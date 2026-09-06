Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladi

·32·Sport
Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladi

Ispaniya chempionatining navbatdagi turida "Barselona" safarda "Valensiya" ustidan ishonchli va yirik 5:0 hisobida zafar quchdi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu uchrashuvdagi gʻalaba kataloniyaga LaLiga turnir jadvalida yaqin taʼqibchilardan uch ochkolik farq bilan yakka peshqadam boʻlib olish imkonini berdi, chunki asosiy raqib "Real Madrid" juma kuni "Real Betis"ga qarshi bahsda kutilmaganda magʻlubiyatga uchragandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mestalla stadionida kechgan oʻyin mehmonlarning mutlaq ustunligi ostida oʻtdi. Uchrashuvning atigi oltinchi daqiqasidayoq Fermin Lopesning ajoyib uzatmasidan soʻng Lamine Yamal oʻtkir burchakdan toʻpni raqib darvoza toʻrining yuqori burchagiga yoʻllab, hisobni ochdi. Oradan koʻp oʻtmay, Fermin Lopesning oʻzi ikkinchi golni urib, jamoaning ustunligini mustahkamladi.

Rafinyadan Lionel Messi rekordining takrorlanishi

Ikkinchi boʻlim boshlanishi bilan "Barselona" oʻz hujumlarini yanada kuchaytirdi. 49-daqiqada Lamine Yamal va Fermin Lopes uyushtirgan tezkor hujumni yaqin masofadan boʻsh qolgan darvozaga toʻp kiritgan Rafinya muvaffaqiyatli yakunladi. Bu gol braziliyalik futbolchining joriy mavsumdagi dastlabki toʻrtta oʻyindagi oltinchi goli boʻldi.

Ushbu natija evaziga Rafinya XXI asrda jamoasining dastlabki toʻrtta oʻyinida ketma-ket oltita gol kiritgan ikkinchi futbolchiga aylandi. Bungacha bunday noyob natijani faqatgina afsonaviy Lionel Messi ikki marta qayd etgan edi. Hozirda besh ochkoli oʻyinlar seriyasini davom ettirayotgan Rafinya navbatdagi bahsda Sesar Rodriges va Zlatan Ibrahimovichga tegishli boʻlgan ketma-ket beshta uchrashuvda gol urish rekordini takrorlashi mumkin.

Yirik gʻalaba va tarkibdagi yangi oʻzgarishlar

Oʻyin oxirlariga kelib Hansi Fiks shogirdlari oʻz ustunliklarini yanada yaqqol namoyon etishdi. Uchrashuv yakunlanishiga 11 daqiqa qolganida Pedri Dani Olmoning uzatmasidan keyin chiroyli zarba bilan toʻpni darvoza burchagiga joylab qoʻydi. Oradan besh daqiqa oʻtib esa faol harakat qilgan Dani Olmo yana bir bor boʻsh zonadan foydalanib, Lamine Yamalga qulay imkoniyat yaratib berdi va yosh iqtidor egasi oʻyinning soʻnggi nuqtasini qoʻydi.

Mazkur uchrashuv "Barselona" muxlislari uchun yana bir quvonchli voqea bilan yodda qoldi. "Arsenal" klubidan transfer qilingan yulduz futbolchi Gabriel Jezus kataloniyaliklar safidagi oʻzining ilk rasmiy debyutini oʻtkazdi. Shu tariqa, dastlabki beshta turda 15 ochko jamgʻargan "Barselona" Ispaniya chempionatida oʻzining magʻlubiyatsiz va mukammal gʻalabali seriyasini davom ettirmoqda.

BarselonaLamine YamalRafinyaLaLigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiQo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdiKecha, 22:45Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiHaqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiKecha, 22:42Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiOsiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiKecha, 22:40“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdiKecha, 22:39Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiAziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiKecha, 22:31“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqdaKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi