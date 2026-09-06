Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdi
«100 foizlik mutlaq natija va Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdi — Toshkentdagi g‘alabali oqshom, Ermanov va Abrayevning gollari hamda jadvaldagi yakkahokimlik»
Toshkent mezbonlik qilgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Osiyo kubogi saralash bosqichi «V» guruhi bahslari O‘zbekiston yoshlar terma jamoasining mutlaq triumfi bilan yakunlandi. 3-turning hal qiluvchi bahsida Suriya U-20 termasiga qarshi saf tortgan hamyurtlarimiz raqib darvozasiga javobsiz uchta to‘p kiritib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani tantana qildi. Uchta o‘yinda uchta g‘alabaga erishib, 100 foizlik natija ko‘rsatgan yosh «oq bo‘rilar» guruhda 9 ochko bilan yakkapeshqadam bo‘lgan holda Osiyo kubogining final bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
Toshkentdagi mutlaq ustunlik: 10-daqiqadagi gol va yakuniy zarbalar
Poytaxtimizda kechgan bellashuvda o‘zbekistonlik futbolchilar ilk daqiqalardan boshlab o‘yin tizginini to‘liq nazorat qildi:
Ermanovning tezkor goli: Bahsning 10-daqiqasidayoq hujumchi Diyor Ermanov suriyaliklar himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);
Abrayevdan sovuqqonlik: O‘yin oxiriga qadar ustunlikni saqlagan vakillarimiz 81-daqiqada ikkinchi to‘pni kiritdi — Quvonch Abrayev raqib darvozaboniga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
To‘laganovning nuqtasi: Qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada hakam tomonidan belgilangan penaltini Davron To‘laganov aniq amalga oshirib, yirik hisobni rasmiylashtirdi (3:0).
Ishonchli mudofaa va tarkib rotatsiyasi: Quruq o‘yin
Jamoa bosh murabbiyi belgilagan taktik reja butun 90 daqiqa davomida benuqson ishladi:
Darvoza daxlsizligi: Darvozabon Nematulloh Rustamjonov va sardor Azizbek To‘lqinbekov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i Suriyaning xavfli qarshi hujumlarini bartaraf etib, darvozani daxlsiz saqlab qoldi;
O‘z vaqtida qilingan almashtirishlar: Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Asilbek Abdurasulov, Tohir Ashurboyev, Azizbek Erimbetov, Husan Ko‘paysinov va Asilbek Aliyevlar jamoa sur’atini tushirmay, g‘alabani mustahkamlashga katta hissa qo‘shdi.
«V» guruhining yakuniy holati: O‘zbekiston peshqadam, Hindiston 2-o‘rinda
Saralash guruhining so‘nggi turida barcha savollarga oydinlik kiritildi:
O‘zbekiston U-20: 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba, 9 ochko bilan guruh g‘olibi bo‘lib, qit’a chempionatining final raundi yo‘llanmasiga ega chiqdi;
Hindiston U-20: Guruhning parallel o‘yinida Bangladeshni 3:0 hisobida (Meitei 25', Yadav 60', Arbash 79') mag‘lub etgan Hindiston 6 ochko bilan 2-o‘rinni egalladi;
Suriya va Bangladesh: Suriya terma jamoasi 3 ochko bilan 3-pog‘onada qolgan bo‘lsa, birorta ochko ololmagan Bangladesh guruh autsayderiga aylandi.
Sizningcha, ushbu yoshlar terma jamoasi Osiyo kubogining final bosqichida qit’a chempionligi uchun asosiy da’vogarga aylana oladimi? Bu avlod vakillaridan qaysi birini yaqin kelajakda O‘zbekiston milliy terma jamoasining asosiy yulduzi sifatida ko‘ryapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…