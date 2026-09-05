“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan
UFC prezidenti Dana Uayt yengil vazn toifasi reytingining yetakchilaridan biri bo‘lgan Arman Sarukyanning braziliyalik Maurisio Ruffiga qarshi jangi «chempionlik kamari uchun rasmiy da’vogarlik maqomiga ega» degan bayonotini ochiqchasiga rad etdi. Sports Central nashriga bergan intervyusida tashkilot rahbari rossiyalik jangchi shoshqaloqlik qilayotganini, promoushen esa jang yakunlanmasdan turib hech kimga kafolatli va’dalar tarqatmasligini keskin tarzda bildirdi.
«Jang tugamaguncha hech narsani tasdiqlamayman»: Dana Uaytning munosabati
UFC rahbari jangchilarning OAV orqali bosim o‘tkazishga qaratilgan bayonotlariga sovuqqonlik bilan javob qaytardi:
Sarukyanning iddaosiga keskin raddiya: «Jang yakunlanmaguncha bunday narsalar haqida gapirishni aslo yoqtirmayman. Arman ko‘p narsalarni o‘z nomidan gapirib yuboryapti», — deya Uayt Sarukyanning so‘zlarini rasmiy pozitsiya emas, balki shaxsiy talqin ekanini ko‘rsatdi;
Natijaga qarab qaror qabul qilish tamoyili: Tashkilot rahbari rejalar faqat qafas ichidagi voqealarga bog‘liq bo‘lishini ta’kidladi: «Keling, avvalo bu jang qanday yakunlanishini ko‘rib olaylik»;
Promoushenning nozik siyosati: UFC chempionlik janglarini oldindan kafolatlash orqali diviziondagi boshqa da’vogarlarni norozi qilishni istamasligi ochiq ko‘rinib turibdi.
Qarama-qarshi da’volar: Arman va Ruffi kamarni kutmoqda
Har ikkala sportchi ham bo‘lajak to‘qnashuvni chempionlik sari so‘nggi chipta sifatida baholamoqda:
Sarukyanning «kafolat» haqidagi so‘zlari: Arman avvalroq Ruffi bilan jang qilish taklifini faqat bir shart bilan qabul qilganini bildirgan edi — unga ko‘ra, ushbu bahsda g‘alaba qozonsa, keyingi to‘qnashuv to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik kamari uchun bo‘lishi haqida rahbariyatdan va’da olganini aytgan;
Maurisio Ruffining yuksak ishonchi: Braziliyalik yorqin va xavfli jangchi ham agar Sarukyanni taslim etsa, navbatdagi jang chempionlik unvoni uchun kechishiga 100 foiz ishonch bildirgan;
Maqom atrofidagi tushunmovchilik: Sportchilarning shaxsiy bayonotlari Dana Uaytning pozitsiyasi bilan to‘qnash kelib, bahs atrofidagi intrigani ikki hissa oshirdi.
UFC 331: Los-Anjelesdagi 5 raundlik qarama-qarshilik
Yengil vazndagi mazkur katta kurash formati va sanasi bo‘yicha ham o‘ziga xos maqomga ega:
Muddat va manzil: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi o‘rtasidagi jang 19 sentyabr kuni AQSHning Los-Anjeles shahrida bo‘lib o‘tadigan «UFC 331» raqamli turnirida bo‘lib o‘tadi;
5 raundlik sinov: Bahs turnirning ikkinchi asosiy voqeasi (co-main event) bo‘lishiga qaramay, besh raundlik to‘liq formatda tashkil etilmoqda — bu esa tashkilot mazkur to‘qnashuvga amalda chempionlik jangiga teng jiddiylik bilan qarayotganini tasdiqlaydi;
Diviziondagi vaziyat: Ushbu jangda chiroyli g‘alabaga erishgan tomon har qanday holatda ham chempionlik bahsining birinchi raqamli da’vogariga aylanishi muqarrar.
Sizningcha, Dana Uayt nima uchun Arman Sarukyanning chempionlik jangi haqidagi so‘zlarini ochiq tasdiqlashdan qochmoqda? 19 sentyabrdagi 5 raundlik jangda kim g‘olib chiqadi — tajribali Sarukyanmi yoki kutilmagan zarbalarga ega braziliyalik Ruffimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…