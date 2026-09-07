Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdi

·8·Texno
Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdi

Nikkei Asia nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yaponiyaning mashhur avtomobilsozlik giganti Toyota oʻzining mutlaqo yangi va toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan Highlander EV krossoverini bozorga chiqarish muddatini biroz ortga surdi. Dastlabki rejalarga koʻra, ushbu yirik oilaviy elektromobilni 2026 yilning oʻrtalarida sotuvga chiqarish koʻzda tutilgan edi. Biroq muhandislarga avtomobilni yakuniy toʻgʻrilash va qoʻshimcha sinovlardan oʻtkazish uchun koʻproq vaqt talab etilgani bois, savdolar 2027 yilga qoldirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi jadvalga muvofiq, Highlander EV xaridorlarga 2027 yilning oʻrtalari yoki yil oxiriga borib yetib borishi kutilmoqda. Kechikish muddati 4 oydan 12 oygacha boʻlgan davrni tashkil etishi mumkin. Avtomobilsozlik bozorida bunday kechikishlar koʻpincha texnik kamchiliklarni oldini olish va mahsulot sifatini kafolatlash maqsadida amalga oshiriladi. Toyota kompaniyasi bozorga «xom» mahsulot chiqarmaslik hamda brend nufuziga putur yetkazmaslik uchun ehtiyotkorona yondashuvni tanlagan.

Texnik xususiyatlar va kutilayotgan imkoniyatlar

Hozircha Toyota mutaxassislari kechikishning aniq texnik sabablarini ochiqlamayapti. Shunga qaramay, ushbu model kompaniyaning elektromobillar bozoridagi strategiyasida muhim oʻrin tutishi aniq. Uzoq yillar davomida asosan benzinda ishlaydigan va gibrid avtomobillarga ixtisoslashgan yapon brendi oʻzining tanish va xaridorlar orasida yaxshi nom qozongan Highlander nomi ostida ilk bor toʻq elektr krossoverini taqdim etishga qaror qildi.

Avvalroq eʼlon qilingan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Highlander EV modeli xaridorlarga bir nechta modifikatsiyada taklif etiladi. Jumladan, oldingi uzatmaga ega bazaviy versiya bitta quvvatlanishda taxminan 462 kilometr masofani bosib oʻta oladi. Akkumulyator sigʻimi kattalashtirilgan qimmatroq versiyada esa bu koʻrsatkich 515 kilometrdan oshishi aytilmoqda.

Bozorga taʼsiri va istiqbollar

Biroq, elektromobilning boshqa muhim texnik parametrlari, jumladan, batareyalarning aniq sigʻimi, elektr motorlarning quvvati va tezkor quvvat olish tezligi sir saqlanmoqda. Shuningdek, kompaniya uch qator oʻrindiqli ushbu yangi flagman krossoverning taxminiy narxini ham eʼlon qilgani yoʻq. Bu esa avtomobil ixlosmandlari uchun kutish davri yanada choʻzilishini anglatadi.

Mutaxassislarning fikricha, Toyota raqobat kuchayib borayotgan elektromobillar bozorida xato qilmaslikka harakat qilmoqda. Uch qator oʻrindiqli yirik krossoverlar segmentida talab yuqori boʻlgani sababli, mashinaning har bir detalini mukammal ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, xaridorlar rejalashtirilgan muddatdan bir necha oy koʻproq kutishlariga toʻgʻri keladi, rasmiy savdolarning aniq boshlanish sanasi esa yaqin kelajakda eʼlon qilinishi kutilmoqda.

ToyotaHighlander EVElektromobilAvtoyangiliklarKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiTim Kuki Apple kompaniyasidagi yangi lavozimida 47 million dollar oladiBugun, 01:29LG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiLG kompaniyasi 30 soatdan ortiq ishlaydigan yangi Gram Book AI 2026 noutbukini taqdim etdiKecha, 22:20Zanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiZanglamaydigan poʻlatni oʻzgartirish suvdan vodorod olishni arzonlashtiradiKecha, 19:26Google Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiGoogle Pixel 11 Pro avtonomligi boʻyicha iPhone 17 Pro'ni ortda qoldirdiKecha, 18:56AQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiAQShda GPS’siz aviatsiya navigatsiyasi sinovdan oʻtkazildiKecha, 18:24Apple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiApple Polishing Cloth narxini ikki baravar tushirdi, ammo sifati yomonlashdiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi