilindi.
Ruis jang davomida nokdaunga tushdi
Jangning yettinchi raundida Ruis nokdaunga tushdi. Shunga qaramay, meksikalik-amerikalik bokschi o‘zini o‘nglab, bellashuvni davom ettirdi.
Qolgan raundlarda ham ikki bokschi jangni to‘liq davom ettirdi va yakunda g‘olib hakamlar qarori bilan aniqlandi.
Hakamlar Knibaga bir ovozdan g‘alaba berdi
Yakuniy hisob-kitobda uchala hakam ham g‘alabani Damian Knibaga berdi:
114:113 — Kniba foydasiga;
114:113 — Kniba foydasiga;
117:110 — Kniba foydasiga.
Shu tariqa Kniba Ruis ustidan bir ovozdan g‘alaba qozondi.
Jangning eng muhim burilish nuqtalaridan biri yettinchi raunddagi nokdaun bo‘ldi.
Endi Ruis uchun uzoq tanaffusdan keyingi qaytish
Bu jang Endi Ruis uchun 2024 yildan beri birinchi bellashuv bo‘ldi.
Uning avvalgi jangi Jarrel Millerga qarshi o‘tkazilgan va o‘shanda bokschilar g‘alaba qozonuvchini aniqlay olmay, durang qayd etgan edi.
Shundan keyin Ruis yana bir bor ringga chiqishi uchun ancha vaqt kutildi.
Jangda nima hal qiluvchi bo‘ldi?
Ko‘rsatkich
Natija
Jang
Damian Kniba — Endi Ruis
Muddat
To‘liq masofa
Nokdaun
Ruis — 7-raund
G‘olib
Damian Kniba
Hakamlar hisobi
114:113, 114:113, 117:110
Ruisning avvalgi jangi
Jarrel Millerga qarshi durang, 2024 yil
Ruis uchun navbatda nima?
Endi Ruis ringga qaytgan bo‘lsa-da, Nyu-Jersidagi jang uning faoliyatida yangi savollarni paydo qildi.
Sobiq jahon chempioni uchun eng muhimi — uzoq tanaffusdan keyingi birinchi jangni o‘tkazish emas, balki keyingi bellashuvlarda o‘zining avvalgi darajasiga qayta olishini ko‘rsatish.
Kniba esa aksincha, katta nomga ega raqib ustidan muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Endi navbatdagi janglar har ikki bokschining og‘ir vazn toifasidagi mavqeiga jiddiy ta’sir qilishi mumkin.
…