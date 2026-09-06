“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi

·35·Madaniyat
“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi

Hollivud kino olamida navbatdagi yirik janjal avj oldi: mashhur kinoinsayder va jurnalist Jeff Snayder yosh aktrisa Indi Navaretti va uning ishchi guruhiga nisbatan ochiqchasiga shantaj hamda tahdid yo‘liga o‘tdi. Kino olamidagi kasting yangiliklari va eksklyuziv ma’lumotlarni birinchilardan bo‘lib tarqatishga odatlangan insayder aktrisa jamoasi uning talablarini e’tiborsiz qoldirganidan g‘azabga kelib, yosh yulduzning karyerasini barbod qilish bilan po‘pisa qildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar ushbu bosimga jim qarab turmadi — jamoatchilik birdamlik ko‘rsatib, Navarettini himoya qilishga otlandi.

Rad etilgan «eksklyuziv» va X tarmog‘idagi ochiq tahdid

Janjalning kelib chiqishi insayderning asossiz da’volari va haddidan oshishi bilan boshlandi:

  • Ignor qilingan talablar: Jeff Snayder Indi Navarettining jamoasidan aktrisaning bo‘lajak kastinglari va yangi kinoloyihalari bo‘yicha unga eksklyuziv ma’lumotlar berib turishni talab qilgan;

  • Jamoaning munosabati: Aktrisaning vakillari insayderning shaxsiy manfaatlariga xizmat qilishni istamay, uning murojaatlarini mutlaqo javobsiz qoldirgan;

  • Ommaviy shantaj: Bundan qattiq ranjigan va nafsoniyati og‘rigan Snayder X (sobiq Twitter) tarmog‘ida post qoldirib, agar vaziyat tezda o‘zgarmasa, qo‘lidagi bor ichki ma’lumotlarni oshkor qilishini e’lon qildi — bu esa Navarettining endigina rivojlanayotgan karyerasiga qasddan zarba berishga ochiq sha’ma edi.

«Indidan qo‘lingni tort!»: Tarmoqlarda Snayderga qarshi isyon

Kinoinsayderning bunday odobsiz va noprofessional qilmishi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining keskin g‘azabiga sabab bo‘ldi:

  • Shantajchiga berilgan javob: Minglab tomoshabinlar va faollar «Ruki proch ot Indi!» (Indidan qo‘lingni tort!) shiori ostida aktrisani bir ovozdan himoya qilib chiqdi;

  • O‘rtamiyonalik tamg‘asi: Muxlislar Snayderning professional jurnalistikada hech qanday yuksak iste’dodga ega emasligini, oddiy bir o‘rtamiyona bloger sifatida o‘z nufuzini oshirish uchun yosh qizlarga kuch ko‘rsatayotganini ta’kidlashdi;

  • Shaxsiy muammolar kinoyasi: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uning bu harakatini qattiq masxara qilib, ushbu yoshdagi erkak yonida ayol kishi bo‘lmasa, bora-bora ruhiy jihatdan jiddiy muammolarga duchor bo‘lishi va alamzadalikka berilishini kinoyali tarzda qayd etishdi.

Hollivuddagi zaharli muhit: Blogerlar chegaradan chiqmoqdami?

Ushbu holat zamonaviy kinoindustriyadagi ba’zi insayderlarning nazoratsizligini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi:

  • Aktyorlar ustidan noqonuniy nazorat: Insayderlarning eksklyuziv xabar ilinjida ijodkorlarni qo‘rqitishi va ularning shaxsiy loyihalariga ta’sir o‘tkazishga urinishi etika chegaralaridan butunlay chiqib ketdi;

  • Obro‘ning to‘kilishi: Ekspertlar fikricha, bu mojaro Indi Navarettiga emas, aksincha, Snayderning Hollivuddagi qolgan-qutgan obro‘siga yakuniy nuqta qo‘yishi mumkin.

Sizningcha, kinoinsayderlar va jurnalistlarning eksklyuziv xabar topish ilinjida aktyorlar karyerasiga ochiq tahdid solishiga qanday chora ko‘rish kerak? Bunday pastkash shantaj uchun insayderlar sud oldida javob berishi shartmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...Kecha, 23:37Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmKecha, 23:32Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiZombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiKecha, 23:27Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Kecha, 20:10«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)Kecha, 19:38Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Kecha, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)