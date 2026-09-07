Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi
Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasi oʻzining avtomobil bozorida katta qiziqish uygʻotgan afsonaviy modeli — qayta tiklangan Mitsubishi Pajero toʻliq hajmdagi narx siyosatini rasman eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2027-yilgi avtomobilning dastlabki narxlari Avstraliya bozori uchun maʼlum boʻlgan boʻlib, u bozorda oʻzining raqobatchilari qatorida oʻziga xos oʻrin egallashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod ramali yoʻltanlamasi avvalgi Pajero Sport rusumiga nisbatan sezilarli darajada qimmatlashgan. Avtomobil bozorda Ford Everest hamda Toyota Land Cruiser Prado modellari oraligʻidagi segmentda raqobatlashishi koʻzda tutilgan. Xaridorlar uchun bir nechta komplektatsiyalar taqdim etiladi.
Komplektatsiyalar va narx siyosatiAvstraliya bozorida bazadagi besh oʻrinli Mitsubishi Pajero GLS versiyasining narxi 68 490 Avstraliya dollarini tashkil etadi. Shuningdek, yetti oʻrinli modifikatsiya 69 990 dollardan, oʻrta darajadagi Exceed komplektatsiyasi 79 990 dollardan va flagman Pajero GSR versiyasi 84 990 dollardan baholanmoqda.
Mazkur mahalliy valyuta qiymatlarini AQSh dollariga qayta hisoblaganda, bazadagi ixcham yoʻltanlamas taxminan 49 300 dollarga, eng yuqori GSR komplektatsiyasi esa 61 100 dollar atrofida baholanishi maʼlum boʻldi. Ushbu narx siyosati jahon bozorida ushbu avtomobilni asosiy raqobatchilarga nisbatan jozibador qiladi.
Texnik imkoniyatlar va raqobatbardoshlikTaqqoslash uchun, AQSh bozorida Toyota Land Cruiser 2027 modeli yetkazib berish narxini hisobga olgan holda 59 580 dollardan boshlanadi. Shuningdek, Ford Bronco Badlands va Jeep Wrangler Rubicon kabi mashinalar ham shunga oʻxshash narxlarda taklif etiladi. Agar AQShda ham xuddi shunday narxlar saqlanib qolsa, eng toʻliq jihozlangan Mitsubishi Pajero bazadagi Land Cruiser Prado 250 modelidan atigi 1,5 ming dollarga qimmatroq boʻladi.
Texnik jihatdan yangi avlod Mitsubishi Pajero mustahkam ramali platformaga asoslangan. Avtomobil ostiga 2,4 litr hajmli, 204 ot kuchiga ega turbodizel dvigatel oʻrnatilgan boʻlib, uning maksimal aylanish momenti 480 N·m ni tashkil etadi. Agregat zamonaviy sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan birgalikda ishlaydi.
Ogʻir yoʻl sharoitlarida harakatlanish uchun avtomobil Super Select 4WD-II nomli firmaviy toʻla privod tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, unga pasaytirilgan uzatma va orqa differensialni bloklash funksiyasi ham kiritilgan. Avvalroq kompaniya vakillari Pajero brendini butun boshli oilaga aylantirish rejalari borligini va kelgusida Toyota RAV4 bilan raqobatlashadigan kichikroq model ham paydo boʻlishini maʼlum qilgan edi.
…