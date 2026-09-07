Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi

·10·Avto
Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi

Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasi oʻzining avtomobil bozorida katta qiziqish uygʻotgan afsonaviy modeli — qayta tiklangan Mitsubishi Pajero toʻliq hajmdagi narx siyosatini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2027-yilgi avtomobilning dastlabki narxlari Avstraliya bozori uchun maʼlum boʻlgan boʻlib, u bozorda oʻzining raqobatchilari qatorida oʻziga xos oʻrin egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod ramali yoʻltanlamasi avvalgi Pajero Sport rusumiga nisbatan sezilarli darajada qimmatlashgan. Avtomobil bozorda Ford Everest hamda Toyota Land Cruiser Prado modellari oraligʻidagi segmentda raqobatlashishi koʻzda tutilgan. Xaridorlar uchun bir nechta komplektatsiyalar taqdim etiladi.

Komplektatsiyalar va narx siyosati

Avstraliya bozorida bazadagi besh oʻrinli Mitsubishi Pajero GLS versiyasining narxi 68 490 Avstraliya dollarini tashkil etadi. Shuningdek, yetti oʻrinli modifikatsiya 69 990 dollardan, oʻrta darajadagi Exceed komplektatsiyasi 79 990 dollardan va flagman Pajero GSR versiyasi 84 990 dollardan baholanmoqda.

Mazkur mahalliy valyuta qiymatlarini AQSh dollariga qayta hisoblaganda, bazadagi ixcham yoʻltanlamas taxminan 49 300 dollarga, eng yuqori GSR komplektatsiyasi esa 61 100 dollar atrofida baholanishi maʼlum boʻldi. Ushbu narx siyosati jahon bozorida ushbu avtomobilni asosiy raqobatchilarga nisbatan jozibador qiladi.

Texnik imkoniyatlar va raqobatbardoshlik

Taqqoslash uchun, AQSh bozorida Toyota Land Cruiser 2027 modeli yetkazib berish narxini hisobga olgan holda 59 580 dollardan boshlanadi. Shuningdek, Ford Bronco Badlands va Jeep Wrangler Rubicon kabi mashinalar ham shunga oʻxshash narxlarda taklif etiladi. Agar AQShda ham xuddi shunday narxlar saqlanib qolsa, eng toʻliq jihozlangan Mitsubishi Pajero bazadagi Land Cruiser Prado 250 modelidan atigi 1,5 ming dollarga qimmatroq boʻladi.

Texnik jihatdan yangi avlod Mitsubishi Pajero mustahkam ramali platformaga asoslangan. Avtomobil ostiga 2,4 litr hajmli, 204 ot kuchiga ega turbodizel dvigatel oʻrnatilgan boʻlib, uning maksimal aylanish momenti 480 N·m ni tashkil etadi. Agregat zamonaviy sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi.

Ogʻir yoʻl sharoitlarida harakatlanish uchun avtomobil Super Select 4WD-II nomli firmaviy toʻla privod tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, unga pasaytirilgan uzatma va orqa differensialni bloklash funksiyasi ham kiritilgan. Avvalroq kompaniya vakillari Pajero brendini butun boshli oilaga aylantirish rejalari borligini va kelgusida Toyota RAV4 bilan raqobatlashadigan kichikroq model ham paydo boʻlishini maʼlum qilgan edi.

MitsubishiMitsubishi PajeroAvtomobillarYoʻltanlamasYangi modellar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiYangi avlod Hyundai Kona krossoveri sinov jarayonida koʻrindiKecha, 19:53Mitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadiMitsubishi Pajero butunlay yangi oilaviy krossoverga aylanadi05.09, 19:29Yangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildiYangi avlod Kia Sportage dizayni oshkor etildi05.09, 15:29Toyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladiToyota oʻzining mashhur Probox universalini yangiladi05.09, 13:57150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi150 ming kilometr yoʻl yurgan elektromobillar batareyasi holati maʼlum qilindi05.09, 00:55«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi04.09, 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi
Ferrari SF90 modeli kelajak superkariga aylantirildi