Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdi
Nikkei Asia nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yaponiyaning mashhur avtomobilsozlik giganti Toyota oʻzining mutlaqo yangi va toʻliq elektr quvvatida ishlaydigan Highlander EV krossoverini bozorga chiqarish muddatini biroz ortga surdi. Dastlabki rejalarga koʻra, ushbu yirik oilaviy elektromobilni 2026 yilning oʻrtalarida sotuvga chiqarish koʻzda tutilgan edi. Biroq muhandislarga avtomobilni yakuniy toʻgʻrilash va qoʻshimcha sinovlardan oʻtkazish uchun koʻproq vaqt talab etilgani bois, savdolar 2027 yilga qoldirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi jadvalga muvofiq, Highlander EV xaridorlarga 2027 yilning oʻrtalari yoki yil oxiriga borib yetib borishi kutilmoqda. Kechikish muddati 4 oydan 12 oygacha boʻlgan davrni tashkil etishi mumkin. Avtomobilsozlik bozorida bunday kechikishlar koʻpincha texnik kamchiliklarni oldini olish va mahsulot sifatini kafolatlash maqsadida amalga oshiriladi. Toyota kompaniyasi bozorga «xom» mahsulot chiqarmaslik hamda brend nufuziga putur yetkazmaslik uchun ehtiyotkorona yondashuvni tanlagan.
Texnik xususiyatlar va kutilayotgan imkoniyatlarHozircha Toyota mutaxassislari kechikishning aniq texnik sabablarini ochiqlamayapti. Shunga qaramay, ushbu model kompaniyaning elektromobillar bozoridagi strategiyasida muhim oʻrin tutishi aniq. Uzoq yillar davomida asosan benzinda ishlaydigan va gibrid avtomobillarga ixtisoslashgan yapon brendi oʻzining tanish va xaridorlar orasida yaxshi nom qozongan Highlander nomi ostida ilk bor toʻq elektr krossoverini taqdim etishga qaror qildi.
Avvalroq eʼlon qilingan dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Highlander EV modeli xaridorlarga bir nechta modifikatsiyada taklif etiladi. Jumladan, oldingi uzatmaga ega bazaviy versiya bitta quvvatlanishda taxminan 462 kilometr masofani bosib oʻta oladi. Akkumulyator sigʻimi kattalashtirilgan qimmatroq versiyada esa bu koʻrsatkich 515 kilometrdan oshishi aytilmoqda.
Bozorga taʼsiri va istiqbollarBiroq, elektromobilning boshqa muhim texnik parametrlari, jumladan, batareyalarning aniq sigʻimi, elektr motorlarning quvvati va tezkor quvvat olish tezligi sir saqlanmoqda. Shuningdek, kompaniya uch qator oʻrindiqli ushbu yangi flagman krossoverning taxminiy narxini ham eʼlon qilgani yoʻq. Bu esa avtomobil ixlosmandlari uchun kutish davri yanada choʻzilishini anglatadi.
Mutaxassislarning fikricha, Toyota raqobat kuchayib borayotgan elektromobillar bozorida xato qilmaslikka harakat qilmoqda. Uch qator oʻrindiqli yirik krossoverlar segmentida talab yuqori boʻlgani sababli, mashinaning har bir detalini mukammal ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, xaridorlar rejalashtirilgan muddatdan bir necha oy koʻproq kutishlariga toʻgʻri keladi, rasmiy savdolarning aniq boshlanish sanasi esa yaqin kelajakda eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…