Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdi

·3·Sport
Qo‘ldan chiqarilgan g‘alaba!: “Manchester Yunayted” Liverpulda ochko yo‘qotdi

Angliya Premer-ligasining 3-turidan o‘rin olgan markaziy uchrashuvlardan biri Liverpulda haqiqiy futbol dramasini taqdim etdi. «Hill Dickinson Stadium»da mehmon bo‘lgan Maykl Kerrik boshchiligidagi «Manchester Yunayted» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani naqd qilgandek ko‘ringan bo‘lsa-da, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+6-daqiqada darvozaga yo‘llangan dahshatli supergol sabab 2:2 hisobidagi durangga rozi bo‘lishga majbur bo‘ldi. Murosasiz bahs yakunida muhim 2 ochkoni boy bergan manchesterliklar turnir jadvalida pastga qarab sho‘ng‘idi.

So‘nggi daqiqalar trilleri: 88-daqiqadagi shodlik va 90+6-daqiqadagi shok

Ikkinchi bo‘limda stadionda kechgan voqealar muxlislarni oxirgi soniyalargacha nafas yuttirib turishga majbur qildi:

  • Mbeumodan tezkor gol: Tanaffusdan qaytiboq, 46-daqiqada «MYU» hujumchisi Brian Mbeumo raqib posboni Jordan Pikford qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qilib, hisobni ochdi (0:1);

  • Jorjning muvozanatni tiklashi: To‘xtovsiz hujumga o‘tgan liverpulliklar 83-daqiqada Jorjning aniq harakati evaziga hisobni tenglashtirishga erishdi (1:1);

  • Sheshkodan kambek zarbasi: Zaxiradan maydonga tushgan Benjamin Sheshko 88-daqiqada «Yunayted»ni yana hisobda oldinga olib chiqdi va Kerrik shogirdlari 3 ochkoni cho‘ntakka solgandek tuyulgan edi (1:2);

  • 90+6-daqiqadagi mo‘jiza: Biroq 77-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Eynsli Meytlend-Naylz hakam hushtagi yangrashi arafasida Lammens darvozasiga aqlbovar qilmas supergol urib, stadionni larzaga keltirdi (2:2).

Qo‘polliklar, taktik yurishlar va sariq kartochkalar yomg‘iri

Maydonda kechgan keskin kurash har ikki jamoa o‘yinchilarini ham asabiylashishga majbur qildi:

  • Hakamning ogohlantirishlari: Uchrashuv mobaynida keskin follar ko‘payib, Armstrong, Jonson, Rol («Everton») hamda Shou, Maguayr va Dalot («MYU») sariq kartochka bilan jazolandi;

  • Kerrikning almashtirishlari: Murabbiy hujum va mudofaani kuchaytirish uchun Reshford va Kunya o‘rniga Dorgu hamda Sheshkoni maydonga tashladi, ammo himoyaning so‘nggi soniyalardagi pala-partishligi g‘alaba boy berilishiga olib keldi;

  • «Everton»ning murosasiz ruhi: Jek Grilish va Meytlend-Naylzning zaxiradan tushishi mezbonlar hujumiga qo‘shimcha tezlik bag‘ishlab, muqarrar mag‘lubiyatdan qutqarib qoldi.

Turnir jadvalidagi manzara: Kerrik jamoasi 11-o‘ringa tushib ketdi

Ushbu durang har ikki klubning musobaqadagi o‘rniga bevosita ta’sir qildi:

  • «Everton» top-10 talikda: O‘z maydonida iroda namoyish etgan liverpulliklar 5 ochko bilan jadvalning 8-pog‘onasida bormoqda;

  • «Manchester Yunayted»ning pasayishi: 3 turda bor-yo‘g‘i 4 ochko jamg‘argan Maykl Kerrik jamoasi chempionlik poygasidagi raqobatchilaridan ortda qolib, 11-o‘ringa tushib ketdi.

Sizningcha, «Manchester Yunayted»ning so‘nggi soniyalarda g‘alabani qo‘ldan chiqarishiga himoyadagi tajribasizlik sabab bo‘ldimi yoki Maykl Kerrik taktikasida xatoliklar bormi? 3 turda 4 ochko olgan «qizil iblislar» bu mavsum kuchli to‘rtlik uchun kurasha oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiHaqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiBugun, 22:42Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiOsiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdiBugun, 22:40“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 22:39Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiAziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiBugun, 22:31“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqdaBugun, 22:23Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi