Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdi

·1·Sport
Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdi

Ispaniya La Ligasining 4-turi doirasida safarda «Valensiya» mehmoni bo‘lgan amaldagi chempion «Barselona» raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. «Mestalya» stadionida kechgan bahs kataloniyaliklarning mutlaq ustunligida o‘tdi va 5:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunlandi. Ushbu zafar evaziga Xans-Diter Flik shogirdlari ochkolarini 12 taga yetkazib, turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi. «Valensiya» esa bor-yo‘g‘i 1 ochko bilan so‘nggi pog‘onaga tushib ketdi.

Kataloniyalik yoshlarning «Mestalya»dagi benefisi: Yamal va Ferminning shousi

Uchrashuv «Barselona»ning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Hali 6-daqiqa o‘tib borayotgan bir paytdayoq, jamoaning asosiy yulduziga aylanib borayotgan Lamin Yamal hisobni ochdi. «Barselona»ning bosimi birinchi bo‘limdayoq yaqqol sezildi va 22-daqiqada Fermin Lopes jamoasining ikkinchi golini urdi. Fermin bugungi o‘yinda nafaqat gol urdi, balki jamoadoshlariga ikkita golli uzatmani ham amalga oshirib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchilaridan biriga aylandi.

Tor-mor va yangi xaridlarning ta’siri: Olmoning debyuti

Ikkinchi bo‘limda «Barselona» bosimni yanada kuchaytirdi. 50-daqiqada Rafinya hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi (0:3). Maydonda to‘liq hukmronlik qilgan kataloniyaliklar tarkibida o‘zgarishlar yuz berdi va 75-daqiqada Fermin Lopes o‘rniga jamoaning yangi a’zosi Dani Olmo maydonga tushdi. Ushbu o‘zgarish o‘yinning so‘nggi qismida yanada shiddat bag‘ishladi. 79-daqiqada Pedri darvozani ishg‘ol qilgan bo‘lsa, o‘yinga yakuniy nuqtani 84-daqiqada yana Lamin Yamal qo‘ydi — u Dani Olmoning uzatmasidan so‘ng dublini nishonladi. E’tiborlisi, Dani Olmo atigi 15 daqiqa ichida ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jamoaga tez moslashib ketganini ko‘rsatdi.

Turnir jadvalidagi keskin farq va mag‘lubiyatning achchig‘i

Ushbu g‘alabadan so‘ng «Barselona» 4 ta o‘yindan 12 ochko jamg‘arib, La Ligada mutlaq peshqadamlikni qo‘lga kiritdi. Amaldagi chempionlar mavsumni juda kuchli boshlashganini va titulni himoya qilishga tayyor ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi. «Valensiya» uchun esa bu mavsumning boshlanishi haqiqiy halokatga aylanmoqda — 4 ta o‘yindan so‘ng bor-yo‘g‘i 1 ochko va eng so‘nggi, 20-o‘rin. «Mestalya»dagi muxlislar o‘z jamoalarining bunday kuchsiz o‘yinidan norozi ekanliklarini bildirishdi.

La Liga. 4-tur. O‘yin statistikasi va tarkiblar

Valensiya — Barselona 0:56 sentyabr, «Mestalya»

Gollar: Yamal (6, 84), Fermin (22), Rafinya (50), Pedri (79).

Valensiya: Dmitriyevski, Maffeo (Elliot, 54), Martines, Diakabi (Kordoba, 62), Pepelu (Tarrega, 54), Vaskes (Gayya, 54), Otorbi (Duro, 76), Ugrinich, Diyeng, Gerra (Sato, 62), Danjuma.

Barselona: Joan Garsiya, Erik Garsiya (Kunde, 29), Kubarsi (Kristensen, 62), Martin, Espart, Rodri (Bernal, 62), Pedri (Jezus, 81), Fermin (Olmo, 75), Yamal, Gordon (Adeyemi, 62), Rafinya.

Ogohlantirishlar: Kubarsi (45+3), Rodri (47), Fermin (65), Martines (81).

Sizningcha, «Barselona»ning ushbu mavsumdagi kuchli starti jamoaning Yevropa chempionlar ligasida ham muvaffaqiyatga erishishidan dalolatmi? Dani Olmoning «Barselona» taktikasiga bu qadar tez moslashib ketganini nima bilan izohlash mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiOsiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiBugun, 22:40“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 22:39Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiAziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiBugun, 22:31“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqdaBugun, 22:23Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiBugun, 20:50“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqdaBugun, 19:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi