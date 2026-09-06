Barselona Valensiyani yirik hisobda magʻlub etib, LaLigaspesida peshqadamlikni mustahkamladi
Ispaniya chempionatining navbatdagi turida "Barselona" safarda "Valensiya" ustidan ishonchli va yirik 5:0 hisobida zafar quchdi. GOAL.com xabar berishicha, ushbu uchrashuvdagi gʻalaba kataloniyaga LaLiga turnir jadvalida yaqin taʼqibchilardan uch ochkolik farq bilan yakka peshqadam boʻlib olish imkonini berdi, chunki asosiy raqib "Real Madrid" juma kuni "Real Betis"ga qarshi bahsda kutilmaganda magʻlubiyatga uchragandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mestalla stadionida kechgan oʻyin mehmonlarning mutlaq ustunligi ostida oʻtdi. Uchrashuvning atigi oltinchi daqiqasidayoq Fermin Lopesning ajoyib uzatmasidan soʻng Lamine Yamal oʻtkir burchakdan toʻpni raqib darvoza toʻrining yuqori burchagiga yoʻllab, hisobni ochdi. Oradan koʻp oʻtmay, Fermin Lopesning oʻzi ikkinchi golni urib, jamoaning ustunligini mustahkamladi.
Rafinyadan Lionel Messi rekordining takrorlanishiIkkinchi boʻlim boshlanishi bilan "Barselona" oʻz hujumlarini yanada kuchaytirdi. 49-daqiqada Lamine Yamal va Fermin Lopes uyushtirgan tezkor hujumni yaqin masofadan boʻsh qolgan darvozaga toʻp kiritgan Rafinya muvaffaqiyatli yakunladi. Bu gol braziliyalik futbolchining joriy mavsumdagi dastlabki toʻrtta oʻyindagi oltinchi goli boʻldi.
Ushbu natija evaziga Rafinya XXI asrda jamoasining dastlabki toʻrtta oʻyinida ketma-ket oltita gol kiritgan ikkinchi futbolchiga aylandi. Bungacha bunday noyob natijani faqatgina afsonaviy Lionel Messi ikki marta qayd etgan edi. Hozirda besh ochkoli oʻyinlar seriyasini davom ettirayotgan Rafinya navbatdagi bahsda Sesar Rodriges va Zlatan Ibrahimovichga tegishli boʻlgan ketma-ket beshta uchrashuvda gol urish rekordini takrorlashi mumkin.
Yirik gʻalaba va tarkibdagi yangi oʻzgarishlarOʻyin oxirlariga kelib Hansi Fiks shogirdlari oʻz ustunliklarini yanada yaqqol namoyon etishdi. Uchrashuv yakunlanishiga 11 daqiqa qolganida Pedri Dani Olmoning uzatmasidan keyin chiroyli zarba bilan toʻpni darvoza burchagiga joylab qoʻydi. Oradan besh daqiqa oʻtib esa faol harakat qilgan Dani Olmo yana bir bor boʻsh zonadan foydalanib, Lamine Yamalga qulay imkoniyat yaratib berdi va yosh iqtidor egasi oʻyinning soʻnggi nuqtasini qoʻydi.
Mazkur uchrashuv "Barselona" muxlislari uchun yana bir quvonchli voqea bilan yodda qoldi. "Arsenal" klubidan transfer qilingan yulduz futbolchi Gabriel Jezus kataloniyaliklar safidagi oʻzining ilk rasmiy debyutini oʻtkazdi. Shu tariqa, dastlabki beshta turda 15 ochko jamgʻargan "Barselona" Ispaniya chempionatida oʻzining magʻlubiyatsiz va mukammal gʻalabali seriyasini davom ettirmoqda.
…