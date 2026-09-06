“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi
Hollivud kino olamida navbatdagi yirik janjal avj oldi: mashhur kinoinsayder va jurnalist Jeff Snayder yosh aktrisa Indi Navaretti va uning ishchi guruhiga nisbatan ochiqchasiga shantaj hamda tahdid yo‘liga o‘tdi. Kino olamidagi kasting yangiliklari va eksklyuziv ma’lumotlarni birinchilardan bo‘lib tarqatishga odatlangan insayder aktrisa jamoasi uning talablarini e’tiborsiz qoldirganidan g‘azabga kelib, yosh yulduzning karyerasini barbod qilish bilan po‘pisa qildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar ushbu bosimga jim qarab turmadi — jamoatchilik birdamlik ko‘rsatib, Navarettini himoya qilishga otlandi.
Rad etilgan «eksklyuziv» va X tarmog‘idagi ochiq tahdid
Janjalning kelib chiqishi insayderning asossiz da’volari va haddidan oshishi bilan boshlandi:
Ignor qilingan talablar: Jeff Snayder Indi Navarettining jamoasidan aktrisaning bo‘lajak kastinglari va yangi kinoloyihalari bo‘yicha unga eksklyuziv ma’lumotlar berib turishni talab qilgan;
Jamoaning munosabati: Aktrisaning vakillari insayderning shaxsiy manfaatlariga xizmat qilishni istamay, uning murojaatlarini mutlaqo javobsiz qoldirgan;
Ommaviy shantaj: Bundan qattiq ranjigan va nafsoniyati og‘rigan Snayder X (sobiq Twitter) tarmog‘ida post qoldirib, agar vaziyat tezda o‘zgarmasa, qo‘lidagi bor ichki ma’lumotlarni oshkor qilishini e’lon qildi — bu esa Navarettining endigina rivojlanayotgan karyerasiga qasddan zarba berishga ochiq sha’ma edi.
«Indidan qo‘lingni tort!»: Tarmoqlarda Snayderga qarshi isyon
Kinoinsayderning bunday odobsiz va noprofessional qilmishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin g‘azabiga sabab bo‘ldi:
Shantajchiga berilgan javob: Minglab tomoshabinlar va faollar «Ruki proch ot Indi!» (Indidan qo‘lingni tort!) shiori ostida aktrisani bir ovozdan himoya qilib chiqdi;
O‘rtamiyonalik tamg‘asi: Muxlislar Snayderning professional jurnalistikada hech qanday yuksak iste’dodga ega emasligini, oddiy bir o‘rtamiyona bloger sifatida o‘z nufuzini oshirish uchun yosh qizlarga kuch ko‘rsatayotganini ta’kidlashdi;
Shaxsiy muammolar kinoyasi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uning bu harakatini qattiq masxara qilib, ushbu yoshdagi erkak yonida ayol kishi bo‘lmasa, bora-bora ruhiy jihatdan jiddiy muammolarga duchor bo‘lishi va alamzadalikka berilishini kinoyali tarzda qayd etishdi.
Hollivuddagi zaharli muhit: Blogerlar chegaradan chiqmoqdami?
Ushbu holat zamonaviy kinoindustriyadagi ba’zi insayderlarning nazoratsizligini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi:
Aktyorlar ustidan noqonuniy nazorat: Insayderlarning eksklyuziv xabar ilinjida ijodkorlarni qo‘rqitishi va ularning shaxsiy loyihalariga ta’sir o‘tkazishga urinishi etika chegaralaridan butunlay chiqib ketdi;
Obro‘ning to‘kilishi: Ekspertlar fikricha, bu mojaro Indi Navarettiga emas, aksincha, Snayderning Hollivuddagi qolgan-qutgan obro‘siga yakuniy nuqta qo‘yishi mumkin.
Sizningcha, kinoinsayderlar va jurnalistlarning eksklyuziv xabar topish ilinjida aktyorlar karyerasiga ochiq tahdid solishiga qanday chora ko‘rish kerak? Bunday pastkash shantaj uchun insayderlar sud oldida javob berishi shartmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…