«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...

·10·Madaniyat
«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...

Fantastika va sarguzasht ishqibozlari uchun kutilmagan, ammo umidli xabar: Hasbro kompaniyasi «Podzemelya i drakoni: Chest sredi vorov» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) filmining davomini suratga olish istagidan mutlaqo voz kechgani yo‘q. «The Playlist» nashrining xabar berishicha, franshiza egalari ayni damda loyiha uchun faol ravishda yangi kinostudiya izlamoqda.

Paramount nima uchun voz kechdi?

Ma’lumki, filmning birinchi qismi tanqidchilar va tomoshabinlar tomonidan juda ijobiy kutib olingan va yuqori baholangan edi. Shunga qaramay, kassa yig‘imlari studiya kutgandek yuqori bo‘lmadi (jahon prokatida 208 million dollardan sal ko‘proq). Shu sababli, Paramount studiyasi moliyaviy jihatdan o‘zini oqlamagan loyihaning davomidan va unga bo‘lgan huquqlardan butunlay voz kechishga qaror qildi.

Hasbro-ning qat’iy rejalari: Franshiza yashaydi!

Biroq, bu sarguzashtning oxiri emas. Hasbro rahbariyati D&D koinotining salohiyatiga qattiq ishonadi. Joriy vaziyat bo‘yicha quyidagilar ma’lum:

  • Yangi hamkor izlanishi: Kompaniya franshizani davom ettirish uchun moliyaviy sherik yoki butunlay yangi studiya topish ishlarini jadallashtirgan.

  • Tayyor ssenariy: Eng muhim yangiliklardan biri — birinchi qismning rejissyorlari va ssenariy mualliflari Jon Frensis Deyli va Jonatan Goldshteyn allaqachon sikvel ssenariysini yozib bo‘lishgan. Ular syujetning juda kuchli ekanini va katta potensialga egaligini ta’kidlashmoqda.

  • Eski tarkibning qaytishi: Agar moliyalashtirish masalasi ijobiy hal etilsa, rejissyorlar o‘z kreslolariga qaytadilar. Shuningdek, Kris Payn va Mishel Rodriges boshchiligidagi original film aktyorlari ham o‘z rollariga qaytishlari ehtimoli juda yuqori.

Xulosa qilib aytganda, garchi Paramount loyihani tark etgan bo‘lsa-da, «Podzemelya i drakoni»ning davomi uchun umid uchqunlari hali so‘nmagan. Hammasi Hasbro-ning yangi studiya bilan kelishuviga bog‘liq.

Sizningcha, «Podzemelya i drakoni» franshizasining davomi suratga olinishi kerakmi? Kris Payn boshchiligidagi o‘g‘rilar bandasining yangi sarguzashtlarini ko‘rishni xohlarmidingiz? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmKecha, 23:32Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiZombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiKecha, 23:27“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildiKecha, 23:19Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Kecha, 20:10«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)Kecha, 19:38Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Kecha, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)