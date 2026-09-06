Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdi

·3·Sport
Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdi

«100 foizlik mutlaq natija va Osiyo kubogi finaliga yo‘llanma: O‘zbekiston U-20 Suriyani 3:0 hisobida tor-mor etdi — Toshkentdagi g‘alabali oqshom, Ermanov va Abrayevning gollari hamda jadvaldagi yakkahokimlik»

Toshkent mezbonlik qilgan 20 yoshgacha bo‘lgan futbolchilar o‘rtasidagi Osiyo kubogi saralash bosqichi «V» guruhi bahslari O‘zbekiston yoshlar terma jamoasining mutlaq triumfi bilan yakunlandi. 3-turning hal qiluvchi bahsida Suriya U-20 termasiga qarshi saf tortgan hamyurtlarimiz raqib darvozasiga javobsiz uchta to‘p kiritib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani tantana qildi. Uchta o‘yinda uchta g‘alabaga erishib, 100 foizlik natija ko‘rsatgan yosh «oq bo‘rilar» guruhda 9 ochko bilan yakkapeshqadam bo‘lgan holda Osiyo kubogining final bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.

Toshkentdagi mutlaq ustunlik: 10-daqiqadagi gol va yakuniy zarbalar

Poytaxtimizda kechgan bellashuvda o‘zbekistonlik futbolchilar ilk daqiqalardan boshlab o‘yin tizginini to‘liq nazorat qildi:

  • Ermanovning tezkor goli: Bahsning 10-daqiqasidayoq hujumchi Diyor Ermanov suriyaliklar himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, hisobni ochdi (1:0);

  • Abrayevdan sovuqqonlik: O‘yin oxiriga qadar ustunlikni saqlagan vakillarimiz 81-daqiqada ikkinchi to‘pni kiritdi — Quvonch Abrayev raqib darvozaboniga hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • To‘laganovning nuqtasi: Qo‘shib berilgan 90+4-daqiqada hakam tomonidan belgilangan penaltini Davron To‘laganov aniq amalga oshirib, yirik hisobni rasmiylashtirdi (3:0).

Ishonchli mudofaa va tarkib rotatsiyasi: Quruq o‘yin

Jamoa bosh murabbiyi belgilagan taktik reja butun 90 daqiqa davomida benuqson ishladi:

  • Darvoza daxlsizligi: Darvozabon Nematulloh Rustamjonov va sardor Azizbek To‘lqinbekov boshchiligidagi mudofaa chizig‘i Suriyaning xavfli qarshi hujumlarini bartaraf etib, darvozani daxlsiz saqlab qoldi;

  • O‘z vaqtida qilingan almashtirishlar: Ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan Asilbek Abdurasulov, Tohir Ashurboyev, Azizbek Erimbetov, Husan Ko‘paysinov va Asilbek Aliyevlar jamoa sur’atini tushirmay, g‘alabani mustahkamlashga katta hissa qo‘shdi.

«V» guruhining yakuniy holati: O‘zbekiston peshqadam, Hindiston 2-o‘rinda

Saralash guruhining so‘nggi turida barcha savollarga oydinlik kiritildi:

  • O‘zbekiston U-20: 3 ta o‘yinda 3 ta g‘alaba, 9 ochko bilan guruh g‘olibi bo‘lib, qit’a chempionatining final raundi yo‘llanmasiga ega chiqdi;

  • Hindiston U-20: Guruhning parallel o‘yinida Bangladeshni 3:0 hisobida (Meitei 25', Yadav 60', Arbash 79') mag‘lub etgan Hindiston 6 ochko bilan 2-o‘rinni egalladi;

  • Suriya va Bangladesh: Suriya terma jamoasi 3 ochko bilan 3-pog‘onada qolgan bo‘lsa, birorta ochko ololmagan Bangladesh guruh autsayderiga aylandi.

Sizningcha, ushbu yoshlar terma jamoasi Osiyo kubogining final bosqichida qit’a chempionligi uchun asosiy da’vogarga aylana oladimi? Bu avlod vakillaridan qaysi birini yaqin kelajakda O‘zbekiston milliy terma jamoasining asosiy yulduzi sifatida ko‘ryapsiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiHaqiqiy tor-mor: «Barselona» «Valensiya» darvozasiga 5 ta javobsiz to‘p kiritdiBugun, 22:42“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdi“Emireyts”dagi dahshatli derbi: “Arsenal” kambek evaziga “Chelsi”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 22:39Aziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiAziz G‘aniyevdan kutilmagan qaror: quyi o‘rindagi “Baniyas”ni qutqarish missiyasiBugun, 22:31“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqda“Bazel” maydonida irodali g‘alaba: Behruz Karimov “Lugano” safida porlamoqdaBugun, 22:23Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiBugun, 20:50“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqda“Flikning maydondagi yangi generali”: Rodri “Barselona”ni tubdan o‘zgartirmoqdaBugun, 19:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi