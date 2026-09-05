“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan

·20·Sport
“Arman ko‘p gapirib yuboryapti”: Dana Uayt Sarukyan va Ruffi jangi oldidan

UFC prezidenti Dana Uayt yengil vazn toifasi reytingining yetakchilaridan biri bo‘lgan Arman Sarukyanning braziliyalik Maurisio Ruffiga qarshi jangi «chempionlik kamari uchun rasmiy da’vogarlik maqomiga ega» degan bayonotini ochiqchasiga rad etdi. Sports Central nashriga bergan intervyusida tashkilot rahbari rossiyalik jangchi shoshqaloqlik qilayotganini, promoushen esa jang yakunlanmasdan turib hech kimga kafolatli va’dalar tarqatmasligini keskin tarzda bildirdi.

«Jang tugamaguncha hech narsani tasdiqlamayman»: Dana Uaytning munosabati

UFC rahbari jangchilarning OAV orqali bosim o‘tkazishga qaratilgan bayonotlariga sovuqqonlik bilan javob qaytardi:

  • Sarukyanning iddaosiga keskin raddiya: «Jang yakunlanmaguncha bunday narsalar haqida gapirishni aslo yoqtirmayman. Arman ko‘p narsalarni o‘z nomidan gapirib yuboryapti», — deya Uayt Sarukyanning so‘zlarini rasmiy pozitsiya emas, balki shaxsiy talqin ekanini ko‘rsatdi;

  • Natijaga qarab qaror qabul qilish tamoyili: Tashkilot rahbari rejalar faqat qafas ichidagi voqealarga bog‘liq bo‘lishini ta’kidladi: «Keling, avvalo bu jang qanday yakunlanishini ko‘rib olaylik»;

  • Promoushenning nozik siyosati: UFC chempionlik janglarini oldindan kafolatlash orqali diviziondagi boshqa da’vogarlarni norozi qilishni istamasligi ochiq ko‘rinib turibdi.

Qarama-qarshi da’volar: Arman va Ruffi kamarni kutmoqda

Har ikkala sportchi ham bo‘lajak to‘qnashuvni chempionlik sari so‘nggi chipta sifatida baholamoqda:

  • Sarukyanning «kafolat» haqidagi so‘zlari: Arman avvalroq Ruffi bilan jang qilish taklifini faqat bir shart bilan qabul qilganini bildirgan edi — unga ko‘ra, ushbu bahsda g‘alaba qozonsa, keyingi to‘qnashuv to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik kamari uchun bo‘lishi haqida rahbariyatdan va’da olganini aytgan;

  • Maurisio Ruffining yuksak ishonchi: Braziliyalik yorqin va xavfli jangchi ham agar Sarukyanni taslim etsa, navbatdagi jang chempionlik unvoni uchun kechishiga 100 foiz ishonch bildirgan;

  • Maqom atrofidagi tushunmovchilik: Sportchilarning shaxsiy bayonotlari Dana Uaytning pozitsiyasi bilan to‘qnash kelib, bahs atrofidagi intrigani ikki hissa oshirdi.

UFC 331: Los-Anjelesdagi 5 raundlik qarama-qarshilik

Yengil vazndagi mazkur katta kurash formati va sanasi bo‘yicha ham o‘ziga xos maqomga ega:

  • Muddat va manzil: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi o‘rtasidagi jang 19 sentyabr kuni AQSHning Los-Anjeles shahrida bo‘lib o‘tadigan «UFC 331» raqamli turnirida bo‘lib o‘tadi;

  • 5 raundlik sinov: Bahs turnirning ikkinchi asosiy voqeasi (co-main event) bo‘lishiga qaramay, besh raundlik to‘liq formatda tashkil etilmoqda — bu esa tashkilot mazkur to‘qnashuvga amalda chempionlik jangiga teng jiddiylik bilan qarayotganini tasdiqlaydi;

  • Diviziondagi vaziyat: Ushbu jangda chiroyli g‘alabaga erishgan tomon har qanday holatda ham chempionlik bahsining birinchi raqamli da’vogariga aylanishi muqarrar.

Sizningcha, Dana Uayt nima uchun Arman Sarukyanning chempionlik jangi haqidagi so‘zlarini ochiq tasdiqlashdan qochmoqda? 19 sentyabrdagi 5 raundlik jangda kim g‘olib chiqadi — tajribali Sarukyanmi yoki kutilmagan zarbalarga ega braziliyalik Ruffimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiRonaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdiBugun, 22:04Aljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiAljamayn Sterling Umar Nurmagomedovning nokautida UFC'ni aybladiBugun, 21:44Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:39Xamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiXamzat Chimayev Umar Nurmagomedovning shov-shuvli nokauti haqida ochiq gapirdiBugun, 21:34Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Shavkat Rahmonov Islam Maxachevdan ustun jihatini ochiqladi...Bugun, 21:32Bogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBogdan Guskov Ro‘ziboyev va Maykl Peyj bahsi bo‘yicha sensatsion tahlilni ochiqladiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)