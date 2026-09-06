Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildi
Kino olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan «Varvar» (Barbarian) va «Orudiya» (Weapons) kartinasi orqali zamonaviy xorror janrida o‘ziga xos maktab yaratgan iste’dodli rejissyor Zak Kregger kult darajasidagi «Resident Evil» («Obitel zla») olamiga yangicha nafas olib kirmoqda. Sony Pictures kinostudiyasi ushbu kutilgan blokbasterning to‘liq rasmiy treylerini ommaga taqdim etdi. Rejissyor avvalgi barcha moslashuvlardan farqli o‘laroq, Capcom videoo‘yinlariga xos asl qo‘rquv, zulmat va psixologik bosim muhitini katta ekranlarga qaytarishga va’da bermoqda.
Rakkun-Sitiga maxfiy posilka: Zombi epidemiyasi girdobida qolgan kuryer
Yangi film franshizaning mashhur olamiga mutlaqo yangi va kutilmagan qahramon nigohi orqali nazar tashlaydi:
Brayanning xavfli topshirig‘i: Film voqealari markazida o‘ta muhim va sirli jo‘natmani Rakkun-Siti shahriga yetkazib berish topshirilgan oddiy kuryer yigit — Brayan turadi;
Qamal ostidagi halokat o‘chog‘i: Qahramon shaharga qadam qo‘yar ekan, u yerni allaqachon odamlarni qonxo‘r zombilarga aylantiruvchi halokatli virus epidemiyasi batamom qamrab olganidan mutlaqo bexabar bo‘ladi;
Ostin Abrams bosh rolda: Kuryer obrazini «Orudiya» filmi orqali tanilgan aktyor Ostin Abrams gavdalantirgan bo‘lib, bu uning rejissyor Zak Kregger bilan ketma-ket ikkinchi muvaffaqiyatli hamkorligi hisoblanadi.
Pol Anderson filmlaridan farqli: Capcom o‘yinlarining asl ruhiyati
Yangi ekranlashtirish avvalgi ekshn yo‘nalishidagi filmlardan tubdan farq qiladigan atmosferani va’da qilmoqda:
Videoo‘yinlar merosiga ehtirom: Rejissyor Zak Kregger Capcom yaratgan asl o‘yinlarning ashaddiy ixlosmandi ekanini ta’kidlab, Pol U. S. Anderson filmlarida ko‘rinmagan haqiqiy klaustrofobik qo‘rquv va sirlilik muhitini yaratishga asosiy e’tiborni qaratgan;
Mustaqil original hikoya: Film videoo‘yinlarning birorta muayyan qismini to‘g‘ridan to‘g‘ri ekranlashtirmaydi, balki «Resident Evil» olami doirasida kechuvchi mutlaqo yangi, shaxsiy mualliflik syujetini hikoya qiladi;
Yulduzli aktyorlar jamoasi: Filmda shuningdek, Pol Uolter Xauzer, Zak Cherri hamda Kali Reis kabi iste’dodli aktyorlar turli muhim rollarni ijro etishgan.
18 sentyabrdan katta ekranlarda: Xorror muxlislari uchun kutilgan start
Sony Pictures mazkur loyihani kinoteatrlarda keng ommaga namoyish etishga to‘liq tayyorlanmoqda:
Xalqaro prokat sanasi: Yangi «Obitel zla» xorrori joriy yilning 18 sentyabr sanasidan boshlab xorijiy mamlakatlar kinoteatrlarida katta prokatga chiqariladi;
Franshizaga yangi hayot: Kinotanqidchilar Zak Kreggerning noodatiy va chuqur yondashuvi so‘nggi yillarda obro‘sini yo‘qotgan zombi franshizasi uchun haqiqiy najot bo‘lishini taxmin qilmoqda.
Sizningcha, Zak Kreggerning yangicha yondashuvi «Obitel zla» franshizasiga asl videoo‘yinlardagi haqiqiy qo‘rqinchli atmosferani qaytara oladimi yoki Milla Yovovich ishtirokidagi avvalgi klassik talqin muxlislar xotirasida yetakchi bo‘lib qolaveradimi? 18 sentyabrdagi ushbu premeradan nimalarni kutyapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…