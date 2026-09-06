«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...
Fantastika va sarguzasht ishqibozlari uchun kutilmagan, ammo umidli xabar: Hasbro kompaniyasi «Podzemelya i drakoni: Chest sredi vorov» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) filmining davomini suratga olish istagidan mutlaqo voz kechgani yo‘q. «The Playlist» nashrining xabar berishicha, franshiza egalari ayni damda loyiha uchun faol ravishda yangi kinostudiya izlamoqda.
Paramount nima uchun voz kechdi?
Ma’lumki, filmning birinchi qismi tanqidchilar va tomoshabinlar tomonidan juda ijobiy kutib olingan va yuqori baholangan edi. Shunga qaramay, kassa yig‘imlari studiya kutgandek yuqori bo‘lmadi (jahon prokatida 208 million dollardan sal ko‘proq). Shu sababli, Paramount studiyasi moliyaviy jihatdan o‘zini oqlamagan loyihaning davomidan va unga bo‘lgan huquqlardan butunlay voz kechishga qaror qildi.
Hasbro-ning qat’iy rejalari: Franshiza yashaydi!
Biroq, bu sarguzashtning oxiri emas. Hasbro rahbariyati D&D koinotining salohiyatiga qattiq ishonadi. Joriy vaziyat bo‘yicha quyidagilar ma’lum:
Yangi hamkor izlanishi: Kompaniya franshizani davom ettirish uchun moliyaviy sherik yoki butunlay yangi studiya topish ishlarini jadallashtirgan.
Tayyor ssenariy: Eng muhim yangiliklardan biri — birinchi qismning rejissyorlari va ssenariy mualliflari Jon Frensis Deyli va Jonatan Goldshteyn allaqachon sikvel ssenariysini yozib bo‘lishgan. Ular syujetning juda kuchli ekanini va katta potensialga egaligini ta’kidlashmoqda.
Eski tarkibning qaytishi: Agar moliyalashtirish masalasi ijobiy hal etilsa, rejissyorlar o‘z kreslolariga qaytadilar. Shuningdek, Kris Payn va Mishel Rodriges boshchiligidagi original film aktyorlari ham o‘z rollariga qaytishlari ehtimoli juda yuqori.
Xulosa qilib aytganda, garchi Paramount loyihani tark etgan bo‘lsa-da, «Podzemelya i drakoni»ning davomi uchun umid uchqunlari hali so‘nmagan. Hammasi Hasbro-ning yangi studiya bilan kelishuviga bog‘liq.
Sizningcha, «Podzemelya i drakoni» franshizasining davomi suratga olinishi kerakmi? Kris Payn boshchiligidagi o‘g‘rilar bandasining yangi sarguzashtlarini ko‘rishni xohlarmidingiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…