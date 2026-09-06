Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdi
Ispaniya La Ligasining 4-turi doirasida safarda «Valensiya» mehmoni bo‘lgan amaldagi chempion «Barselona» raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. «Mestalya» stadionida kechgan bahs kataloniyaliklarning mutlaq ustunligida o‘tdi va 5:0 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunlandi. Ushbu zafar evaziga Xans-Diter Flik shogirdlari ochkolarini 12 taga yetkazib, turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi. «Valensiya» esa bor-yo‘g‘i 1 ochko bilan so‘nggi pog‘onaga tushib ketdi.
Kataloniyalik yoshlarning «Mestalya»dagi benefisi: Yamal va Ferminning shousi
Uchrashuv «Barselona»ning shiddatli hujumlari bilan boshlandi. Hali 6-daqiqa o‘tib borayotgan bir paytdayoq, jamoaning asosiy yulduziga aylanib borayotgan Lamin Yamal hisobni ochdi. «Barselona»ning bosimi birinchi bo‘limdayoq yaqqol sezildi va 22-daqiqada Fermin Lopes jamoasining ikkinchi golini urdi. Fermin bugungi o‘yinda nafaqat gol urdi, balki jamoadoshlariga ikkita golli uzatmani ham amalga oshirib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchilaridan biriga aylandi.
Tor-mor va yangi xaridlarning ta’siri: Olmoning debyuti
Ikkinchi bo‘limda «Barselona» bosimni yanada kuchaytirdi. 50-daqiqada Rafinya hisobni yirik ko‘rinishga keltirdi (0:3). Maydonda to‘liq hukmronlik qilgan kataloniyaliklar tarkibida o‘zgarishlar yuz berdi va 75-daqiqada Fermin Lopes o‘rniga jamoaning yangi a’zosi Dani Olmo maydonga tushdi. Ushbu o‘zgarish o‘yinning so‘nggi qismida yanada shiddat bag‘ishladi. 79-daqiqada Pedri darvozani ishg‘ol qilgan bo‘lsa, o‘yinga yakuniy nuqtani 84-daqiqada yana Lamin Yamal qo‘ydi — u Dani Olmoning uzatmasidan so‘ng dublini nishonladi. E’tiborlisi, Dani Olmo atigi 15 daqiqa ichida ikkita golli uzatmani amalga oshirib, jamoaga tez moslashib ketganini ko‘rsatdi.
Turnir jadvalidagi keskin farq va mag‘lubiyatning achchig‘i
Ushbu g‘alabadan so‘ng «Barselona» 4 ta o‘yindan 12 ochko jamg‘arib, La Ligada mutlaq peshqadamlikni qo‘lga kiritdi. Amaldagi chempionlar mavsumni juda kuchli boshlashganini va titulni himoya qilishga tayyor ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi. «Valensiya» uchun esa bu mavsumning boshlanishi haqiqiy halokatga aylanmoqda — 4 ta o‘yindan so‘ng bor-yo‘g‘i 1 ochko va eng so‘nggi, 20-o‘rin. «Mestalya»dagi muxlislar o‘z jamoalarining bunday kuchsiz o‘yinidan norozi ekanliklarini bildirishdi.
La Liga. 4-tur. O‘yin statistikasi va tarkiblar
Valensiya — Barselona 0:56 sentyabr, «Mestalya»
Gollar: Yamal (6, 84), Fermin (22), Rafinya (50), Pedri (79).
Valensiya: Dmitriyevski, Maffeo (Elliot, 54), Martines, Diakabi (Kordoba, 62), Pepelu (Tarrega, 54), Vaskes (Gayya, 54), Otorbi (Duro, 76), Ugrinich, Diyeng, Gerra (Sato, 62), Danjuma.
Barselona: Joan Garsiya, Erik Garsiya (Kunde, 29), Kubarsi (Kristensen, 62), Martin, Espart, Rodri (Bernal, 62), Pedri (Jezus, 81), Fermin (Olmo, 75), Yamal, Gordon (Adeyemi, 62), Rafinya.
Ogohlantirishlar: Kubarsi (45+3), Rodri (47), Fermin (65), Martines (81).
Sizningcha, «Barselona»ning ushbu mavsumdagi kuchli starti jamoaning Yevropa chempionlar ligasida ham muvaffaqiyatga erishishidan dalolatmi? Dani Olmoning «Barselona» taktikasiga bu qadar tez moslashib ketganini nima bilan izohlash mumkin? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…