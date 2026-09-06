Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdi
Angliya Premer-ligasining 3-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan biri Liverpulda haqiqiy futbol dramasini taqdim etdi. «Hill Dickinson Stadium»da mehmon bo‘lgan Maykl Kerrik boshchiligidagi «Manchester Yunayted» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani naqd qilgandek ko‘ringan bo‘lsa-da, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+6-daqiqada darvozaga yo‘llangan dahshatli supergol sabab 2:2 hisobidagi durangga rozi bo‘lishga majbur bo‘ldi. Murosasiz bahs yakunida muhim 2 ochkoni boy bergan manchesterliklar turnir jadvalida pastga qarab sho‘ng‘idi.
So‘nggi daqiqalar trilleri: 88-daqiqadagi shodlik va 90+6-daqiqadagi shok
Ikkinchi bo‘limda stadionda kechgan voqealar muxlislarni oxirgi soniyalargacha nafas yuttirib turishga majbur qildi:
Mbeumodan tezkor gol: Tanaffusdan qaytiboq, 46-daqiqada «MYU» hujumchisi Brian Mbeumo raqib posboni Jordan Pikford qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (0:1);
Jorjning muvozanatni tiklashi: To‘xtovsiz hujumga o‘tgan liverpulliklar 83-daqiqada Jorjning aniq harakati evaziga hisobni tenglashtirishga erishdi (1:1);
Sheshkodan kambek zarbasi: Zaxiradan maydonga tushgan Benjamin Sheshko 88-daqiqada «Yunayted»ni yana hisobda oldinga olib chiqdi va Kerrik shogirdlari 3 ochkoni cho‘ntakka solgandek tuyulgan edi (1:2);
90+6-daqiqadagi mo‘jiza: Biroq 77-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Eynsli Meytlend-Naylz hakam hushtagi yangrashi arafasida Lammens darvozasiga aqlbovar qilmas supergol urib, stadionni larzaga keltirdi (2:2).
Qo‘polliklar, taktik yurishlar va sariq kartochkalar yomg‘iri
Maydonda kechgan keskin kurash har ikki jamoa o‘yinchilarini ham asabiylashishga majbur qildi:
Hakamning ogohlantirishlari: Uchrashuv mobaynida keskin follar ko‘payib, Armstrong, Jonson, Rol («Everton») hamda Shou, Maguayr va Dalot («MYU») sariq kartochka bilan jazolandi;
Kerrikning almashtirishlari: Murabbiy hujum va mudofaani kuchaytirish uchun Reshford va Kunya o‘rniga Dorgu hamda Sheshkoni maydonga tashladi, ammo himoyaning so‘nggi soniyalardagi pala-partishligi g‘alaba boy berilishiga olib keldi;
«Everton»ning murosasiz ruhi: Jek Grilish va Meytlend-Naylzning zaxiradan tushishi mezbonlar hujumiga qo‘shimcha tezlik bag‘ishlab, muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.
Turnir jadvalidagi manzara: Kerrik jamoasi 11-o‘ringa tushib ketdi
Ushbu durang har ikki klubning musobaqadagi o‘rniga bevosita ta’sir qildi:
«Everton» top-10 talikda: O‘z maydonida iroda namoyish etgan liverpulliklar 5 ochko bilan jadvalning 8-pog‘onasida bormoqda;
«Manchester Yunayted»ning pasayishi: 3 turda bor-yo‘g‘i 4 ochko jamg‘argan Maykl Kerrik jamoasi chempionlik poygasidagi raqobatchilaridan ortda qolib, 11-o‘ringa tushib ketdi.
Sizningcha, «Manchester Yunayted»ning so‘nggi soniyalarda g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga himoyadagi tajribasizlik sabab bo‘ldimi yoki Maykl Kerrik taktikasida xatoliklar bormi? 3 turda 4 ochko olgan «qizil iblislar» bu mavsum kuchli to‘rtlik uchun kurasha oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…