Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildi

·25·Madaniyat
Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildi

Kino olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan «Varvar» (Barbarian) va «Orudiya» (Weapons) kartinasi orqali zamonaviy xorror janrida o‘ziga xos maktab yaratgan iste’dodli rejissyor Zak Kregger kult darajasidagi «Resident Evil» («Obitel zla») olamiga yangicha nafas olib kirmoqda. Sony Pictures kinostudiyasi ushbu kutilgan blokbasterning to‘liq rasmiy treylerini ommaga taqdim etdi. Rejissyor avvalgi barcha moslashuvlardan farqli o‘laroq, Capcom videoo‘yinlariga xos asl qo‘rquv, zulmat va psixologik bosim muhitini katta ekranlarga qaytarishga va’da bermoqda.

Rakkun-Sitiga maxfiy posilka: Zombi epidemiyasi girdobida qolgan kuryer

Yangi film franshizaning mashhur olamiga mutlaqo yangi va kutilmagan qahramon nigohi orqali nazar tashlaydi:

  • Brayanning xavfli topshirig‘i: Film voqealari markazida o‘ta muhim va sirli jo‘natmani Rakkun-Siti shahriga yetkazib berish topshirilgan oddiy kuryer yigit — Brayan turadi;

  • Qamal ostidagi halokat o‘chog‘i: Qahramon shaharga qadam qo‘yar ekan, u yerni allaqachon odamlarni qonxo‘r zombilarga aylantiruvchi halokatli virus epidemiyasi batamom qamrab olganidan mutlaqo bexabar bo‘ladi;

  • Ostin Abrams bosh rolda: Kuryer obrazini «Orudiya» filmi orqali tanilgan aktyor Ostin Abrams gavdalantirgan bo‘lib, bu uning rejissyor Zak Kregger bilan ketma-ket ikkinchi muvaffaqiyatli hamkorligi hisoblanadi.

Pol Anderson filmlaridan farqli: Capcom o‘yinlarining asl ruhiyati

Yangi ekranlashtirish avvalgi ekshn yo‘nalishidagi filmlardan tubdan farq qiladigan atmosferani va’da qilmoqda:

  • Videoo‘yinlar merosiga ehtirom: Rejissyor Zak Kregger Capcom yaratgan asl o‘yinlarning ashaddiy ixlosmandi ekanini ta’kidlab, Pol U. S. Anderson filmlarida ko‘rinmagan haqiqiy klaustrofobik qo‘rquv va sirlilik muhitini yaratishga asosiy e’tiborni qaratgan;

  • Mustaqil original hikoya: Film videoo‘yinlarning birorta muayyan qismini to‘g‘ridan to‘g‘ri ekranlashtirmaydi, balki «Resident Evil» olami doirasida kechuvchi mutlaqo yangi, shaxsiy mualliflik syujetini hikoya qiladi;

  • Yulduzli aktyorlar jamoasi: Filmda shuningdek, Pol Uolter Xauzer, Zak Cherri hamda Kali Reis kabi iste’dodli aktyorlar turli muhim rollarni ijro etishgan.

18 sentyabrdan katta ekranlarda: Xorror muxlislari uchun kutilgan start

Sony Pictures mazkur loyihani kinoteatrlarda keng ommaga namoyish etishga to‘liq tayyorlanmoqda:

  • Xalqaro prokat sanasi: Yangi «Obitel zla» xorrori joriy yilning 18 sentyabr sanasidan boshlab xorijiy mamlakatlar kinoteatrlarida katta prokatga chiqariladi;

  • Franshizaga yangi hayot: Kinotanqidchilar Zak Kreggerning noodatiy va chuqur yondashuvi so‘nggi yillarda obro‘sini yo‘qotgan zombi franshizasi uchun haqiqiy najot bo‘lishini taxmin qilmoqda.

Sizningcha, Zak Kreggerning yangicha yondashuvi «Obitel zla» franshizasiga asl videoo‘yinlardagi haqiqiy qo‘rqinchli atmosferani qaytara oladimi yoki Milla Yovovich ishtirokidagi avvalgi klassik talqin muxlislar xotirasida yetakchi bo‘lib qolaveradimi? 18 sentyabrdagi ushbu premeradan nimalarni kutyapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...Kecha, 23:37Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmKecha, 23:32“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildiKecha, 23:19Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Tarmoqlarni kuldirgan voqea: “Xotin”dan kelgan kutilmagan xabar (video)Kecha, 20:10«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)Kecha, 19:38Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Kecha, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)